Jammu And Kashmir News: कभी कश्मीरी पंडितों की राजधानी के तौर पर पहचाने जाने वाले हब्बा-कदल में आज, 36 साल बाद देश-विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई. पूरा इलाका एक बार फिर भजन, कीर्तन, हवन और शंक की आवाजों से गूंज उठा. यह मौका कश्मीरी पंडितों के आध्यात्मिक गुरु भगवान गोपीनाथ के 'निर्वाण दिवस' (मुक्ति पाने का दिन) का था.
श्रीनगर के हब्बा-कदल इलाके में आज माहौल कुछ अलग ही था. दशकों पुराने भगवान गोपीनाथ आश्रम में कश्मीरी पंडितों के आध्यात्मिक गुरु भगवान गोपीनाथ जी की पुण्यतिथि पर देश-विदेश के अलग-अलग हिस्सों से हजारों कश्मीरी पंडित इकट्ठा हुए थे.
भगवान गोपीनाथ जी आश्रम में भव्य सालाना महायज्ञ (मेला) आयोजित किया गया. यह पवित्र कार्यक्रम कश्मीरी संत जगद्गुरु भगवान गोपीनाथ जी के निर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है. मुखी बदलाव जो देखने को मिला कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद पिछले 36 सालों में पहली बार, देश और दुनिया भर से हजारों की संख्या में श्रद्धालु श्रीनगर के हब्बा-कदल इलाके में स्थित भगवान गोपीनाथ के ऐतिहासिक खर्यार आश्रम में रीतियों में भाग लेने और आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा हुए.
मुनू जोत्शी ने कहा कि मैं 36 साल बाद इस आश्रम में लौटा हूं; आज यहां का माहौल अच्छा है. लोगों ने जो मदद की, उसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा. हम अब अनंतनाग-मट्टन में एक घर भी बना रहे हैं. हालात बदल गए हैं और बहुत बड़ा बदलाव आया है; 1990 के दशक और आज के समय में जमीन-आसमान का फर्क है.
तन्मय नाम का एक बच्चा, जो पहली बार कश्मीर आया था, उसने कहा कि हालात बदल गए हैं; पहले हम आ नहीं पाते थे लेकिन अब हम आ रहे हैं. हमारा घर यहीं है, इसलिए हमें घर आना ही है. मुझे कश्मीर में अच्छा लगता है, यहां घर जैसा महसूस होता है."
हब्बा-कदल, जिसे कभी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का गढ़ माना जाता था, वहां वही माहौल देखने को मिला जो 90 के दशक से पहले हुआ करता था. पहले के सालों में इस मौके पर भक्तों की संख्या 200 से ज्यादा नहीं होती थी, क्योंकि सिर्फ कश्मीर में रहने वाले कश्मीरी पंडित भक्त ही इस त्योहार में शामिल होते थे, लेकिन इस बार ज्यादातर भक्त वे थे जो पलायन के बाद पहली बार आए थे.
डिम्मी, एक कश्मीरी पंडित जो पलायन के 36 साल बाद आए थे, ने कहा कि मैं जम्मू से इस आश्रम में आया हूं; 36 साल बाद आया हूं. हमने देखा कि अब सब लोग आ रहे हैं, तो हमने भी आने का फैसला किया. अब तक हम डरे हुए थे लेकिन हालात ठीक हैं; अब समय आ गया है कि कश्मीरी पंडित वापस आएं. डिम्मी का समर्थन करते हुए मोहन लाल ने कहा कि मैं यहां हर साल आता था लेकिन इस बार भीड़ ज़्यादा है. 90 के दशक और आज के समय में बहुत फर्क है; ऐसा लगता है कि पंडितों को अब वापस आ जाना चाहिए.
श्रीनगर में भगवान गोपीनाथ जी आश्रम में होने वाला बड़ा धार्मिक आयोजन और "मेला" कश्मीरी पंडितों के बड़े पैमाने पर पलायन से पहले शिवरात्रि जितना ही बड़ा हुआ करता था. यह सालाना महायज्ञ हर साल 16 जून को ज्येष्ठ शुक्ल द्वितीया की तिथि पर आयोजित किया जाता है. आश्रम इस बड़े सालाना आयोजन को पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाता है. त्योहार की शुरुआत रात भर चलने वाली प्रार्थनाओं (गणेश पूजा) से होती है, जिसके बाद 16 घंटे तक लगातार हवन और फिर भव्य प्रसाद वितरण (सामुदायिक भोज/भंडारा) का आयोजन किया जाता है.
कश्मीरी पंडितों के इस धार्मिक त्योहार का भव्य आयोजन, लोगों की भारी भीड़ और झेलम नदी (वितस्ता) के किनारे मेले जैसा माहौल, इस सबने कश्मीरी पंडितों में एक नई उम्मीद जगाई है. श्रद्धालुओं का मानना है कि विस्थापित कश्मीरी पंडितों के लिए अपनी जन्मभूमि पर अपना अधिकार वापस पाने का समय आ गया है.
भगवान गोपीनाथ जी के पवित्र आशीर्वाद से इसकी शुरुआत हो चुकी है और निश्चित रूप से यह जल्द ही हकीकत में बदलेगा. गौरतलब है कि यह भव्य आयोजन कश्मीरी पंडितों के एक प्रतिनिधिमंडल के कश्मीर दौरे के कुछ ही दिनों बाद हुआ, जिसमें उनकी वापसी की नीति का खाका तैयार करने पर चर्चा हुई थी.