Advertisement
trendingNow13128245
Hindi Newsदेशखामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध, इंटरनेट और स्कूल-कॉलेज बंद

खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध, इंटरनेट और स्कूल-कॉलेज बंद

Kashmir Protests: श्रीनगर में हड़ताल और विरोध के दौरान सुरक्षाकर्मियों और लोगों के बीच जबरदस्त विरोध हुआ. शोक मनाने वालों ने पत्थर फेंके, जबकि सुरक्षा बलों ने भीड़ को तितर-बितर करने लिए हवा में आंसू गैस के गोले और गोलियां चलाईं. 

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Reetika Singh|Last Updated: Mar 02, 2026, 09:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध, इंटरनेट और स्कूल-कॉलेज बंद

Kashmir Protests on Khamenei Death: श्रीनगर में HMT के मुस्तफाबाद इलाके में जब शोक मनाने वालों को श्रीनगर शहर की ओर मार्च करने से रोका गया तो जबरदस्त झड़पें और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. इस जगह के अलावा नौगाम, बटमालो और आस-पास के कुछ इलाकों में भी छोटी-मोटी हिंसक झड़पें हुईं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया और कुछ एरियल शॉट भी चलाए. इलाका घंटों तक तनाव में रहा और श्रीनगर बारामुल्ला रोड पर घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा, क्योंकि पुलिस ने ज्यादा से ज्यादा संयम बरता ताकि शोक मनाने वालों को चोट न लगे.

कश्मीर में विरोध और आक्रोश

रिपोर्ट के मुताबिक, इन झड़पों में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है. हालांकि प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों की कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया और कुछ लोकल गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा. जैसे ही ईरानी मीडिया ने खामेनेई की मौत की पुष्टि की, इससे तुरंत गुस्सा फैल गया, खासकर कश्मीर में शिया समुदायों में, जिनके ईरान के साथ ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध हैं.

सड़कों पर भारी सुरक्षा बल

1 मार्च को श्रीनगर में लाल चौक, सैदा कदल और अन्य क्षेत्रों, बडगाम, बारामूला, बांदीपोरा और लद्दाख के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए. प्रदर्शनकारियों ने खामेनेई के चित्र ले रखे थे, काले झंडे लहराए और अमेरिका और इजरायल विरोधी नारे लगाए. जम्मू और कश्मीर सरकार ने सोमवार को श्रीनगर, बारामूला और बडगाम सहित कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद कश्मीर घाटी के सभी जिलों में प्रतिबंध लगा दिए. जवाब में, अधिकारियों ने लाल चौक की ओर जाने वाली कई सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए. घंटा घर के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया और उस जगह की ओर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई. इलाके की रखवाली के लिए भारी सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी देखी गई.

Add Zee News as a Preferred Source

इंटरनेट और स्कूल/कॉलेज बंद

एहतियात के तौर पर पूरी घाटी में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड भी कम कर दी गई. अधिकारियों ने घाटी में सभी स्कूलों और कॉलेजों को दो दिनों के लिए बंद करने की भी घोषणा की थी. आज घाटी में सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी गईं. इस बीच, क्षेत्र के प्रमुख मौलवी मीरवाइज उमर फारूक ने कश्मीर संभाग में हड़ताल का आह्वान किया था. बंद के आह्वान को जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और कई अन्य राजनेताओं का समर्थन मिला. मुत्तहिदा मजलिस-ए-उलेमा जैसे समूहों ने आज पूर्ण बंद का आह्वान किया था, जिसके कारण अधिकारियों ने प्रतिबंध लगाए, स्कूल/कॉलेज दो दिनों के लिए बंद कर दिए गए और स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए श्रीनगर में मोबाइल इंटरनेट की गति कम कर दी गई.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Kashmir protests

Trending news

खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
India and Canada Relation
भारत-कनाडा ने कर लिए 24 बड़े समझौते, कार्नी की यात्रा से इंडिया को क्या-क्या मिला?
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
Ali Khamenei
खबर आए 24 घंटे से ज्यादा हो गए... भारत ने खामेनेई की मौत की निंदा क्यों नहीं की?
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
BR Naidu
महिला के साथ वीडियो वायरल होने पर बवाल, बुरे फंसे नेताजी; कुर्सी पर भी लटकी तलवार
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
PM Modi
डायलॉग और डिप्लोमेसी ही समाधान... मिडिल ईस्ट की जंग पर आया PM मोदी का बयान
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
Tamilnadu
'हिंसा-नफरत की राजनीति करती है BJP', चुनाव से पहले CM एमके स्टालिन का बड़ा हमला
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?
iran crisis
बारूद भरे आसमान में थमी उड़ानें, दुबई में अटके भारत के 84 छात्र, कब खुलेगा रास्ता?