कश्मीर में सीजन की सबसे ठंडी रात, पारा -4°C से नीचे, जिंदगी हो रही तहस-नहस; जानें कब तक मचेगा ये कहर?

Kashmir Weather Update: कश्मीर में इस सीजन की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है. कई इलाकों में तापमान शून्य से 4 से 6 डिग्री तक नीचे चला गया. लंबे समय से सूखा मौसम और रात में आसमान साफ रहने से ठंड और तेज़ हो गई है. IMD के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी ठंड में बढ़ोतरी जारी रहेगी. कश्मीर के मुताबिक लोगों की रोजमर्रा की ज़िंदगी पर इसका सीधा असर दिख रहा है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: krishna pandey |Last Updated: Nov 27, 2025, 12:21 PM IST
Kashmir News: कश्मीर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात दर्ज की गई है. तापमान शून्य से कई डिग्री नीचे पहुँच गया, जिससे आम जीवन पर गहरा असर पड़ा है. लंबे समय तक सूखा रहने और रात में आसमान साफ रहने के कारण ठंड काफी बढ़ गई है. ठंडी हवाओं ने रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित किया है. सरकार ने स्कूलों में जल्दी सर्दियों की छुट्टियाँ घोषित की हैं और स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं.

घाटी और लद्दाख में पारा तेजी से गिरा
बुधवार रात जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में ठंड और तेज हुई. अधिकतर इलाकों में रात का तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया. जानकारी के अनुसार, कश्मीर के सभी मौसम केंद्रों पर पारा जमाव बिंदु से नीचे रहा. श्रीनगर में तापमान -4.4°C, जबकि सबसे कम तापमान शोपियां में -6.5°C दर्ज हुआ. पुलवामा और बारामूला में -5.8°C, पंपोर में -5.5°C और अनंतनाग में -5.7°C रहा. श्रीनगर हवाई अड्डे पर -5.2°C और पहलगाम में -5.0°C तापमान दर्ज किया गया.

कई जिलों में जाड़ा और कड़ा
अन्य स्थानों में बडगाम (-4.6°C), बांदीपोरा (-4.5°C), अवंतिपोरा (-4.0°C), सोनमर्ग (-4.0°C), गंजरबल (-3.3°C), काजीगुंड (-4.0°C) और कोकरनाग (-1.6°C) शामिल रहे.
गुलमर्ग में तापमान -1.0°C, कुलगाम में -2.4°C और जेतन राफियाबाद में -5.2°C रिकॉर्ड किया गया.

लद्दाख में कड़ाके की ठंड
लद्दाख में भी ठंड अपने चरम पर रही. लेह में तापमान -8.6°C, कारगिल में -9.5°C और नुबरा में -7.7°C दर्ज किया गया. सबसे सर्द स्थान ज़ोजिला दर्रा रहा, जहाँ पारा -16.0°C तक पहुँच गया.
जम्मू क्षेत्र में तापमान अधिक रहा—जम्मू में 8.7°C, कटरा में 8.5°C, कठुआ में 8.2°C और जम्मू हवाई अड्डे पर 10.1°C तापमान दर्ज किया गया. ऊपरी इलाकों में ठंड और तेज रही—बनिहाल (-1.5°C), भद्रवाह (0.4°C), बटोटे (4.0°C), रामबन (4.1°C), राजौरी (2.0°C), किश्तवाड (3.4°C), रियासी (6.9°C), सांबा (6.9°C) और उधमपुर (4.6°C).

सूखा मौसम और बर्फ जमने की स्थिति
लंबे समय से सूखा और बारिश-बर्फबारी की कमी के कारण जमीन की गर्मी तेजी से कम हुई है, जिससे ठंड बढ़ गई है. कश्मीर और लद्दाख के कई ऊपरी इलाकों में पेड़ों पर बर्फ जमने, कुछ सड़कों पर पाला जमने और पानी के स्रोतों के जमने की खबरें हैं. IMD का अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक मौसम सूखा और ठंडा बना रहेगा. 2 और 3 दिसंबर को बादल छाए रह सकते हैं, जबकि 6 से 10 दिसंबर के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना है. इससे सूखे मौसम से कुछ राहत मिल सकती है.

अभी बाकी है ‘चिल्लई-कलां’ का दौर
घाटी में सर्दियों का सबसे कठोर दौर ‘चिल्लई-कलां’ अभी बाकी है. यह 40 दिन की कड़कड़ाती ठंड का समय होता है, जो 21 दिसंबर से शुरू होकर 31 जनवरी तक चलता है.

Syed Khalid Hussain

