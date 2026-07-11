/दिल्ली में प्रदर्शन से पहले NC की केंद्र को चुनौती, सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूछा- जनादेश का क्यों नहीं किया जा रहा सम्मान?

नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) ने दिल्ली में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले श्रीनगर में अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन किया है. पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्र सरकार को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हर हाल में बहाल होना चाहिए. यह मांग उस समय और अधिक मुखर हो गई है जब एनसी उपाध्यक्ष ने केंद्र की नीतियों पर कड़ा प्रहार किया है.
उमर ने केंद्र से पूछा कि अगर केंद्र सरकार जनता के जनादेश का सम्मान नहीं कर सकती, तो चुनाव कराने का क्या अवशक्त थी? उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बातचीत के माध्यम से अपने अधिकार चाहते हैं, न कि लड़ाई-झगड़ा करके, लेकिन केंद्र सरकार का रवैया उन्हें विरोध के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर कर रहा है.
उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू-कश्मीर की जनता ने जिसे चुना, उसे काम करने से रोका जा रहा है और राजभवन के माध्यम से शासन चलाया जा रहा है. उमर ने चेतावनी दी कि उनके 'सब्र' को कमजोरी न समझा जाए. उन्होंने कहा कि सब्र उनकी ताकत है और वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाना जानते हैं.
उन्होंने कहा सब्र का रास्ता कमजोरी का रास्ता नहीं है, सब्र का रास्ता यह मतलब नहीं है कि हम अपने हक के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे और आप हमारे सब्र का नाजायज फायदा लोगे, सब्र का मतलब यह नहीं है कि आप हमें कमजोर समझोगे. यह सब्र, यह हमारी ताकत है, यह सब्र हमारी आवाज है और इंशाल्लाह यह सब्र हमारी जीत और हमारी कामयाबी होगी.
सीएम ने कहा कि केंद्र को सोचना चाहिए पौने दो साल इस हुकूमत को बने हुए होगे आज क्यों हम जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ी? मैं वो आदमी हूं जिसने पौने दो साल अपना सियासी मुकद्दर और अपनी सियासी रेपुटेशन दांव पर लगा ताकि बातचीत के जरिये हम अपने हक हासिल कर सके. लेकिन मुझे यह फैसला सियासी तौर पर मेरे लिए भारी पड़ा. मैं चाहता था केंद्र को मौका दूं कि जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया, वो उस वादे पूरा करे.
हम जानते थे कि डी-लिमिटेशन में धांधली होगी, हम जानते थे कि डी-लिमिटेशन का मकसद एक पार्टी और उनके दोस्तों की मदद होगी. सात सीटें बढ़ाई गईं, सात में से छह बीजेपी को और सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती. मकसद उनका ये था कि किसी न किसी तरह जम्हूरियत का कत्ल करके वो यहां राज करना चाहते थे. सुप्रीम कोर्ट में आपने कहा कि हम तीन कदमों पे चल रहे हैं, डी-लिमिटेशन, इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद रियासत की बहाली. क्या यह इसलिए क्योंकि लद्दाख के लोगों ने एतजाज का रास्ता अपनाया है.
उमर ने आरोप लगाते कहा आप क्यों नहीं कहा कि आप जब तक बीजेपी की हुकूमत जम्मू-कश्मीर में नहीं बनती तब तक इनको रियासत का दर्जा नहीं मिलेगा. हमें आज ये पैगाम दिया जा रहा है कि बिना एतजाज किए हमें कुछ नहीं मिलेगा. हम अपना हाल और लद्दाख का हाल देखते हैं और फिर हम सवाल उठाने पे मजबूर होते हैं, लद्दाख को आप कहते हो, "आओ हमारे साथ बात करो, हम 371 देंगे आपको."
बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उमर ने कहा “जम्मू के एक एमएलए ने मुझे कमरे में आ के ये बात नहीं कही हो, सुप्रीम कोर्ट का वकील बीजेपी का एक ओहदेदार, मेरे एक जम्मू के एमएलए को बंद कमरे में कहता है, हम 20 से 30 करोड़ और एक मिनिस्ट्री और रियासत का दर्जा, आप हमारे साथ चलो. ये उनकी हकीकत है. 20 तारीख के जंतर मंतर विरोध प्रदर्शन को केवल एक पार्टी तक सीमित न रखते हुए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अन्य राजनीतिक दलों को भी जम्मू-कश्मीर के हक के लिए एकजुट होने का निमंत्रण दिया है.