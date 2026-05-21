Advertisement
trendingNow13224828
Hindi Newsदेशगजब हो गया! दहकते उत्तर भारत के इस राज्य में अचानक होने लगी बर्फबारी, मौसम के इस रंग से सब हैरान

गजब हो गया! दहकते उत्तर भारत के इस राज्य में अचानक होने लगी बर्फबारी, मौसम के इस रंग से सब हैरान

बेरहम मौसम पूरे उत्तर भारत में इस समय जान लेने पर उतावला है. भीषण गर्मी ने कई शहरों में कहर बरपा रखा है. वहीं इसी झुलसती गर्मी के बीच कश्मीर में अचानक बर्फबारी होने लगी है. यहां बारिश, आंधी ने पारा एकदम से गिरा दिया है.  

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: May 21, 2026, 04:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उत्तर भारत जहां धधकर रहा, वहीं कश्मीर में बर्फ गिर रही है.
उत्तर भारत जहां धधकर रहा, वहीं कश्मीर में बर्फ गिर रही है.

पूरा उत्तर भारत इस समय भट्टी बना हुआ है. कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से भी ज्यादा हो चुका है. दिल्ली से लेकर लखनऊ और पटना तक सारे शहर उबल रहे हैं. हवा के गर्म थपेड़ों और लू से लोग बेहाल हैं. दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान से लेकर बिहार तक में हीटवेव ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है. वहीं कश्मीर में मौसम ने पलटी मारी है. राज्य के कई ऊंचे इलाकों में अचानक से बर्फबारी हुई है. कई जगहों पर बारिश भी हुई है. कुछ जगहों पर 40 से 50 KMPH की स्पीड से तूफान भी आया है. मैदानी इलाकों में भट्टी जैसे माहौल में रहने वालों के लिए ये खुशखबरी है. माना जा रहा कि जल्दी ही इसका असर नीचे के इलाकों में महसूस किया जाएगा. 

दिल्ली में 46 तो लखनऊ में 43 डिग्री पहुंचा पारा

उत्तर भारत के कई शहर इस समय उबल रहे हैं. गर्मी ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है. दिल्ली में जहां तापमान 46 डिग्री के करीब पहुंच गया. वहीं लखनऊ में 43, मुंबई में 33, चेन्नई में 39, कोलकाता में 38, जयपुर में 44 डिग्री तक पारा पहुंच गया. नैनीताल में हालांकि 29 डिग्री तक पारा पहुंचा है.

सैलानियों को मिली बड़ी राहत

बर्फबारी के साथ ही कश्मीर में ठंड ने दस्तक दे दी है. मौसम में अचानक आए बेमौसम बदलाव के कारण कश्मीर की पहाड़ियों पर ताज़ी बर्फबारी हुई है. वहीं मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है, जिससे तापमान गिरकर 10 से 19°C के बीच पहुंच गया है. गर्मी से राहत पाने के लिए, कश्मीर के ऊंचे पहाड़ी इलाके पर्यटकों को सबसे ज़्यादा सुकून देते हैं. इस क्षेत्र में मौसम में अचानक और बेमौसम बदलाव आ गया है; मैदानी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी और लगातार बारिश ने कश्मीर में सर्दियों जैसी ठंड वापस ला दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

fallback

गुलमर्ग में स्कीइंग, डल में शिकारे का लुत्फ 

मशहूर स्की रिज़ॉर्ट गुलमर्ग जो अपनी बर्फ से ढकी चोटियों, अफरवत और कोंगदोरी पीक के लिए जाना जाता है, वहां ताज़ी बर्फबारी हुई है. यहां पर्यटक भीषण गर्मी के मौसम में भी बर्फ का लुत्फ़ उठाते नज़र आ रहे हैं. महाराष्ट्र से आई सैलानी मीनू शर्मा ने कहा कि यह पहली बार था जब मैंने स्कीइंग की. हमने बर्फबारी का खूब मज़ा लिया. मैं दूसरे पर्यटकों से कहना चाहूंगी कि उन्हें ज़िंदगी में एक बार गुलमर्ग और सोनमर्ग आकर यहां की खूबसूरती ज़रूर देखनी चाहिए. एक और सैलानी रमेश ने कहा कि इस बार मैंने स्कीइंग की, जो मेरे लिए ज़िंदगी भर याद रहने वाला अनुभव है. यहां का मौसम बहुत ही शानदार है. सचमुच यह धरती पर स्वर्ग जैसा है. वहीं डल झील में शिकारा का लुत्फ ले रहीं राजस्थान की गीतांजलि ने कहा कि हमारे यहां बहुत गर्मी थी. तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया था, लेकिन यहां हमें लू से राहत मिली है. हम राजदान दर्रे और गुरेज़ गए. वहां हमने बर्फ देखी. वहां बिल्कुल सर्दियों जैसा मौसम था.

40-50 की रफ्तार में आ रही आंधी

गुलमर्ग के अलावा गुरेज़ घाटी में भी ताज़ी बर्फबारी दर्ज की गई है. तुलेल इलाके में बर्फ की चादर 4 से 6 इंच तक मोटी हो गई है. हाल ही में हुई इस ताज़ी बर्फबारी ने इस जगह को जन्नत बना दिया है. सैलानी यहां खिंचे चले आ रहे हैं. कश्मीर के ज़ोजिला दर्रा, मिनामर्ग, साधना दर्रा और राजदान दर्रा जैसी जगहों पर बेमौसम बर्फ की एक ताज़ी चादर बिछ गई है. वहीं, मैदानी इलाकों जैसे श्रीनगर और अनंतनाग में तेज बारिश हुई है. कई जगहों पर तेज आंधी भी आई है. 40-50 की रफ्तार से चली हवा ने पूरा मौसम ही बदल दिया है. इधर श्रीनगर में तापमान तेजी से गिरा है, जो न्यूनतम 10°C और अधिकतम 19°C के बीच बना हुआ है. यह सामान्य से लगभग 5 डिग्री कम है. इस कारण स्थानीय लोगों और पर्यटकों को अपने भारी ऊनी कपड़े और जैकेट फिर से निकालने पड़े हैं.

fallback

यात्री फंसे, सेब के बागों को भी नुकसान

सड़क पर फिसलन की स्थिति के कारण ज़ोजिला के पास श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे कई यात्री फंस गए हैं. अचानक चली तेज हवा और कुछ जगहों पर हुई बर्फ गिरने से कश्मीर के कुछ हिस्सों में सेब के बागों और खड़ी फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है.

मौसम विभाग ने जारी की एजवाइजरी

श्रीनगर के मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मौसम का यह बदलाव अभी जारी रहेगा. कई इलाकों में रुक-रुककर बारिश, बिजली कड़कना और बर्फबारी अभी जारी रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी करते हुए ऊंचे पहाड़ी दर्रों से गुजरने वाले यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले राजमार्ग की स्थिति के बारे में ताज़ा जानकारी जरूर ले लें.

31 मई तक कैसा रहेगा मौसम? 

मौसम विभाग ने 21 और 22 मई को जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में आंशिक रूप से या पूरी तरह बादल छाए रहने, हल्की बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने, तेज़ हवा चलने और कहीं-कहीं बर्फबारी होने का पूर्वानुमान लगाया है. 23 से 25 मई तक सुबह के समय मौसम आम तौर पर सूखा रहने की उम्मीद है. वहीं दोपहर बाद कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है. 26 से 28 मई तक मौसम गर्म और सूखा रहने का अनुमान लगाया है, जिसके बाद 29 से 31 मई तक आंशिक रूप से बादल छाए रहने और हल्की बारिश व गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. श्रीनगर मौसम विज्ञान केंद्र ने भी 21 और 22 मई के दौरान कश्मीर और जम्मू संभाग के कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और ओले गिरने की संभावना जताई है. 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवा चलने की भी संभावना है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

सैयद खालिद हुसैन जम्मू-कश्मीर के एक पुरस्कार विजेता पत्रकार हैं, जिन्हें 24 वर्षों से अधिक का अनुभव है. साल 2014 से 'ज़ी न्यूज़' में चीफ  स्पेशल कोरेस्पोंडेंट के रूप में काम कर रहे हैं. 

जी ...और पढ़ें

TAGS

kashmir snowfall'Weather Update'

Trending news

गजब हो गया! दहकते उत्तर भारत के इस राज्य में अचानक होने लगी बर्फबारी
kashmir snowfall
गजब हो गया! दहकते उत्तर भारत के इस राज्य में अचानक होने लगी बर्फबारी
लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट, अब ऐसे हैं हालात
AIR INDIA
लैंडिंग के दौरान टेल स्ट्राइक का शिकार हुई एयर इंडिया की फ्लाइट, अब ऐसे हैं हालात
देश को मिला पहला एआई मंत्री, केंद्र नहीं केरल से शुरुआत; क्या-क्या करेगा AI मंत्रालय
Kerala
देश को मिला पहला एआई मंत्री, केंद्र नहीं केरल से शुरुआत; क्या-क्या करेगा AI मंत्रालय
AI से हेल्‍प लें लेकिन ये कभी मानवीय मौलिकता की जगह नहीं ले सकता: डॉ सुभाष चंद्रा
Dr Subhash Chandra
AI से हेल्‍प लें लेकिन ये कभी मानवीय मौलिकता की जगह नहीं ले सकता: डॉ सुभाष चंद्रा
11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद
Cockroach Janta Party
11 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाली कॉकरोच जनता पार्टी को झटका, भारत में X अकाउंट बंद
यह आपके शपथ का हिस्सा नहीं है...राजीव-राहुल का नारा लगा रहे MLA को राज्यपाल ने टोका
Tamil Nadu Minister Oath Ceremony
यह आपके शपथ का हिस्सा नहीं है...राजीव-राहुल का नारा लगा रहे MLA को राज्यपाल ने टोका
सदी पर अमिट छाप की सौगात, Essel ने उद्यमशीलता की बदौलत पूरे किए 100 स्‍वर्णिम बरस
essel
सदी पर अमिट छाप की सौगात, Essel ने उद्यमशीलता की बदौलत पूरे किए 100 स्‍वर्णिम बरस
भारत पहुंचा इबोला का खौफ, अब देश में एंट्री से पहले करवाना होगा हेल्थ चेकअप?
Ebola virus
भारत पहुंचा इबोला का खौफ, अब देश में एंट्री से पहले करवाना होगा हेल्थ चेकअप?
Essel Group ने 100 वर्षों के इतिहास में 190 से अधिक देशों तक फहराया कामयाबी का परचम
100 years of Essel Group
Essel Group ने 100 वर्षों के इतिहास में 190 से अधिक देशों तक फहराया कामयाबी का परचम
जहां रहती हैं ममता, वहीं की जनता ने फेरा मुंह! कालीघाट से क्यों धराशायी हो गई TMC?
suvendu adhikari
जहां रहती हैं ममता, वहीं की जनता ने फेरा मुंह! कालीघाट से क्यों धराशायी हो गई TMC?