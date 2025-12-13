कश्मीर और लद्दाख में हाहाकार! पारा -17 डिग्री सेल्सियस पर अटका, सूखा बना डबल अटैक; क्या जम जाएंगी सारी नदियां?

Kashmir and Ladakh Cold Wave: कश्मीर और लद्दाख में ठंड की लहर तेज हो गई है, रात का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से कई डिग्री नीचे चला गया है, जिससे मौजूदा सूखे मौसम के कारण स्थिति और खराब हो गई है.

पुलवामा -4.2°C पर सबसे ठंडा, जोजिला -17°C तक गिरा

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ठंड का मौसम जारी रहा क्योंकि रात का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे रहा. पुलवामा -4.2°C के साथ सबसे ठंडा आबादी वाला इलाका रहा, जबकि शोपियां -3.7°C के साथ उसके करीब रहा, जो दक्षिण कश्मीर में लगातार ठंड की लहर का संकेत देता है.

IMD द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -2.9°C दर्ज किया गया, जबकि इसके बाहरी इलाके अधिक ठंडे थे, श्रीनगर हवाई अड्डे पर तापमान -4.0°C तक पहुंच गया. काजीगुंड में -1.6°C, पंपोर में -2.5°C, बडगाम में -3.1°C और अवंतीपोरा में -3.6°C तापमान रहा. बारामूला में -3.2°C, बांदीपोरा में -2.1°C, कुपवाड़ा में -2.4°C और जेथन रफीआबाद में भी -3.1°C तापमान दर्ज किया गया है.

ऊंचे इलाकों में ठंड का कहर

पर्यटक स्थलों पर अपेक्षाकृत कम ठंड रही, पहलगाम में -2.8°C, सोनमर्ग में -0.3°C और गुलमर्ग में 1.6°C तापमान रहा. कोकरनाग और कुलगाम दोनों में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से थोड़ा ऊपर 0.1°C दर्ज किया गया. गांदरबल में -1.8°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि जोजिला दर्रा -17.0°C के कठोर तापमान पर जमा रहा, जो ऊंचे इलाकों में अत्यधिक ठंड की स्थिति को दर्शाता है.

जम्मू क्षेत्र में, अपेक्षाकृत हल्का मौसम रहा. जम्मू शहर में न्यूनतम तापमान 10.3°C दर्ज किया गया, जबकि जम्मू हवाई अड्डा थोड़ा गर्म 10.9°C रहा. कटरा में 10.2°C, कठुआ और बटोत दोनों में 8.0°C और रियासी में भी 8.0°C तापमान दर्ज किया गया. पहाड़ी जिलों में, भद्रवाह में 3.6°C, उधमपुर में 3.4°C, राजौरी में 3.8°C और बनिहाल में तापमान गिरकर 3.8°C हो गया. लद्दाख में कढ़ाके की ठंड जारी रही, लेह में -5.6°C, कारगिल में -5.2°C और नुब्रा घाटी में तापमान और गिरकर -5.7°C हो गया.

IMD के प्रवक्ता ने कहा कि पूरे क्षेत्र में ठंडी और शुष्क हवाएं चलने की संभावना है, अगले कुछ दिनों में किसी बड़े पश्चिमी विक्षोभ की उम्मीद नहीं है और बादल छाए रहने की संभावना है. हालांकि, उन्होंने कहा कि ऊंचे इलाकों में कभी-कभी हल्की बर्फबारी हो सकती है.

ठंड की लहर का इंसानी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है. कई पानी के स्रोत आंशिक रूप से जम गए हैं, और कई सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है, जिससे गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है. कड़ाके की ठंड से ठंड से होने वाली बीमारियों में बढ़ोतरी हुई है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में.

83% बारिश की कमी के साथ लंबे समय तक सूखे के कारण पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है क्योंकि नदियां, सहायक नदियां और झरने सूख गए हैं.