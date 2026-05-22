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'दहक' रही है जन्नत! कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही है आग; हैरान कर देगी वजह

Jammu and Kashmir Weather News: कश्मीर के मौसम  में आए इस बड़े बदलाव ने स्थानीय पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए एक के बाद एक कई संकट खड़े कर दिए हैं. केसर, मक्का और सेब जैसी महत्वपूर्ण फसलें तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Ravindra Singh|Last Updated: May 22, 2026, 05:59 PM IST
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कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही है आग; हैरान कर देगी वजह (AI- Image)
कश्मीर की वादियों में बर्फ नहीं, बरस रही है आग; हैरान कर देगी वजह (AI- Image)

कश्मीर की बर्फीली वादियां इन दिनों एक नई मुसीबत से जूझ रही हैं. वहां अचानक से मौसम में बदलाव आ रहा है, जिसकी वजह से वहां बर्फ गिरने के मौसम में लू चल रही है. कश्मीर में अचानक आए मौसम के इस बदलाव से वहां जाने वाले टूरिस्टों में काफी निराशा है. ऐसे में उन्हें कश्मीर की उन ठंडी वादियों में जाना पड़ रहा है जिनके बारे में लोगों को कम जानकारी है. कश्मीर और आस-पास के मशहूर हिल स्टेशनों में मौसम का अनिश्चित मिजाज जहां अचानक, बेमौसम बारिश और बर्फबारी के साथ-साथ तेज, रिकॉर्ड तोड़ने वाली लू भी पड़ रही है. 

कश्मीर के मौसम में आया ये परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग का सीधा नतीजा है, जो इस क्षेत्र के मूल इकोसिस्टम को बदल रहा है. इस घटना को 'वेदर व्हीप्लाश' कहा जाता है, जिसमें मौसम की चरम स्थितियां तेजी से बदलती रहती हैं. कश्मीर के निचले मैदानी इलाकों में दिन के तापमान में अचानक बढ़ने से वहां आए टूरिस्ट निराश हो गए हैं; वे बर्फीली पहाड़ी हवाओं की उम्मीद में आए थे, लेकिन उन्हें गर्मियों से पहले ही असामान्य गर्मी का सामना करना पड़ा. घाटी के निचले हिस्से में, श्रीनगर में तापमान 32.5°C तक पहुंच गया है (जो मौसम के औसत से 7 डिग्री ज्यादा है), जबकि रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा गर्म बना हुआ है.

टूरिस्ट बदल रहे हैं अपनी यात्रा की योजना

मौसम की वजह से टूरिस्ट श्रीनगर, डल झील या मुगल गार्डन में घूमने का समय सुबह जल्दी या देर शाम तक ही सीमित रखने पर मजबूर हैं. दिन के समय, लू के कारण डल झील और कश्मीर के मैदानी इलाकों में मौजूद अन्य टूरिस्ट स्थल सुनसान नजर आ रहे हैं. निचले इलाकों में पड़ रही लू से निराश होकर, टूरिस्टों को अपनी यात्रा की योजना बदलनी पड़ रही है, ताकि वे कश्मीर के पहाड़ों में मौजूद कम जाने-पहचाने टूरिस्ट स्थलों पर सर्दियों जैसा मौसम पा सकें. यात्री घाटी के मुख्य निचले हिस्से से दूर, ऊंचे इलाकों में होटल बुक कर रहे हैं और वहीं ज्यादा रातें बिता रहे हैं, जहां तापमान तेजी से गिरता है. 

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कश्मीर में गर्मी की वजह सर्दियों में नहीं हुई बर्फबारी

कश्मीर के ऊपरी इलाकों में, जहां हाल ही में मई के महीने में बेमौसम बर्फबारी हुई है, तापमान काफी गिर गया है. गुरेज, अपरवथ, कोंगडोरी, थाजवास जैसे ऊंचे इलाकों और गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम जैसे रिसॉर्ट्स में मौसम काफी ठंडा बना हुआ है. ठंडी जगहों की तलाश में आने वाले यात्रियों की संख्या में यहां अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई है. एक्सपर्ट्स की मानें तो इस भीषण गर्मी का मुख्य कारण सर्दियों में लगातार बर्फबारी का न होना है. ऐतिहासिक रूप से, सर्दियों में जमा बर्फ की परतें (snowpacks) प्राकृतिक दर्पण का काम करती थीं, जो सूरज की किरणों को वापस अंतरिक्ष में भेज देती थीं. 

मार्च आते ही पिघलने लगती है बर्फ

ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सर्दियां छोटी और सूखी होती जा रही हैं. जो थोड़ी-बहुत बर्फ गिरती भी है, वह मार्च आते-आते समय से पहले ही पिघल जाती है. श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र का कहना है कि पश्चिमी हिमालय का ज्यादातर मौसम 'पश्चिमी विक्षोभ' (Western Disturbances) से प्रभावित होता है. ये भूमध्य सागर से उठने वाली नमी से भरी मौसम प्रणालियां हैं. जलवायु परिवर्तन ने इन प्रणालियों को अनियमित और अप्रत्याशित बना दिया है. सर्दियों में लगातार बर्फबारी करने के बजाय, अब ये प्रणालियां सर्दियों के चरम पर कमजोर पड़ जाती हैं और फिर वसंत और गर्मियों में अचानक गर्म, स्थानीय हवाओं से टकरा जाती हैं. इससे ऊंचे इलाकों में अचानक, तेज और बेमौसम बर्फबारी होती है, और घाटी में मूसलाधार बारिश होती है, जिससे महज 48 घंटों के भीतर तापमान में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.

शहरों में कंक्रीट का निर्माण

इसका एक और कारण है शहरों और कस्बों में तेजी से हो रहा कंक्रीट का निर्माण, यह दिन के समय की सौर विकिरण (सूरज की गर्मी) को सोख लेता है और रात में ठंडक होने से रोकता है, जिससे तापमान उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ जाता है. मौसम के मिजाज में आए इस बड़े बदलाव ने स्थानीय पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के लिए एक के बाद एक कई संकट खड़े कर दिए हैं. केसर, मक्का और सेब जैसी महत्वपूर्ण फसलें तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं. समय से पहले पड़ने वाली गर्मी और सामान्य से अधिक तापमान, जिसके बाद अचानक ओलावृष्टि होती है, पेड़ों में समय से पहले फूल खिलने का कारण बनता है, फलों के बनने की प्रक्रिया को नुकसान पहुंचाता है और फसलों की बढ़त को रोक देता है. इसके अलावा, कोलाहोई जैसे मुख्य ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने से झेलम जैसी नदियों के लंबे समय तक बने रहने वाले जल प्रवाह में बाधा आती है. इससे गर्मियों में पीने के पानी की गंभीर किल्लत पैदा होती है और स्थानीय पनबिजली उत्पादन ठप पड़ जाता है.

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About the Author
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Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

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