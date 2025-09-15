JK News: पिछले 20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने उमर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन
देश

JK News: पिछले 20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने उमर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Jammu Kashmir Fruit Growers Protest News: इस बार हुई भारी बारिश ने कश्मीर घाटी के फल उत्पादकों की परेशानी बढ़ा रखी है. बारिश-भूस्खलन की वजह से जम्मू-कश्मीर हाईवे पिछले 20 दिनों से बंद है, जिससे वहां के किसान अपने फल दिल्ली नहीं भेज पा रहे हैं.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Sep 15, 2025, 06:17 PM IST
JK News: पिछले 20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने उमर सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन

Why Fruit Growers Protest in Jammu Kashmir: श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के बार-बार अवरुद्ध होने के विरोध में कश्मीर भर की फल मंडियों ने हड़ताल कर दी है. इसकी वजह से फल उत्पादकों को लगभग 400 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है. उत्पादकों ने उमर सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार दो दिनों में राजमार्ग बहाल नहीं करती है तो वे अपने परिवारों के साथ सड़कों पर उतर आएंगे. उन्होंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्र सरकार से अपील की कि वे राजमार्ग को भारतीय सेना को सौंप दें, जिससे फलों की डिलीवरी जल्द शुरु हो सके. 

बारिश-भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

रिपोर्ट के मुताबिक, बारिश और भूस्खलन की वजह से श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर गाड़ियों का आना-जाना लगातार बाधित हो रहा है. इसके चलते कश्मीर का फल उद्योग भारी नुकसान झेल रहा है. खासकर सेब ले जाने वाले हजारों ट्रक हफ्तों से फंसे हुए हैं, जिससे अब वे सड़ने लगे हैं. इस संकट ने फल उत्पादकों में गुस्सा भर दिया है. वे उमर सरकार और उनके विधायकों के खिलाफ भड़के हुए हैं. 

शोपियां, पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, गंदेरबल, सोपोर, हंदवाड़ा और कई अन्य छोटी-बड़ी फल मंडियों में फल उत्पादकों ने उमर सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए हैं. उनका कहना है कि उमर सरकार श्मीर के सबसे बड़े उद्योग की समस्याओं का समाधान करने में विफल रही है. 

गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन

कश्मीर की सबसे बड़ी फल मंडी सोपोर में राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय सेना को सौंपने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए. उनका आरोप है कि कश्मीर संभाग के एक भी विधायक ने राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने और फल उत्पादकों को हुए नुकसान के बारे में बात नहीं की.

सोपोर फल मंडी के अध्यक्ष फ़याज़ अहमद मलिक ने कहा, 'अगर सरकार दो दिनों के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग बहाल नहीं करती है, तो हम सड़कों पर उतरेंगे, हमारे परिवार भी सड़कों पर उतरेंगे. यही हमारे जीवनयापन का एकमात्र सहारा है. पहलगाम हमले के बाद पर्यटन उद्योग पहले ही खत्म हो चुका है और अब केवल बागवानी ही बची है, लेकिन वह भी दम तोड़ रही है. हम उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से सड़क बहाल करने का अनुरोध करते हैं. हमारे यहाx इतने सारे विधायक हैं, लेकिन उनमें से किसी ने भी कुछ नहीं कहा. राष्ट्रीय राजमार्ग भारतीय सेना को सौंप दिया जाना चाहिए और मुझे विश्वास है कि ऐसा होता है ति वे इसे एक दिन के भीतर ही बहाल कर देंगे.'

ट्रकों में सड़ रहे हैं सेब और दूसरे फल

प्रदर्शन में गुस्साए फल उत्पादकों ने कहा कि अगर उमर सरकार ट्रकों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित नहीं कर सकती, तो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमने उन्हें इसलिए वोट दिया था ताकि वे रोज़गार प्रदान कर सकें और हमारा व्यवसाय बढ़ा सकें, लेकिन इसके बजाय हम नौकरियां और व्यवसाय खो रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे नुकसान के लिए एक भी निर्वाचित प्रतिनिधि ने एक शब्द नहीं कहा.

हंदवाड़ा फल एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अमीन वानी ने कहा, 'राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हुए लगभग 20 दिन हो गए हैं, जिससे करोड़ों रुपये का नुकसान हो चुका है. हम यह विरोध प्रदर्शन केवल एक मांग को लेकर कर रहे हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग जल्द से जल्द खोला जाए. दूसरी मांग यह है कि वर्तमान सरकार सो रही है, हमने वोट देकर एक सरकार चुनी थी, लेकिन वे मूकदर्शक बनकर देख रहे हैं. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे ज़िले में छह विधायक हैं और उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा है. वे केवल अपने बारे में सोचते हैं, किसी और चीज़ के बारे में नहीं. इस विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर की सोई हुई सरकार को जगाना है.'

एलजी मनोज सिन्हा ने उत्पादकों को दिया आश्वासन

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने फल उत्पादकों को आश्वासन दिया कि श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग और मुगल रोड को प्राथमिकता के आधार पर खुलवाया जाएगा. साथ ही फलों से लदे सभी वाहनों को आगे भिजवाया जाएगा. उपराज्यपाल ने जल्द ही राष्ट्रीय राजमार्ग खुलने का आश्वासन दिया. सरकार ने यह भी आश्वासन दिया कि राजमार्ग बंद होने से प्रभावित उत्पादकों को मुआवज़ा देने पर भी विचार किया जाएगा.

इस संकट के बारे में पूछे जाने पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा, 'राजमार्ग केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और अगर वे इसे संभाल नहीं सकते, तो उन्हें इसे हमें सौंप देना चाहिए. हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हैं. मैं आज केंद्रीय राजमार्ग मंत्री से बात करूंगा और उनसे इस राजमार्ग को हमें सौंपने के लिए कहूंगा. हम इसे ट्रकों के लिए बहाल कर देंगे. मैं रेल मंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करना पर्याप्त नहीं है. इस मालगाड़ी को लगातार चलना चाहिए ताकि फल उत्पादकों को लाभ मिल सके.'

स्पेशल पार्सल ट्रेन को दिखाई हरी झंडी

इस बीच, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बडगाम से नई दिल्ली के लिए आठ डिब्बों वाली एक पार्सल ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई. यह पहल सेब उत्पादकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करती है, जिन्हें श्रीनगर को शेष भारत से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के फसल कटाई के समय हफ़्तों तक बंद रहने के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है.

Syed Khalid Hussain

jammu kashmir news

;