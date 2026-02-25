'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड; क्लाइमेट चेंज का डरावना दौर!

Kashmir Weather: कश्मीर वर्तमान में एक गंभीर जलवायु संकट का सामना कर रहा है. फरवरी 2026 एक ऐतिहासिक बदलाव को चिह्नित करता है, जिसे विशेषज्ञ "फरवरी में अप्रैल" के रूप में वर्णित करते हैं. यह क्षेत्र रिकॉर्ड तोड़ तापमान और भारी वर्षा की कमी से जूझ रहा है, जो इसकी पारिस्थितिकी और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है. इस क्षेत्र में इस सर्दियों में 50% से 85% से अधिक वर्षा की कमी का सामना करना पड़ा है.

फरवरी में अप्रैल का एहसास

जलवायु परिवर्तन का एहसास इस बात से किया जा सकता है कि कश्मीर में फरवरी में मध्य अप्रैल के तापमान का एहसास हो रहा है. यह न केवल कश्मीर के मैदानों में बल्कि गुलमर्ग, पहलगाम सोनमर्ग जैसी जगहों पर फरवरी का सर्वकालिक उच्च तापमान सामान्य से 11.5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है. पूरे जम्मू कश्मीर में सामान्य से अधिक तापमान दर्ज किया जा रहा है. कश्मीर क्षेत्र में आज दर्ज अधिकतम तापमान में श्रीनगर में 21.0°C (सामान्य से +12.0°C अधिक), काजीगुंड में 21.2°C (सामान्य से +11.1°C अधिक), पहलगाम में 17.6°C (सामान्य से +10.1°C अधिक), कुपवाड़ा में 20.4°C (सामान्य से +10.3°C अधिक), कोकेरनाग में 18.4°C (सामान्य से +9.6°C अधिक) और गुलमर्ग में 11.2°C (सामान्य से +9.2°C अधिक) शामिल हैं. जम्मू इलाके में, जम्मू में 25.3°C (नॉर्मल से +3.0°C ज़्यादा), बनिहाल में 21.4°C (नॉर्मल से +8.3°C ज़्यादा), बटोटे में 19.9°C (नॉर्मल से +7.3°C ज़्यादा), भद्रवाह में 18.2°C (नॉर्मल से +4.0°C ज़्यादा), और कटरा में 24.5°C (नॉर्मल से +4.4°C ज़्यादा) तापमान रिकॉर्ड किया गया. लद्दाख इलाके में, लेह और कारगिल दोनों में 7.0°C तापमान रिकॉर्ड किया गया, जबकि नुब्रा वैली में 10.1°C तापमान पहुंचा, जिससे इस बड़े इलाके में फैली और अजीब गर्मी और भी ज्यादा दिख रही है.

मौसम वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा तापमान और भी बढ़ सकता है. इस वजह से, महीना खत्म होने से पहले कश्मीर वैली के दूसरे हिस्सों में भी फरवरी के पुराने रिकॉर्ड टूट सकते हैं. फरवरी 2026 अब इस इलाके में अब तक के सबसे गर्म फरवरी में से एक बनने की राह पर है.

क्लाइमेट वैज्ञानिक ने क्या कहा?

फ़ज़ैन आरिफ़ क्लाइमेट वैज्ञानिक ने कहा, “इस साल कश्मीर में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि तापमान नॉर्मल से 10-12oC ज़्यादा है और इतिहास के कई रिकॉर्ड टूटे हैं, कश्मीर में ही ऐसी गर्मी या लू चल रही है. इसका असर यह है कि ग्लेशियर जल्दी डिस्चार्ज हो रहे हैं और इससे पानी की कमी होगी जब हमारे धान के खेतों को इसकी ज़रूरत होगी, वसंत और गर्मियों में पानी नहीं होगा, इसका असर हमारे बागवानी और खेती के सेक्टर पर पड़ेगा, हमारे पास इतिहास का सबसे सूखा फ़रवरी है। इसका असर कई चीज़ों पर पड़ेगा, हम जो तापमान देख रहे हैं वह अप्रैल के बीच का तापमान है, हमारे पास जल्दी फूल भी खिलेंगे और अगर बारिश हुई तो फूल खराब हो जाएंगे और हमारे पास पीने के पानी की भी कमी होगी क्योंकि ग्राउंड वॉटर लेवल डिस्चार्ज बहुत कम है.”

पर्यावरणीय बदलाव बजा रहा खतरे की घंटी

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी कि कश्मीर वैश्विक औसत से ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है, जिससे कई पर्यावरणीय बदलाव हो रहे हैं. पहाड़ जो आमतौर पर साल के इस समय 10-12 बर्फ़ से ढके रहते हैं, वे बर्फ़ रहित हैं, समुद्र तल से 14000 फ़ीट ऊपर कश्मीर में इस बार बर्फ़ नहीं थी. अपरवाथ पर्वत से WT बर्फ़ रहित पहाड़ दिखते हुए. हिमालयी ग्लेशियर, जो उत्तर भारत का एक प्रमुख जल स्रोत है, 2025 तक अपने 45% से ज़्यादा क्षेत्र को खो चुका है, यह एक ऐसा ट्रेंड है जो तेज़ी से बढ़ रहा है और खतरे की घंटी बजा रहा है.