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विधायकों की खरीद-फरोख्त वाले बयान पर घिरे उमर अब्दुला, BJP ने भेजा 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस

जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के विधायकों के खरीद-फरोख्त वाले बयान पर सियासी पारा हाई है. बीजेपी ने सीएम अब्दुल्ला को नोटिस जारी किया है और अगले 7 दिनों में माफी मांगने की अपील की है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 13, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:35 PM IST
विधायकों की खरीद-फरोख्त वाले बयान पर घिरे उमर अब्दुला, BJP ने भेजा 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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