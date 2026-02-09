8 फीट जमी बर्फ और -10 डिग्री सेल्सियस के बीच कश्मीर में खेला जा रहा अनोखा टूर्नामेंट, देशभर में वायरल हुआ स्नो क्रिकेट

Advertisement
Kashmir Snow Cricket Tournament: कश्मीर में इन दिनों बर्फबारी के बीच गुरेज घाटी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है. इस खेल को बेहद ज्यादा ठंड में खेला जाता है. 

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Feb 09, 2026, 07:51 PM IST
Kashmir Cricket Tournament: कश्मीर की एक सीमावर्ती घाटी गुरेज में 8 फीट जमी बर्फ पर एक अनोखा क्रिकेट टूर्नामेंट खेला जा रहा है. यह टूर्नामेंट आजकल सोशल मीडिया पर सनसनी बना हुआ है. गुरेज स्नो क्रिकेट प्रीमियर लीग इस समय कश्मीर के सीमावर्ती इलाके गुरेज में चल रही है और यह सोशल मीडिया पर एक बड़ी सनसनी बन गई है. भारतीय सेना द्वारा आयोजित यह अनोखा टूर्नामेंट गुरेज घाटी के वामपोरा कैंपिंग ग्राउंड में शुरू हुआ. यह टूर्नामेंट बहुत ज्यादा ठंड में खेला जाता है, अक्सर कई फीट बर्फ के नीचे और तापमान -10 से -20°C तक गिर जाता है. 

कश्मीर का फेमस स्नो क्रिकेट 

गुरेज और तुलाइल के अलग-अलग दूरदराज के गांवों की कुल 32 टीमें इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं. टूर्नामेंट के सेमी-फाइनल 10 फरवरी से 13 फरवरी 2026 तक होने हैं और फाइनल 16 फरवरी 2026 को होगा. इन टीमों को गुरेज में तैनात भारतीय सेना की स्थानीय यूनिट सपोर्ट कर रही है, जो चाहती है कि इन कड़ाके की सर्दियों में जब इलाके में जिंदगी ठहर जाती है और बाकी कश्मीर से कट जाता है, तब भी लोग एक्टिव और व्यस्त रहें. इलाके के लोग भारतीय सेना की इस पहल के लिए शुक्रगुजार हैं और चाहते हैं कि यह स्नो क्रिकेट भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले.  

ये भी पढ़ें- खौफ का दूसरा नाम है भारत का यह शासक, घुटने पर ला दिए थे 21 राजा; धड़ा-धड़ काटता था दुश्मनों के सिर  

'घाटी को जीवंत रखने के लिए  खेल रहे...'  

स्थानीय आयोजक और खिलाड़ी एजाज अहमद ने कहा,' हम अपनी घाटी को जीवंत रखने के लिए यह खेल रहे हैं और हम भारतीय सेना के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें पूरा सपोर्ट दिया है. हम चाहते हैं कि गुरेज के जिन खिलाड़ियों को स्नो क्रिकेट में महारत हासिल है, उन्हें पहचान मिले. इस इवेंट ने अंतरराष्ट्रीय ध्यान खींचा है और इसे अक्सर वायरल सनसनी बताया जाता है.'  

ये भी पढ़ें-  घाटी पर पहुंचे अमित शाह तो भड़क उठे लश्कर के आतंकी,  कश्मीरी पंडितों को दी जान से मारने की धमकी; भेजा चेतावनी भरा संदेश  

कैसे बनाते हैं खेलने की जगह? 

आयोजक बर्फ से दबी जगहों को बर्फ से भरकर, उन्हें पानी डालकर जमाकर और फिर बर्फ पर चटाई बिछाकर खेलने लायक सतह बनाते हैं. टूर्नामेंट के विजुअल्स की पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्नस लाबुशेन जैसे अंतरराष्ट्रीय सितारों ने तारीफ की है. यह टूर्नामेंट एक ऐसे इलाके के लिए सामुदायिक भावना का प्रतीक है जो साल के लगभग 6 महीने भौगोलिक रूप से अलग-थलग और बर्फ से ढका रहता है और क्रिकेट के प्रति प्यार को दिखाता है. 

Syed Khalid Hussain

Kashmir

