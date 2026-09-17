/कंबल और रजाइयां निकाल लीजिए... कश्मीर-हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी, मैदानी इलाकों में ठंड देने वाली है दस्तक

आधा से अधिक सितंबर बीत चुका है बरसात की उमस अब धीरे-धीरे कम होने का समय है लेकिन ये कम नहीं हो रही थी. वैसे तो इस समय तक हर साल सुबह के समय खेतों में और सड़कों धुंध दिखाई देनी शुरू हो जाती है और घास पर ओस की बूंदें दिखाई देने लगती हैं. ऐसे में अगर ये कहा जाए कि सर्दियां दस्तक दे रहीं हैं तो गलत नहीं होगा. वैसे इस बार मौसम विभाग ने अल-नीनो प्रभाव के चलते सर्दियों के देर से आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अचानक से बर्फबारी होने की वजह से मौसम विभाग के अनुमान को झुठला सकती हैं और मैदानी इलाकों में सर्दियां जल्दी ही दस्तक दे सकती हैं.
पहाड़ों पर हुई बर्फबारी मैदानी इलाकों में रहने वालों को ये संदेश दे रही है कि अगर आपने अभी तक अपने घर के भारी कंबल, रजाई और गर्म कपड़े बक्से से बाहर नहीं निकाले हैं, तो अब सही वक्त आ गया है. पहाड़ी राज्यों में मौसम ने पूरी तरह से करवट बदल ली है. कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों में ताजा बर्फबारी शुरू हो चुकी है. पहाड़ों पर बर्फ गिरने से वहां तो ठंड बढ़ ही गई है, साथ ही वहां से आने वाली बर्फीली हवाएं जल्दी ही मैदानी इलाकों की उमस भरी गर्मियों से निजात देंगी और शुरुआत होगी उस गुलाबी ठंड की दस्तक की जो दीपावली की शुरुआत के साथ हम महसूस करते हैं.
Winter arrives early in Himachal!
Rohtang Pass has recorded its first fresh snowfall of the season today, coating the peaks in pristine white. Perched at a majestic 13,058 feet, this high mountain pass located 50 km from Manali is the ultimate gateway to Lahaul & Spiti.… pic.twitter.com/G35eSqtutQ
— Naveen Reddy (@navin_ankampali) September 17, 2026
हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे पर इस मौसम की पहली ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे वहां की ऊंची चोटियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है. मनाली से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर और 13,058 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा लाहुल और स्पीति घाटी को जोड़ने वाला मुख्य रास्ता है. मौसम के इस बदलाव के बाद अगर आप रोहतांग की तरफ जाने का प्लान बना रहे हैं, तो अपनी यात्रा को सुरक्षित रखें. पहाड़ पर निकलने से पहले स्थानीय प्रशासन और पुलिस द्वारा जारी रोड एडवाइजरी की जानकारी जरूर ले लें.
#WATCH | Uttarakhand: The first snowfall of the season was recorded today at the holy shrine of Sri Hemkund Sahib, situated at an altitude of around 15,000 feet.
Fresh snowfall occurred at Hemkunt Sahib this morning along with rain, bringing a picturesque winter charm to the… pic.twitter.com/RWfSm0abiD
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) September 17, 2026
उत्तराखंड में 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित पवित्र तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब में आज इस सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई. गुरुवार की सुबह से ही इलाके में बारिश के साथ-साथ ताजा बर्फबारी का दौर शुरू हो गया. अचानक बदले मौसम के बाद पूरा हेमकुंड साहिब बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है. पहाड़ों पर बिखरी बर्फ की इस खूबसूरती ने यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का मन मोह लिया है और यह मनमोहक नजारा तीर्थयात्रियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बन गया है.
कश्मीर घाटी के ऊंचे इलाकों में बृहस्पतिवार को इस मौसम की पहली बर्फबारी दर्ज की गई. प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग के अफरवात और गोंडोला फेज-दो की पहाड़ियों पर रात के समय बर्फ गिरी. बांदीपोरा जिले के गुरेज सेक्टर, तुलैल घाटी और काबुली गली में भी ताजा बर्फबारी से पहाड़ियां सफेद चादर में ढक गईं. मैदानी इलाकों में बारिश से बढ़ी ठंड. ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी के साथ ही घाटी के मैदानी इलाकों में रातभर हल्की से मध्यम बारिश हुई. लगातार हुई बारिश और बर्फीली हवाओं से तापमान में गिरावट आई है, जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई है.