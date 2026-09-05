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कश्मीर में सीजन का पहला स्नोफॉल: वादियों में बिछी बर्फ की सफेद चादर, मैदानी इलाकों में गिरे ओले

जम्मू कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी से वादियां निखर गई हैं. गुलमर्ग, सोनमर्ग और गुमरी के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Sep 05, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 06:23 PM IST
कश्मीर में सीजन का पहला स्नोफॉल: वादियों में बिछी बर्फ की सफेद चादर, मैदानी इलाकों में गिरे ओले
Image Credit: कश्मीर घाटी में मौसम ने अचानक करवट ली (फोटो ZEE NEWS)

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Bhoopendra Rai

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पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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