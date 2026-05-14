शराब की दुकानों पर कश्मीर में सियासी उबाल! राजनीतिक मोर्चे पर विरोध तेज, क्या झुक जाएगी उमर सरकार?

Kashmir Liquor Controversy: कश्मीर में PDP ने शराब-विरोधी हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, तो वहीं नागरिक समाज भी शराब-विरोधी मुहिम के लिए कमर कस रहा है. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को विपक्षी दलों और धार्मिक नेताओं की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा था कि शराब की दुकानें उन लोगों के लिए हैं जिनका धर्म इसकी अनुमति देता है, और साथ ही यह भी जोड़ा कि कोई भी किसी को शराब पीने के लिए मजबूर नहीं कर रहा है.

PDP ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान

PDP ने शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है; इल्तिजा मुफ्ती सहित पार्टी के सदस्यों ने सरकार पर धार्मिक और सामाजिक भावनाओं की अनदेखी करने का आरोप लगाया है. PDP ने उमर के नेतृत्व वाली सरकार पर कश्मीर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कड़े कदम न उठाने का आरोप लगाया.

PDP प्रमुख ने कहा कि उनके (NC के) पास शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए पर्याप्त सदस्य हैं; अगर वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, बजाय इसके कि वे हम पर दोष मढ़ें, उन्हें खुद कार्रवाई करनी चाहिए. PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि PDP दो बार सरकार में रही है, और दोनों ही बार हम एक गठबंधन का हिस्सा थे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के विपरीत, हमारे पास कभी भी अपना पूर्ण बहुमत नहीं था. उनके पास लगभग 50 विधायक हैं और वे अपने जनादेश के आधार पर शासन करते हैं.

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चुनाव प्रचार के दौरान, उन्होंने वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वे शराब की दुकानें बंद कर देंगे. हालांकि, फारूक अब्दुल्ला ने खुद यह स्वीकार किया था कि शेख अब्दुल्ला को भी शराब पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी गई थी, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया था क्योंकि सरकार काफी हद तक शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व पर निर्भर थी. असली मुद्दा राजस्व जुटाना है. राजस्व का हमारा सबसे बड़ा स्रोत हमारी बिजली परियोजनाएं होनी चाहिए थीं. लेकिन 1996 में, जम्मू और कश्मीर की सात बिजली परियोजनाएं NHPC को सौंप दी गईं. और अभी कुछ ही दिन पहले, उमर अब्दुल्ला ने दो और बिजली परियोजनाएं NHPC को हस्तांतरित कर दीं. अगर ये परियोजनाएं जम्मू और कश्मीर के पास ही रहतीं, तो हम शराब की बिक्री से होने वाले राजस्व पर इतने अधिक निर्भर नहीं होते. मैं बस इतना ही कह सकती हूं: अगर हमारे पास स्पष्ट बहुमत होता, तो हम कई और कड़े फैसले ले सकते थे. लेकिन गठबंधन सरकार में कुछ सीमाएं होती हैं.

शराब की नई दुकानों को मंजूरी दिए जाने की अफवाहों के कारण तीखी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने झूठा दुष्प्रचार बताकर खारिज कर दिया. हालांकि, NC प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने यह बयान देकर आग में घी डालने का काम किया कि अगर केंद्र सरकार राजस्व के नुकसान की भरपाई कर दे, तो सरकार दो मिनट के भीतर शराब पर प्रतिबंध लगा सकती है. मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा (MMU) जैसे धर्मगुरु और धार्मिक संगठन भी शराब की दुकानें बंद करने की मांग कर रहे हैं. कई समुदायों के धार्मिक नेताओं ने जम्मू-कश्मीर में शराब की दुकानों को जारी रखने और उनके विस्तार का जोरदार विरोध शुरू कर दिया है. उनका तर्क है कि यह व्यापार इस क्षेत्र के आध्यात्मिक और सामाजिक ताने-बाने को मूल रूप से कमजोर करता है. वे तर्क देते हैं कि शराब कश्मीर की सांस्कृतिक और धार्मिक भावना के खिलाफ है, यह अन्य नशों का द्वार (गेटवे) बनती है, और गुजरात या बिहार की तरह इसे भी प्रतिबंधित किया जाना चाहिए. नेताओं का तर्क है कि सरकार एक तरफ तो नशा मुक्त J&K अभियान चला रही है, वहीं दूसरी तरफ वह शराब के व्यापार को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसे वे सभी बुराइयों की जड़ मानते हैं.

उमर अब्दुल्ला सरकार पर निशाना

कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष तारिक गनी ने कहा कि नशे के हर रूप को खत्म किया जाना चाहिए, और शराब पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि इसने अनगिनत परिवारों को बर्बाद कर दिया है. सभी राजनीतिक दलों, LG प्रशासन और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को इस मुद्दे पर एक साथ आना चाहिए. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने शराब की दुकानें बंद करके एक मज़बूत कदम उठाया है, और हमारे मुख्यमंत्री को भी ऐसा ही कदम उठाना चाहिए. यह हमारे बच्चों की सुरक्षा और जम्मू-कश्मीर के भविष्य को बचाने का मामला है. शराब पर पूरी तरह और हमेशा के लिए प्रतिबंध लगना चाहिए. जिस तरह उपराज्यपाल (LG) नशों के खिलाफ 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर' अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भी शराब के खिलाफ एक मजबूत अभियान शुरू करना चाहिए. उनके पास सरकार, प्रशासन और पुलिस तंत्र मौजूद है. अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति हो, तो शराब पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

सरकार का कहना है कि उन्होंने कोई नई दुकान नहीं खोली है, कि शराब का सेवन व्यक्तिगत पसंद का मामला है, और यह कि पूरी तरह प्रतिबंध लगाने से अवैध तस्करी, कालाबाजारी और राजस्व का नुकसान हो सकता है; और सबसे बढ़कर, इससे पर्यटन पर आधारित अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, क्योंकि कश्मीर एक पर्यटन स्थल है. हालांकि, श्रीनगर के पर्यटन व्यापारियों ने सरकार के इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया है कि शराब की दुकानों को चालू रखना पर्यटन अर्थव्यवस्था के अस्तित्व के लिए जरूरी है. पर्यटन व्यापारियों ने कहा कि इसका पर्यटन से कोई लेना-देना नहीं है; लोग यहां की खूबसूरती देखने आते हैं, शराब पीने नहीं.

पर्यटन और राजस्व पर छिड़ी बहस

हाउस बोट एसोसिएशन के अध्यक्ष मंजूर पख्तून ने कहा कि शराब न केवल सेहत के लिए, बल्कि युवा पीढ़ी के लिए भी नुकसानदेह है. हमारे युवाओं को ऐसी आदतों में नहीं पड़ना चाहिए. इसके लिए समाज और सरकार दोनों को मिलकर कोशिश करनी होगी, ताकि शराब जैसे नुकसानदेह पदार्थों को हतोत्साहित किया जा सके और आखिरकार उन पर रोक लगाई जा सके. मेरा मानना ​​है कि शराब को बढ़ावा देने को पर्यटन से नहीं जोड़ा जाना चाहिए. देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां शराब पर पाबंदी है, फिर भी वहां बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं. पर्यटन संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता और मेहमाननवाजी से फलता-फूलता है, न कि शराब की बिक्री से. समाज के एक सदस्य के तौर पर, और हर फिक्रमंद बहन और माता-पिता की तरह, मेरा मानना ​​है कि हमारी आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए नुकसानदेह लतों पर रोक लगाना जरूरी है. इस दिशा में कड़े कदम उठाना समाज के लिए एक सकारात्मक और सार्थक पहल होगी.

कश्मीर के नागरिक समाज संगठनों ने धार्मिक नेताओं के साथ मिलकर पूरी घाटी में शराब और नशीले पदार्थों के खिलाफ एक जोरदार अभियान चलाने का बीड़ा उठाया है. इस अभियान को ‘सामाजिक सुरक्षा’ के बैनर तले शुरू करने की योजना है, जिसके तहत सरकार से घाटी में शराब की दुकानों को बंद करने की मांग की जाएगी.