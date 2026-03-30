कश्मीर में फिर बिगड़ा मौसम, उरी में भूस्खलन से ट्रैफिक जाम; IMD ने जारी किया अलर्ट

Uri Landslide: कश्मीर घाटी में मौसम बिगड़ने से उरी में भूस्खलन हुआ जिसके कारण इलाके में काफी लंबा ट्रैफिक जाम लग गया है. इस बीच, मौसम विभाग ने 31 मार्च से 10 अप्रैल तक घाटी में अस्थिर मौसम, तेज हवाएं और बारिश-बर्फबारी की चेतावनी दी है.
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Kashmir Weather Update: कश्मीर घाटी में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ गया है. सुबह से ही मैदानी इलाकों में भारी बारिश और ऊंचे क्षेत्रों में बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. मुख्य सड़कों पर जलभराव और फिसलन के कारण वाहन धीमे चल रहे हैं, जबकि कुछ क्षेत्रों में यातायात पूरी तरह रुक गया है.
जानकारी के अनुसार, उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के उरी इलाके में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा ढह गया. मलबा और चट्टानें मुख्य सड़क पर गिरने से ट्रैफिक को तुरंत रोक दिया गया. इस घटना के कारण सड़क पर कई वाहन फंस गए. प्रशासन ने तुरंत बचाव और सड़क साफ करने वाली टीमों को मौके पर भेजा, लेकिन मौजूदा मौसम की वजह से राहत और बचाव कार्य चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं.
मौसम विभाग के अनुसार, घाटी में देर शाम तक हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी जारी रहने की संभावना है. तेज़ हवाओं के साथ 31 मार्च को कुछ जगहों पर हल्की बारिश का और दौर आने का अनुमान है. 3 से 4 अप्रैल तक बादल छाए रहेंगे, कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होगी, साथ ही गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना बनी रहेगी. मौसम विभाग ने बताया कि 10 अप्रैल तक मौसम के अस्थिर रहने की संभावना है.
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मौसम विभाग ने संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन का खतरा बढ़ने की भी चेतावनी दी है. निवासियों और यात्रियों से सावधानी बरतने और प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया गया है. प्रशासन ने किसानों को भी सलाह दी है कि वे 31 मार्च से 2 अप्रैल के बीच खेती-बाड़ी के काम फिर से शुरू कर सकते हैं, जब मौसम अपेक्षाकृत अनुकूल रहने की उम्मीद है.
इस बीच, प्रशासन ने यात्रियों से आग्रह किया है कि वे ट्रैफिक संबंधी सलाहों का पालन करें और मौजूदा मौसम तथा संभावित रुकावटों को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना सावधानीपूर्वक बनाएं. राहत और बचाव टीमों द्वारा मलबा हटाने के प्रयास लगातार जारी हैं.
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