Kulgam Terror Attack: कुलगाम में आतंकियों का बड़ा हमला, घर के बाहर पूर्व सैनिक की हत्या; पत्नी और रिश्तेदार घायल

Kulgam Terror Attack News: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के बीहबाग इलाके में आतंकवादियों ने एक पूर्व सैनिक पर हमला कर दिया. घटना के समय पूर्व सैनिक अपनी कार से उतर रहे थे. इस हमले में उनकी पत्नी और एक रिश्तेदार भी घायल हो गए. घायल अवस्था में सभी को अस्पताल ले जाया गया. जहां पूर्व सैनिक ने दम तोड़ दिया.

पूर्व सैनिक के रिश्तेदार भी घायल

हमले के बाद पुलिस अधिकारियों ने जानकारी दी कि पूर्व सैनिक को पेट में गोली लगी थी. जिससे उनकी हालत गंभीर हो गई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई. उनकी पत्नी आइना अख्तर और 13 वर्षीय रिश्तेदार साइना हमीद को पैरों और हाथ में गोली लगी, लेकिन उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

#BREAKING An ex-army soldier, his wife, and daughter were injured in a terrorist attack in Behi Bagh, Kulgam, South Kashmir. They were immediately taken to the hospital, and security forces have been dispatched to the site. Further details are awaited pic.twitter.com/nA6QLQmJBK

— IANS (@ians_india) February 3, 2025