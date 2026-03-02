खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध, इंटरनेट और स्कूल-कॉलेज बंद

Kashmir Protests on Khamenei Death: श्रीनगर में HMT के मुस्तफाबाद इलाके में जब शोक मनाने वालों को श्रीनगर शहर की ओर मार्च करने से रोका गया तो जबरदस्त झड़पें और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. इस जगह के अलावा नौगाम, बटमालो और आस-पास के कुछ इलाकों में भी छोटी-मोटी हिंसक झड़पें हुईं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कुछ एरियल शॉट भी चलाए. इलाका घंटों तक तनाव में रहा और श्रीनगर बारामुल्ला रोड पर घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा, क्योंकि पुलिस ने ज्यादा से ज्यादा संयम बरता ताकि शोक मनाने वालों को चोट न लगे.

कश्मीर में विरोध और आक्रोश

रिपोर्ट के मुताबिक, इन झड़पों में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है. हालांकि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और कुछ लोकल गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा. जैसे ही ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की, इससे तुरंत गुस्सा फैल गया, खासकर कश्मीर में शिया समुदायों में, जिनके ईरान के साथ ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध हैं.

सड़कों पर भारी सुरक्षा बल

1 मार्च को श्रीनगर में लाल चौक, सैदा कदल और अन्य क्षेत्रों, बडगाम, बारामूला, बांदीपोरा और लद्दाख के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई के चित्र ले रखे थे, काले झंडे लहराए और अमेरिका और इजरायल विरोधी नारे लगाए. जम्मू और कश्मीर सरकार ने सोमवार को श्रीनगर, बारामूला और बडगाम सहित कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद कश्मीर घाटी के सभी जिलों में प्रतिबंध लगा दिए. जवाब में, अधिकारियों ने लाल चौक की ओर जाने वाली कई सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए. घंटा घर के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया और उस जगह की ओर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई. इलाके की रखवाली के लिए भारी सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी देखी गई.

इंटरनेट और स्कूल/कॉलेज बंद

एहतियात के तौर पर पूरी घाटी में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड भी कम कर दी गई. अधिकारियों ने घाटी में सभी स्कूलों और कॉलेजों को दो दिनों के लिए बंद करने की भी घोषणा की थी. आज घाटी में सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं. इस बीच, क्षेत्र के प्रमुख मौलवी मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर संभाग में हड़ताल का आह्वान किया था. बंद के आह्वान को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कई अन्य राजनेताओं का समर्थन मिला. मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा जैसे समूहों ने आज पूर्ण बंद का आह्वान किया था, जिसके कारण अधिकारियों ने प्रतिबंध लगाए, स्कूल/कॉलेज दो दिनों के लिए बंद कर दिए गए और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट की गति कम कर दी गई.