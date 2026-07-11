Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /दिल्ली में प्रदर्शन से पहले NC की केंद्र को चुनौती, सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूछा- जनादेश का क्यों नहीं किया जा रहा सम्मान?

दिल्ली में प्रदर्शन से पहले NC की केंद्र को चुनौती, सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूछा- जनादेश का क्यों नहीं किया जा रहा सम्मान?

नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र सरकार को सीधी चुनौती देते हुए जम्मू-कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे की मांग तेज कर दी है. दिल्ली में 20जुलाई को होने वाले प्रदर्शन से पहले NC ने पहले जम्मू-कश्मीर में 'शक्ति प्रदर्शन' किया.

Written BySyed Khalid Hussain
Published: Jul 11, 2026, 05:58 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 05:58 PM IST
दिल्ली में प्रदर्शन से पहले NC की केंद्र को चुनौती, सीएम उमर अब्दुल्ला ने पूछा- जनादेश का क्यों नहीं किया जा रहा सम्मान?

About the Author

Syed Khalid Hussain

Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी मीडिया से पहले हुसैन ने न्यूज़ 18 में नौ साल तक सीनियर कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम किया. हुसैन ने अपने करियर की शुरुआत डीडी न्यूज से की थी. हुसैन ने अपनी तालीम श्रीनगर के पब्लिक स्कूल और डीएवी हाई स्कूल से हासिल की. फिर ग्रेजुएशन तक का सफ़र एस.पी हायर सेकेंडरी स्कूल और अमर सिंह कॉलेज से पूरा किया. उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई के लिए दिल्ली के सर अरबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पूरी की. इसके अलावा हुसैन लेखक फ़िल्म/ वीडियो कैमरा का स्पेशल कोर्स एफटीआई पुणे से कर चुके हैं.  

मुंबई और दिल्ली में कई साल काम करने के बाद 2004 में उन्होंने जम्मू-कश्मीर में काम करना शुरू किया. डीडी न्यूज़, डीडी कश्मीर, BAG फ़िल्म्स में फ्रीलांस काम किया. हुसैन पिछले दो दशक से भी ज्यादा समय से जम्मू-कश्मीर से जुड़े कई मुद्दों को बेहतरीन तरीके से कवर कर रहे हैं. लद्दाख से लेकर मुंबई तक हुसैन भारत के कई शहरों से रिपोर्टिंग कर चुके हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रणबीर कपूर की 'रामायण' का इंतजार खत्म, सामने आई ट्रेलर रिलीज डेट; मेकर्स का ऐलान
actor ranbir kapoor35 min ago
2
Punjab news41 min ago
3
Hansi Water Dispute43 min ago
4
Maharashtra news53 min ago
5
Modern Einstein56 min ago