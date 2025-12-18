कश्मीर में 'चिल्लई-कलां' से पहले आफत ही आफत: कोहरा इतना घना कि कुछ दिखे नहीं, प्रदूषण इतना कि सांस रुक जाए!

Kashmir Winter Weather Update: कश्मीर के लोग इस सर्दी में दोहरी मार झेल रहे हैं, इलाका हड्डी कंपा देने वाली ठंड और जानलेवा कोहरे की चपेट में है और साथ ही जहरीले हवा प्रदूषण ने लोगों की ज़िंदगी नरक बना दी है. कश्मीर इस समय भीषण शीतलहर की चपेट में है. 21 दिसंबर से शुरू होने वाला 40 दिनों का सबसे कठोर सर्दी का मौसम 'चिल्लई-कलां' नजदीक आ रहा है. घाटी में तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से काफी नीचे चला गया है.

कई इलाकों में तापमान माइनस से भी नीचे

कई इलाकों में इस मौसम का सबसे कम रात का तापमान रिकॉर्ड किया गया है. जोजिला पास सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां तापमान -17 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है. कई स्थिर जल स्रोत जमने लगे हैं और पूरी घाटी में सुबह-शाम घना कोहरा छाया रहता है. रात का तापमान लगातार शून्य से नीचे बना हुआ है. जबकि ज़ोजिला पास माइनस 17 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा स्थान रहा.

IMD की मुताबिक, कश्मीर में कितना तापमान?

IMD के मुताबिक, कश्मीर क्षेत्र में अवंतीपोरा में सबसे कम न्यूनतम तापमान माइनस 3.8°C दर्ज किया गया, इसके बाद पुलवामा में माइनस 3.2°C, पंपोर और बारामूला में प्रत्येक में माइनस 1.8°C, और शोपियां में माइनस 1.5°C दर्ज किया गया. श्रीनगर शहर में न्यूनतम तापमान 0.2°C दर्ज किया गया, जबकि श्रीनगर हवाई अड्डे पर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट पर रहा. कुपवाड़ा में न्यूनतम तापमान माइनस 1.0°C, अनंतनाग में माइनस 0.3°C, बडगाम और बांदीपोरा में प्रत्येक में माइनस 0.8°C, और गांदरबल में माइनस 0.1°C रहा.

पर्यटक स्थलों पर तापमान कितना?

पर्यटक स्थलों पहलगाम और गुलमर्ग में क्रमशः 0.4°C और 1.6°C तापमान दर्ज किया गया, जबकि सोनमर्ग में 2.1°C रहा. कुलगाम में न्यूनतम तापमान 2.0°C, कोकरनाग में 1.8°C, और काजीगुंड में 0.8°C दर्ज किया गया. ज़ेथन रफीआबाद स्टेशन को गैर-कार्यशील बताया गया. जम्मू क्षेत्र में, तापमान अपेक्षाकृत अधिक रहा, जम्मू शहर में 11.0°C और जम्मू हवाई अड्डे पर 11.5°C तापमान दर्ज किया गया. कटरा में 12.1°C, बनिहाल में 5.7°C, बटोटे में 9.5°C, भद्रवाह में 5.0°C, कठुआ में 8.8°C, उधमपुर में 6.1°C, रामबन में 8.3°C, सांबा में 7.1°C, राजौरी में 3.0°C, किश्तवाड़ में 8.6°C, रियासी में 9.7°C और डोडा में 8.8°C तापमान दर्ज किया गया.

कब होगी बारिश?

लद्दाख में, लेह में न्यूनतम तापमान माइनस 3.4°C दर्ज किया गया, जबकि कारगिल और नुब्रा घाटी का डेटा उपलब्ध नहीं था. कई शांत पानी के स्रोत जमने लगे हैं, और पूरी घाटी में, खासकर सुबह और शाम को, घने कोहरे की मोटी परत देखी गई है. लंबे समय से चल रहा सूखा 20 दिसंबर को खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपरी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश लाएगा.

हवाओं की गुणवत्ता ने मचाया कोहराम?

इस कड़ाके की ठंड के अलावा, सूखे और घने कोहरे और धुंध की वजह से केंद्र शासित प्रदेश के कई हिस्सों में हवा की गुणवत्ता फिलहाल खराब से खतरनाक स्तर पर है. श्रीनगर का AQI स्टेशन के हिसाब से 173 के बीच है, जो अस्वास्थ्यकर है. PM2.5 प्राथमिक प्रदूषक है, जिसका स्तर WHO के दिशानिर्देशों से लगभग 6.5 गुना ज़्यादा है. बारामूला में AQI की स्थिति खतरनाक है, हाल के सेंसर ने 446 का अत्यधिक AQI दर्ज किया है. बांदीपोरा में AQI 165/अस्वास्थ्यकर और राजौरी में 233/गंभीर स्तर पर भी उच्च प्रदूषण स्तर देखा जा रहा है.

लोगों को क्या है सलाह?

AQI स्तर "अस्वास्थ्यकर" से "खतरनाक" श्रेणियों में होने के कारण, निवासियों, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों को बाहरी गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी जाती है. डल झील से WT जो घने कोहरे से ढका हुआ है.