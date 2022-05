Kulgam Encounter: कुलगाम में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी, लश्कर का पाकिस्तानी हैंडलर समेत 2 आतंकी ढेर

Lashkar-e-Taiba Militant Killed: जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ में लश्कर के दो आतंकवादी मारे गए हैं. पुलिस ने कहा कि रविवार (8 मई, 2022) को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम जिले में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए.

पुलिस ने कहा कि मुठभेड़ में मारे गए दो आतंकवादियों में से एक लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का पाकिस्तानी हैंडलर था. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने दक्षिण कश्मीर जिले के चेयन देवसर इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई.

Jammu & Kashmir | Encounter underway between security forces and terrorists in the Cheyan Devsar area of Kulgam

