कश्मीर में पैनिक बाइंग, फ्यूल स्टेशनों पर भीड़; प्रशासन ने कहा, 'हमारे पास है पर्याप्त स्टॉक'

Fuel Shortage in Kashmir: ईरान, इजरायल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष ने कश्मीर में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की असल कमी के बजाय मुख्य रूप से पैनिक बाइंग को बढ़ावा दिया है. गैस डिस्ट्रीब्यूटर जगमोहन सिंह राणा ने कहा, “हमारे पास लगभग 4-5 दिनों का स्टॉक है, लोग डरे हुए हैं और घबराए हुए हैं, वे बेवजह LPG और दूसरी चीजें स्टोर कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को उन्हें अवेयर करना चाहिए.”

घाटी में पर्याप्त स्टॉक

जैसे ही सोशल मीडिया और न्यूज रिपोर्ट्स के जरिए ग्लोबल सप्लाई में रुकावट का डर फैला, श्रीनगर और घाटी के दूसरे हिस्सों में गाड़ी चलाने वाले अपने टैंक भरवाने के लिए फ्यूल स्टेशनों पर भागे, जिससे लंबी लाइनें और जाम लग गया. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पेट्रोलियम डीलर्स समेत अधिकारियों ने कन्फर्म किया है कि घाटी में फ्यूल का स्टॉक काफी है और उन्होंने लोगों से न घबराने की अपील की है. सरकार ने मॉनिटरिंग सिस्टम चालू कर दिए हैं और घरों में LPG सप्लाई को प्राथमिकता दे रही है. साथ ही लोगों को भरोसा दिला रही है कि वे उपलब्धता और किफायती दाम दोनों पक्का करने के लिए कदम उठा रहे हैं, भले ही दुनिया भर में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव देखा गया हो.

घरेलू गैस का भरपूर स्टॉक

कुल मिलाकर, यह स्थिति भविष्य में कमी (पैनिक) के डर से है, न कि बाजार में पेट्रोल या डीजल की तुरंत कमी से. जबकि घरों में सप्लाई बनी हुई है, कश्मीर और बाकी भारत में कमर्शियल LPG की पक्की कमी है और राशनिंग हो रही है. एक गैस डीलर आदिल गौसानी ने कहा, “घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास घरेलू LPG सप्लाई की कोई कमी नहीं है, हां कमर्शियल गैस सप्लाई में कुछ कमी है, लोगों को स्टोर नहीं करना चाहिए.”

LPG प्रोडक्शन को प्राथमिकता देने का आदेश

पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने औपचारिक रूप से तेल रिफाइनरियों को घरेलू घरों और अस्पतालों जैसे जरूरी सेक्टर के लिए LPG प्रोडक्शन को प्राथमिकता देने का आदेश दिया है. कश्मीर के बिजनेस कम्युनिटी ने इन कमी पर "गंभीर चिंता" जताई है, चेतावनी दी है कि अगर ईद से पहले सप्लाई बहाल नहीं हुई तो होटल और कैटरिंग की जगहों को अपना काम रोकना पड़ सकता है.

संघर्ष मार्च 2026 तक चला तो क्या होगा?

अगर मिडिल ईस्ट में संघर्ष मार्च 2026 तक जारी रहता है, तो अर्थशास्त्रियों और स्थानीय बिजनेस लीडरों ने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को "ट्रिपल शॉक" की चेतावनी दी है, जिसमें एनर्जी की बढ़ती लागत, सप्लाई चेन में रुकावट और कंज्यूमर की खर्च करने की क्षमता में भारी गिरावट शामिल है.

होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों का दिखा असर

होर्मुज स्ट्रेट में रुकावटों ने पहले ही माल ढुलाई की लागत और ट्रांजिट समय को 15-20 दिन बढ़ा दिया है, क्योंकि जहाज केप ऑफ गुड होप के आसपास अपना रास्ता बदल रहे हैं. कश्मीर के बिजनेस कम्युनिटी ने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता नए निवेश को हतोत्साहित करेगी और इस क्षेत्र के विकास को रोक सकती है. 5.82% GSDP ग्रोथ ट्रैजेक्टरी.