/कश्मीर में हीटवेव का कहर, टूटा 20 साल का रिकॉर्ड; लेकिन अरुणाचल में बारिश से तबाही; कहां-कहां बदला मौसम

Jammu and Kashmir Weather: जून का महीना समाप्त होने को है. बावजूद इसके देश के अधिकांश हिस्सों में अभी भी बारिश का इंतजार है. मानसून की धीमी रफ्तार के कारण दिल्ली समेत कई राज्य इस समय गर्मी के कारण आग की भट्टी बन चुके हैं. भले ही सोमवार को दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बूंदाबादी देखने को मिली, लेकिन इससे गर्मी से कोई खास राहत नहीं मिली.
उधर, जम्मू-कश्मीर में भी गर्मी का सितम देखने को मिल रहा है. सभी जगहों में से श्रीनगर में सोमवार को इस मौसम का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जब तापमान 35.3°C तक पहुंच गया। कश्मीर घाटी लगातार तीसरे दिन भीषण लू (हीटवेव) की चपेट में रही। पिछले आंकड़ों के अनुसार, श्रीनगर का तापमान जून के पिछले दो दशकों के तापमान से अधिक रहा।
इस बीच श्रीनगर मौसम केंद्र के एक अधिकारी ने अहम जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में 30 जून तक गर्म और शुष्क मौसम के साथ लू जैसी स्थिति बनी रहेगी। हालांकि, 1 जुलाई को देर रात और सुबह-सुबह कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश या थोड़ी देर के लिए गरज के साथ बारिश हो सकती है.
श्रीनगर के किस हिस्से में कितना रहा तपमान
श्रीनगर- 35.3°C (5.3°C सामान्य से अधिक)
काजीगुंड- 33.8°C (5.0°C सामान्य से अधिक)
पहलगाम- 29.0°C (3.6°C सामान्य से अधिक)
कुपवाड़ा- 32.7°C (2.7°C सामान्य से अधिक)
कोकरनाग- 32.9°C (5.0°C सामान्य से अधिक)
गुलमर्ग-26.2°C (5.2°C सामान्य से अधिक)
जहां एक और कई राज्यों में बारिश का इंतजार है, तो वहीं अरुणाचल प्रदेश और असम में लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. अरुणाचल प्रदेश के कम से कम 9 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, कुछ जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं भी देखने को मिलीं.
इसके साथ ही असम में भी बाढ़ से स्थिति काफी गंभीर हो गई है. भारी बारिश के कारण आई बाढ़ में जोनाई, सिसिबोरगांव, धेमाजी और गोगमुख जिले मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं. बताया जा रहा है कि इन जिलों के 69 गांवों में 15,483 लोग बाढ़ के कारण परेशानी का सामना कर रहे हैं.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को मौसम का मिजाज बदल गया. सोमवार शाम को कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हुई, जिससे तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिली. इस बीच दिल्ली के अधिकांश हिस्सों के लिए आईएमडी ने यलो अलर्ट जारी किया है. विभाग कहना है कि अब से कुछ घंटों में दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.