आंखें खोलकर देख लो पाकिस्तान, आतंकवाद से नहीं डरते इंडिया वाले, भर-भरकर कश्मीर आए टूरिस्ट्स

Kashmir Tourism 2026: 2025 में टूरिस्ट्स पर हुए टेरर अटैक में 25 टूरिस्ट्स मारे गए थे, जो पाकिस्तान और टेरर हैंडलर्स की टूरिस्ट्स और लोकल कश्मीर के बीच फूट डालने की कोशिश थी. लेकिन वे नाकाम रहे क्योंकि ऑफिशियल सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 में 1.62 करोड़ (16.2 मिलियन) से ज़्यादा टूरिस्ट्स जम्मू और कश्मीर आए.

2026 में टूरिज्म की हो रही वापसी

हालांकि 2024 का सीजन सच में रिकॉर्ड-ब्रेकिंग था, लेकिन 22 अप्रैल, 2025 को पहलगाम टेरर अटैक के बाद इंडस्ट्री को भारी मंदी का सामना करना पड़ा. लेकिन अब फरवरी 2026 तक, सरकार ने 14 बड़े टूरिस्ट स्पॉट्स को फिर से खोल दिया है, जो पहले सिक्योरिटी रिव्यू के लिए बंद थे. कश्मीर की टूरिज्म इंडस्ट्री ने एक बार फिर जबरदस्त मजबूती दिखाई है, और 2026 में विजिटर्स की संख्या पिछले सभी रिकॉर्ड को पार करने का अनुमान है. यह मजबूत रिकवरी 2025 में एक मुश्किल समय के बाद हुई है, जिसमें अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले सहित सुरक्षा से जुड़ी चिंताएँ थीं. गुलमर्ग और पहलगाम जैसी मशहूर जगहों पर होटल लगभग फुल भरे हुए हैं, जिसकी वजह घरेलू टूरिज़्म में ज़बरदस्त बढ़ोतरी और मज़बूत सुरक्षा उपाय हैं, जिससे यात्रियों का भरोसा बनाए रखने में मदद मिली है.

डायरेक्टर टूरिज्म ने बताया कैसे बढ़ रही टूरिज्म?

सैयद कमर सज्जाद, डायरेक्टर टूरिज्म पिछली बार मई में हमारे पास गंडोला राइड के लिए सिर्फ़ 100 लोग थे और अब बहुत ज़्यादा भीड़ है, हमारे पास बहुत अच्छी संख्या में टूरिस्ट हैं और रोज़ाना जो डेटा हम देखते हैं, उससे लगता है कि हम पिछले साल के नंबर को पार कर लेंगे, हमारे पास खदानें हैं, गुलमर्ग में हम और कैंपेन कर रहे हैं और वे भी अधिकारियों ने फिर से खोली गई जगहों पर मल्टी-टियर सिक्योरिटी कवर लागू किया है, जिसमें पेट्रोलिंग, सर्विलांस बढ़ाना शामिल है, और केंद्रीय मंत्रियों ने टूरिस्ट की वापसी को "ग्रोथ को रोकने" और "अलगाववाद को भड़काने" के नापाक इरादों पर जीत के तौर पर बताया है.

गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में हुआ ग्रोथ

कश्मीर में 2024 में लगभग 98.1 लाख (9.81 मिलियन) टूरिस्ट आए, जो पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है. लेकिन पहलगाम हमले की वजह से 2025 में कश्मीर डिवीज़न में आने वालों की संख्या में भारी गिरावट आई, लेकिन यह कश्मीर और उसके टूरिस्ट गेस्ट के रिश्ते को नहीं तोड़ सका. कश्मीर में अभी होटल में बुकिंग मार्च 2025 जितनी ही है. गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग में पिछले 3 महीनों में 100% होटल बुक रहे, ज़्यादातर तब जब नया साल शुरू हुआ और कश्मीर में बर्फ़बारी हुई, भारी बर्फ़बारी ने कश्मीर में सर्दियों के त्योहारों को सफल बनाया जो दुनिया भर के टूरिस्ट के लिए मुख्य आकर्षण बने रहे. टूरिस्ट ने इस इलाके की तारीफ़ करते हुए कहा कि दुनिया में कश्मीर जैसी कोई जगह नहीं है.

टूरिस्ट का रिएक्शन

एक जोड़े ने कहा, “सत्य और वेंकटेश ने कहा,” बहुत ठंड है लेकिन हमें मज़ा आ रहा है, यह हमारी एनिवर्सरी है हम खास तौर पर यहां आए थे, हमारा 5 दिन का टूर था आज हमारा चौथा दिन है कल हम पहलगाम जाएँगे यह सब बहुत खूबसूरत है. एक और टूरिस्ट निधि ने कहा, “यह बहुत सुंदर है. पहले हम डरे हुए थे, हम सब कह रहे थे कि मत जाओ, लेकिन हमें स्नोफॉल देखनी थी. ठंड है, लेकिन हम एन्जॉय कर रहे हैं, हम लोगों को कश्मीर जाने की सलाह देंगे, यह बहुत सेफ है.”

कटरा-श्रीनगर रूट से हो रहा फायदा

एक और बढ़ावा यह रहा कि श्रीनगर को कटरा-श्रीनगर रूट के ज़रिए बाकी भारत से जोड़ने वाला नया ट्रेन लिंक टूरिज्म बूम के लिए एक बड़ा फैसिलिटेटर बन गया है. टूरिज्म, जो जम्मू और कश्मीर के GSDP (ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट) में लगभग 7% का योगदान देता है, हॉस्पिटैलिटी, ट्रांसपोर्ट और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में हजारों परिवारों को सपोर्ट करता है.

लोकल लोगों ने किए कई पहल

भरोसा वापस लाने के लिए, लोकल लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर कई पहल कीं और कई उपाय लागू किए जिससे टूरिस्ट की संख्या बढ़ी. कश्मीर घाटी में टूरिज्म में साफ तौर पर सुधार दिख रहा है. विज़िटर की संख्या अब लगभग पिछली सर्दियों के बराबर है, जिससे पता चलता है कि यह सेक्टर मजबूती से पटरी पर लौट आया है. कश्मीर घाटी के सभी बड़े टूरिस्ट रिसॉर्ट में सिक्योरिटी को काफी मजबूत किया गया है ताकि यह पक्का हो सके कि विज़िटर अपने स्टे के दौरान सुरक्षित और आरामदायक महसूस करें. कश्मीर क्षेत्र की टूरिज्म इंडस्ट्री उम्मीद है कि आने वाले स्प्रिंग सीज़न में विज़िटर्स की संख्या में भारी बढ़ोतरी होगी, और शायद पिछले सालों के टूरिस्ट फ़ुटफ़ॉल के सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे.