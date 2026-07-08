Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /कश्मीर में लश्कर को बड़ा झटका, 4 दिन चले एनकाउंटर के बाद ढेर हुआ टॉप कमांडर जाकिर गनई

कश्मीर में लश्कर को बड़ा झटका, 4 दिन चले एनकाउंटर के बाद ढेर हुआ टॉप कमांडर जाकिर गनई

LeT Commander Killed in Encounter: कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है. चार दिन तक चले आतंकवाद विरोधी अभियान के बाद लश्कर-ए-तैयबा का शीर्ष कमांडर जाकिर गनई मारा गया. इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च अभियान चलाकर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की. अधिकारियों के अनुसार, अभियान के बाद क्षेत्र में तलाशी जारी है और मामले से जुड़ी अन्य जानकारियां सामने आने का इंतजार है.

Written BySyed Khalid HussainEdited By:Ravindra Singh
Published: Jul 08, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 10:39 AM IST
कश्मीर में लश्कर को बड़ा झटका, 4 दिन चले एनकाउंटर के बाद ढेर हुआ टॉप कमांडर जाकिर गनई
Image Credit: File PhotoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
‘दादा:द सौरव गांगुली स्टोरी’ का फर्स्ट लुक आउट, इस दिन थिएटर में रिलीज होगी फिल्म
Sourav Ganguly5 min ago
2
Ministry of Education7 min ago
3
stock matrket15 min ago
4
Faridabad News23 min ago
5
dehradun news26 min ago