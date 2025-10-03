कश्मीर को मिला पहला ऑटोमोबाइल रेक, 100 वाहनों को लेकर घाटी पहुंची पहली ऑटो मालगाड़ी

Kashmir Automobile Rake: कश्मीर घाटी को अपना पहला ऑटोमोबाइल रेक मिल गया है जो आज अनंतनाग गुड्स शेड पहुंचे. जानकारी के अनुसार, पहली ऑटो मालगाड़ी ने हरियाणा से कश्मीर के अनंतनाग टर्मिनल तक 100 से ज्यादा वाहन पहुंचाए, जो इस क्षेत्र के ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है. यह अगस्त 2025 में सीमेंट ले जाने वाली पहली सामान्य मालगाड़ी के आगमन के बाद है, जो उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक (USBRL) के माध्यम से कश्मीर घाटी को भारत के राष्ट्रीय माल नेटवर्क से जोड़ने वाला एक ऐतिहासिक क्षण है.

रेक में थी 100 से ज्यादा गाड़ियां

100 से ज्यादा डिब्बों की पहली खेप ने हरियाणा के मानेसर स्थित रेलवे साइडिंग से अपनी यात्रा शुरू की. दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में नवनिर्मित रेलवे टर्मिनल तक पहुंचने के लिए इसने 850 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा की. इस ट्रेन ने हाल ही में पूरी हुई USBRL परियोजना का उपयोग किया और चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज को पार किया. यह नई रेल सेवा जम्मू से सड़क मार्ग से घाटी में नई कारें लाने के लिए ड्राइवरों का इस्तेमाल करने की प्रथा को समाप्त कर देगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि गाड़ियां नई स्थिति में पहुंचें. इससे जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क यातायात की भीड़भाड़ भी कम होने की उम्मीद है. ऑटो मालगाड़ी, USBRL के पूरा होने से संभव हुई माल ढुलाई की श्रृंखला में नवीनतम मील का पत्थर है.

Add Zee News as a Preferred Source

इससे पहले, 9 अगस्त, 2025 को, पहली मालगाड़ी पंजाब से अनंतनाग गुड्स शेड तक सीमेंट लेकर कश्मीर घाटी पहुंची थी. अगस्त से, मालगाड़ियां सेना की सर्दियों की आपूर्ति, फल और आवश्यक वस्तुओं का परिवहन भी कर रही हैं. अधिकारियों को उम्मीद है कि विस्तारित रेल माल ढुलाई संपर्क स्थानीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा देगा. रेल द्वारा परिवहन से कश्मीर घाटी के निवासियों और व्यवसायों की लागत कम होगी. साल भर संपर्क क्षेत्र में माल की अधिक कुशल और समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करेगा.