/नार्को टेरर के खिलाफ कश्मीर में बड़ा एक्शन, 4 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त; पुलिस का ड्रग्स तस्करों पर कड़ा शिकंजा

Jammu-Kashmir News: कश्मीर के संगम और नौहट्टा इलाके में दो कथित ड्रग्स तस्करों से जुड़ी संपत्ति पर बड़ा एक्शन हुआ है. कानूनी तौर पर इन संपत्तियों को जब्त कर लिया गया है. घाटी में चल रहे नार्को-ट्रेड (नशीले पदार्थों के व्यापार) पर बड़ी चोट करते हुए, श्रीनगर पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत नार्को-ट्रेडर्स की लगभग ₹4 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त करने का दावा किया है.
दरअसल, यह एक्शन 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत हुआ है. पुलिस का दावा है कि ये संपत्तियां ड्रग्स के व्यापार से हुई कमाई से बनाई गई थीं और इस कार्रवाई का मकसद नशीले पदार्थों के व्यापार की आर्थिक कमर तोड़ना है. पुलिस ने NDPS एक्ट, 1985 के प्रावधानों के तहत दो ड्रग तस्करों की लगभग ₹4 करोड़ की अचल संपत्ति जब्त की है.
संगम पुलिस स्टेशन ने NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत FIR नंबर 14/2026 के सिलसिले में गुलाम अहमद डार (पिता: गुलाम मोहम्मद डार) की लगभग ₹3 करोड़ की संपत्ति जब्त की. जब्त की गई संपत्तियों में एक रिहायशी घर, जमीन और कमर्शियल दुकानें शामिल हैं. जांच में यह बात सामने आई कि ये संपत्तियां नशीले पदार्थों की तस्करी से हुई कमाई से हासिल की गई थीं.
वहीं, एक अलग कार्रवाई में नौहट्टा पुलिस स्टेशन ने NDPS एक्ट की धारा 8/20 के तहत FIR नंबर 09/2018 के सिलसिले में मोहम्मद शफी शेख (पिता: स्वर्गीय मोहम्मद सुभान शेख) की लगभग ₹1 करोड़ की रिहायशी संपत्ति जब्त की. इस संपत्ति की पहचान ड्रग्स की तस्करी से अवैध रूप से हासिल की गई संपत्ति के तौर पर की गई थी.
ये ज़ब्ती की कार्रवाई NDPS एक्ट के संबंधित प्रावधानों के तहत की गई ताकि अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से हासिल संपत्तियों को छिपाने, ट्रांसफर करने या बेचने से रोका जा सके.
श्रीनगर पुलिस ड्रग तस्करों और आपराधिक गतिविधियों से बनाई गई संपत्तियों, दोनों को निशाना बनाकर नशीले पदार्थों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है. 'नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान' के तहत ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी. आइए, मिलकर एक नशा-मुक्त कश्मीर बनाएं.