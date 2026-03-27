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Hindi Newsदेशपानी के जग और शॉल ही नहीं, कश्मीरियों ने दूल्हे को मिला वो तोहफा भी ईरान को चंदे में दे दिया

पानी के जग और शॉल ही नहीं, कश्मीरियों ने दूल्हे को मिला वो तोहफा भी ईरान को चंदे में दे दिया

भारत में कश्मीरी ईरान की मदद के लिए दिल खोलकर दान कर रहे हैं. घर की कीमती चीजें, गहने, कपड़े सब दे रहे हैं. अब एक शख्स ने अपनी शादी में मिला सबसे बड़ा तोहफा चंदे में दान कर दिया. 50 पैसे का सिक्का हजारों में बिका. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Mar 27, 2026, 09:59 AM IST
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एक कश्मीरी ने ईरान की मदद के लिए शादी में मिला नोटों का हार दान में दिया.
एक कश्मीरी ने ईरान की मदद के लिए शादी में मिला नोटों का हार दान में दिया.

भारतीयों की मदद से ईरानी पहले ही भाव-विभोर हैं. जब उन्हें पता चलेगा कि एक कश्मीरी ने अपनी शादी का सबसे खास तोहफा भी दान में दे दिया, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे. जी हां, एक डोनेशन कैंप की तस्वीर भावुक करने वाली है. कश्मीरियों ने कीमती गहने और रुपये तो दिए ही, अपने शॉल, कपड़े, कैमरे और पानी पीने का जग भी ईरान को दे दिया. हालांकि, सबसे बड़ा गिफ्ट शादी की वो चीज है, जिसे दूल्हा-दुल्हन संभाल कर रखते हैं. 

हां, वो है शादी में दूल्हे के गले में डाली जाने वाली नोटों की माला या जिसे 'नोटों का हार' कहते हैं. ये हिंदू और मुस्लिम समुदाय सभी में प्रचलित परंपरा है. जहां बारात रात में रुकने की परंपरा है, वहां दूल्हे को अगले दिन आंगन में यह माला पहनाई जाती है. वर माला का चलन गांवों में अब हुआ है लेकिन नोटों की माला दशकों से चली आ रही है. दूल्हे को प्यार से यह हार पहनाया जाता है, जो इसे सुरक्षित रखता है. यह ससुराल से मिला सबसे महत्वपूर्ण तोहफा होता है. हालांकि, ईरान की मदद के लिए कश्मीरी उसे भी दान कर दे रहे हैं.  

कश्मीर में तेहरान की मदद के लिए जुटाया जा रहा चंदा करोड़ों में पहुंच चुका है. अपुष्ट रिपोर्टों में इसके 20 दिनों में ही 50 करोड़ से लेकर 100-200 करोड़ तक पहुंचने के दावे किए जा रहे हैं. बाकायदे कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में माइक से दानदाताओं के नाम एनाउंस किए जा रहे हैं. चौराहों पर लोगों को इकट्ठा करके नीलामी की जा रही है.

पांच साल के एक बच्चे के दिए 50 पैसे के सिक्के की नीलामी ने लोगों को चौंका दिया. बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए लोगों ने बढ़-चढ़कर इसके रेट लगाए. आखिर में 50 पैसे का सिक्का 17 हजार रुपये में बिका. यह सारा पैसा ईरान के लिए जुटाया जा रहा है. उधर, ईरान की सेना अपनी मिसाइलों पर 'थैंक्यू भारत के लोग' लिखकर इजरायल पर दाग रही है. 

पढ़ें: क्या तेल की सप्लाई सीमित हुई? कितना भंडार बचा... पीएम मोदी की महाबैठक से पहले 5 बड़ी चिंताओं का आया जवाब

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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