चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू लेकर हज के लिए रवाना हुए कश्मीरी, श्रीनगर एयरपोर्ट से विदा हुआ पहला जत्था

Kashmir Hajj Pilgrim: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से हाजियों के पहले जत्थे को विदा किया, जिसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से हज संचालन 2026 की औपचारिक शुरुआत हो गई. इस अवसर पर, मुख्यमंत्री ने हाजियों से बातचीत की. उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं और उनकी यात्रा के सुरक्षित, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से संतोषजनक होने की कामना की. उन्होंने उम्मीद जताई कि यह पवित्र तीर्थयात्रा करुणा, एकता और भाईचारे के मूल्यों को और मजबूत करेगी. हाजियों से बात करते हुए, मुख्यमंत्री ने हज के सफल समापन के लिए प्रार्थना की और जम्मू-कश्मीर में स्थायी शांति, सद्भाव और समृद्धि के साथ-साथ वहां के लोगों की भलाई के लिए ईश्वरीय आशीर्वाद मांगा.

हाजियों को लेकर रवाना हुई उड़ानें

संचालन के पहले चरण के तहत, 431 हाजियों को लेकर तीन उड़ानें आज श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से रवाना होने वाली थीं. कुल मिलाकर, इस तीर्थयात्रा को सुगम बनाने के लिए 18 अप्रैल से 5 मई, 2026 के बीच 28 उड़ानें संचालित की जाएंगी. इस साल, जम्मू-कश्मीर से 4,706 हाजी हज करेंगे. इस रवानगी के साथ ही घाटी की इस्लाम के सबसे पवित्र स्थलों की सालाना आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हो गई, जिसमें परिवारों ने अपने उन प्रियजनों को भावुक विदाई दी जो इस पवित्र तीर्थयात्रा पर निकल रहे थे. अपने प्रियजनों को इस पवित्र तीर्थयात्रा पर विदा करने के लिए, सुबह तड़के से ही सैकड़ों परिवार के सदस्य श्रीनगर में हज हाउस परिसर में जमा हो गए, ताकि वे अपने सगे-संबंधियों और दोस्तों को विदा कर सकें, जिन्हें इस साल तीर्थयात्रा के लिए चुना गया था.

भावुक हुए यात्री

माहौल भक्ति और विरह की भावना से ओत-प्रोत था. बच्चे रवाना हो रहे बड़ों को हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे, महिलाएं अपनी आंखों से आंसू पोंछ रही थीं, और बुजुर्ग हाजी अपनी माला और यात्रा दस्तावेजो को थामे हुए चुपचाप दुआएं पढ़ रहे थे. तीर्थयात्री अली मोहम्मद मीर ने कहा,' यह हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस तीर्थयात्रा का हिस्सा हैं. अल्लाह ने हमें अपने घर बुलाया है. सालों का इंतजार अब खत्म हो गया है.'

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कितने यात्री हुए रवाना?

हज के लिए जा रही एक अन्य महिला तीर्थयात्री, साजा बेगम ने कहा,' हमारी आंखों में आंसू हैं क्योंकि हमारा इंतजार खत्म हो गया है. ये खुशी के आंसू हैं क्योंकि हम हज के लिए जा रहे हैं. अल्लाह के प्यारे पैगंबर (PBUH) के घर. यह हमारे और हमारे पूरे परिवार के लिए अल्लाह का आशीर्वाद है.' हज अधिकारी डॉ. शुजात अहमद कुरैशी ने बताया कि 431 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे में 230 पुरुष और 201 महिलाएं शामिल हैं. पहली उड़ान में 79 पुरुष और 66 महिलाएं, दूसरी में 78 पुरुष और 65 महिलाएं, जबकि तीसरी उड़ान में 73 पुरुष और 70 महिलाएं रवाना हुईं.'