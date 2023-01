Indian Railway's: रेलवे ने दिखाया बर्फ से गुजरती ट्रेन का खूबसूरत नजारा, तो लोग देने लगे ऐसे-ऐसे कमेंट

Railway station covered with snow: भारत का रेल विभाग (Indian Railway's) और रेल मंत्रालय (Rail Minstry) अक्सर अपनी उपलब्धियों और कामयाबी की कहानियों से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करते रहते हैं. इस कड़ी में रेल मंत्रालय ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर में बर्फ (Snow) से ढके एक रेलवे प्लेटफार्म का वीडियो शेयर किया, जिसमें वहां का खूबसूरत नजारा दिखाने की कोशिश की गई थी.

वीडियो में क्या है?

रेलवे द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो के कैप्शन में लिखा है 'जम्मू कश्मीर के बनिहाल से बडगाम तक बर्फ से लदी घाटी से गुजरती ट्रेन का मनोरम दृश्य.' इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों ओर बर्फ की चादर फैली है. जहां से शीतलहर को चीरती हुई एक ट्रेन गुजर रही है. ये नजारा वाकई बेहद शानदार है. अब इसी वीडियो की नेटिजंस ने तारीफ शुरू ही की थी कि अचानक ट्विटर पर माहौल ही बदल गया.

समस्याओं की झड़ी लगी

वहीं बहुत सारे यूजर्स ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी समस्याओं की झड़ी लगा दी. रेलवे ने इस पर ध्यान दिया और कई लोगों को रिप्लाई भी किया. कुछ लोग उससे संतुष्ट नजर आए तो कुछ ऐसे भी थे जो असंतुष्ट थे और उन्होंने रेल व्यवस्थाओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की. लोग इस दृश्य की तारीफ करने के बजाए रेलवे को टैग कर अपनी अपनी दिक्कतें बताने लगे. हालांकि बीच-बीच में लोग इस सीन की तुलना स्विट्जरलैंड से करते हुए इसे 'धरती का स्वर्ग' भी बताते रहे.

A picturesque view of train pulling through the snow laden valley from Banihal to Badgam, Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/Gs7mOX80cv

— Ministry of Railways (@RailMinIndia) January 5, 2023