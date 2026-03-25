पहलगाम हमले के बाद 2026 में सरकार सख्त, डल झील और सोनमर्ग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 24/7 हेल्पलाइन जारी

Kashmir Security: 2025 में हुए पहलगाम हमले को लेकर इस साल सरकार सख्त हो गई है. इस तरह के आतंकवादी हमलों को दोहराने से रोकने के लिए इस साल सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं. इसको लेकर दो दिन पहले केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई, जिसमें कई विशेष उपाय संस्थागत रूप से लागू किए गए. गृह मंत्रालय का प्रमुख निर्देश यह था कि 2026 के पर्यटक सीजन के लिए जम्मू-कश्मीर के पर्यटक स्थलों पर हाई-टेक सुरक्षा घेरे को और मजबूत किया जाए.

पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा कड़ी

गृह मंत्रालय का यह निर्देश ऐसे समय पर आया है, जब 2026 के लिए कश्मीर का पर्यटन सीजन बड़े उत्साह के साथ शुरू हुआ है. पहलगाम आतंकी हमले के लंबे समय के बाद, इस क्षेत्र में पर्यटन में मजबूत संकेत दिखाई दे रहे हैं. ऐसे में उन सभी प्रमुख स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जहां कश्मीर यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं. इनमें उत्तरी कश्मीर का गुलमर्ग, मध्य कश्मीर का सोनमर्ग, दक्षिणी कश्मीर का पहलगाम और दर्जनों अन्य छोटे-बड़े स्थल शामिल हैं. श्रीनगर में खासतौर पर डल झील और एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन जैसे अधिक भीड़भाड़ वाले इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया है. जम्मू-कश्मीर पुलिस, केंद्रीय रिज़र्व पुलिस बल (CRPF), अन्य अर्धसैनिक बलों और खुफिया विभागों के कर्मियों को पूरी घाटी में बड़ी संख्या में तैनात किया गया है. साथ ही सादे कपड़ों में भी अधिकारी तैनात किए गए हैं.

ट्यूलिप गार्डन में बढ़ा दी गई सुरक्षा व्यवस्था

कश्मीर के ट्यूलिप गार्डन में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं, ऐसे में यहां सुरक्षा व्यवस्था को काफी बढ़ा दी गई है. आपको बता दें, यह अभी कुछ ही समय पहले खुला है. साथ ही प्रवेश और निकास के सभी बिंदुओं पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सशस्त्र सुरक्षाकर्मी स्पष्ट रूप से तैनात हैं. ट्यूलिप गार्डन घूमने आए एक पर्यटक अविनाश मिश्रा ने कहा, "सुरक्षा के बहुत बड़े इंतज़ाम किए गए हैं. मैं जम्मू-कश्मीर पुलिस और सेना की जितनी भी तारीफ करूं, कम है. मैं जहां भी गया, मुझे हर जगह पुलिस, सेना और CRPF के जवान ड्यूटी पर तैनात दिखे. यह बहुत ही सुरक्षित जगह है. यह स्थान सचमुच स्वर्ग है. हमें बिना किसी डर के यहां आना चाहिए. यहां बिल्कुल भी डर नहीं लगता. मैं अपने परिवार और बच्चों के साथ यहां आया हूं."

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घाटी घूमने आए पर्यटकों ने की तारीफ

घाटी घूमने आए पर्यटकों ने बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था पर अपना भरोसा जताया है और कई लोगों ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों की सराहना की है. इलाहाबाद से आई एक सेना अधिकारी की बेटी हर्षिता ने कहा, "हम BB कैंट के पास रहते हैं और वहां से इस जगह की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है. पूरे रास्ते में हज़ारों सैनिक तैनात हैं, ताकि जो लोग अपने परिवारों के साथ यहां आए हैं, वे सुरक्षित रहें. भारत सरकार और भारतीय सेना ने बहुत ही सराहनीय काम किया है. मैंने अब तक गुलमर्ग, डल झील और अब इस ट्यूलिप गार्डन जैसे लगभग 8 पर्यटन स्थलों का दौरा किया है. ये सभी जगहें बहुत मशहूर हैं और मैंने हर जगह CRPF और JKP के जवानों को उनके साज़ो-सामान के साथ तैनात पाया है. अगर कुछ भी होता है, तो वे उससे निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं."

कश्मीर में सुरक्षा पर नया जोर

सुरक्षा पर यह नया जोर कश्मीर के पर्यटन क्षेत्र के लिए एक अहम समय पर आया है. अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले से बुरी तरह प्रभावित होने के बाद, यह क्षेत्र अब धीरे-धीरे पटरी पर लौट रहा है. हाल के महीनों में, पर्यटकों की आमद लगातार बढ़ी है. इस आमद को बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर राजमार्ग और अन्य राजमार्गों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं. पर्यटक शिव प्रताप सिंह ने कहा, "हम जम्मू से आ रहे थे. रास्ते में पुलवामा भी पड़ता है. हमें हर कदम पर सुरक्षाकर्मी तैनात मिले. मैं उन सभी को सलाम करता हूं, जो हमें सुरक्षा दे रहे हैं. कल हम गुलमर्ग गए थे. वहां भी हमने सेना और CRPF के जवानों को देखा. हम यहां बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं. यहां किसी बात का कोई डर नहीं है, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि कृपया यहां आएं. यहां डरने की कोई बात नहीं है. घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन इस बार कश्मीर पूरी तरह सुरक्षित है."

10 दिनों में 88,000 पर्यटक कश्मीर पहुंचे

अधिकारियों ने बताया कि ट्यूलिप गार्डन के खुलने के बाद से ही यहां भारी भीड़ उमड़ रही है. शुरुआती दस दिनों में ही लगभग 88,000 पर्यटक यहां आ चुके हैं. वसंत ऋतु में फूलों के खिलने के बाद से अब तक लगभग 1.5 लाख पर्यटक कश्मीर आ चुके हैं. पर्यटकों की आमद में हुई इस ज़बरदस्त बढ़ोतरी को देखते हुए ही पूरे कश्मीर घाटी में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा कड़ा करने का फ़ैसला लिया गया है.

SOG के विशेष जवान तैनात

सूत्रों के अनुसार, जंगल और पहाड़ी युद्ध में प्रशिक्षित SOG के लगभग 550 विशेष जवानों को गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, यूसमर्ग और कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में जंगलों से घिरे अन्य स्थानों की बर्फ़ीली ऊंचाइयों और घने जंगलों में तैनात किया गया है. इसके अलावा, J&K पुलिस की एंटी-फिदायीन की विशेष टुकड़ियों को अब संवेदनशील और ज़्यादा भीड़भाड़ वाले इलाकों में तैनात किया गया है, ताकि किसी भी हमले का जवाब दिया जा सके. प्रमुख पर्यटन स्थलों पर तुरंत कार्रवाई के लिए क्विक रिस्पॉन्स टीमें (QRTs) और मोबाइल यूनिटें तैनात की गई हैं.

पर्यटकों के लिए जरूरी एडवाइजरी

जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) सहित आने-जाने के रास्तों की लगातार निगरानी की जा रही है. पर्यटकों के लिए एक एडवाइज़री भी जारी की गई है कि सभी पर्यटक नियमित चेकपॉइंट्स पर अपने पहचान के मूल दस्तावेज (आधार, पासपोर्ट) साथ रखें. इस क्षेत्र में केवल पोस्टपेड SIM कार्ड ही काम करते हैं. J&K के बाहर के प्रीपेड कार्ड यहां काम नहीं करते. पर्यटकों की तुरंत मदद के लिए 8899941010 / 8899931010 पर 24/7 पर्यटक हेल्प लाइन उपलब्ध है.