कश्मीरी प्रोडक्ट्स को चमकाएगा गुजराती 'नमक', 2000 KM दूर खाराघोड़ा से पहली बार पहुंचा नुस्खा

Kashmir valley receives 1350 ton industrial salt: जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में तेजी से बदलाव आ रहा है. खासकर कश्मीर घाटी की सूरत तेजी से बदल रही है. यहां के कारोबारी अब बिजनेस के लिए नए-नए नवाचार कर रहे हैं. इस बीच केंद्र शाषित जम्मू-कश्मीर ने गुड्स ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक उपलब्धि उस समय हासिल की जब 1350 टन औद्योगिक नमक की पहली खेप भारतीय रेल के जरिए वहां पहुंची. ये खेप गुजरात के खाराघोडा (KOD) रेलवे स्टेशन से अनंतनाग (ANT) रेलवे स्टेशन पहुंची तो कारोबारियों ने ताली बजाकर इसका स्वागत किया. इस नमक से पहले सीमेंट, खाने पीने का सामान और सैन्य साजो सामान तक रेल रैक के जरिए कश्मीर पहुंच चुके हैं.

कहां होगा इस्तेमाल

यह रेल रेक लगभग 2,000 किलोमीटर की दूरी तय कर खाराघोड़ा से अनंतनाग पहुंची. 13,50,000 किलो इंडस्ट्रियल साल्ट का इस्तेमाल मेड इन कश्मीर प्रोडक्ट्स में होगा. कश्मीर की चमड़ा यानी लेदर इंडस्ट्री से लेकर साबुन निर्माण और ईंट भट्टों के निर्माण में इनका उचित इस्तेमाल किया जाएगा. इस उपबल्धि के बाद जम्मू संभाग के वरिष्ठ संभागीय वाणिज्यिक प्रबंधक, उचित सिंघल ने कहा कि इस रेल परियोजना को लाभ अब जमीनी स्तर पर नजर आने लगा है. खाराघोडा से आया ये नमक बेहद उम्दा क्वालिटी का है. खाराघोडा, गुजरात के सुरेंद्रनगर जिले में स्थित एक प्रसिद्ध नमक उत्पादन क्षेत्र है. यहां मौजूद साल्ट की रिफाइनरियां औद्योगिक और खाद्य दोनों श्रेणियों का नमक तैयार करती हैं.

कहां है खाराघोड़ा?

खाराघोड़ा इलाका लिटिल रण ऑफ कच्छ की सीमा पर बसा हुआ है. खाराघोड़ा का नमक अपनी उच्च गुणवत्ता और शुद्धता के लिए प्रसिद्ध है. यहां उत्पादित कुछ प्रकार के नमक में 98% से अधिक सोडियम क्लोराइड (NaCl) होता है.

