पानी के जग और शॉल ही नहीं, कश्मीरियों ने दूल्हे को मिला वो तोहफा भी ईरान को चंदे में दे दिया

भारतीयों की मदद से ईरानी पहले ही भाव-विभोर हैं. जब उन्हें पता चलेगा कि एक कश्मीरी ने अपनी शादी का सबसे खास तोहफा भी दान में दे दिया, तो उनकी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे. जी हां, एक डोनेशन कैंप की तस्वीर भावुक करने वाली है. कश्मीरियों ने कीमती गहने और रुपये तो दिए ही, अपने शॉल, कपड़े, कैमरे और पानी पीने का जग भी ईरान को दे दिया. हालांकि, सबसे बड़ा गिफ्ट शादी की वो चीज है, जिसे दूल्हा-दुल्हन संभाल कर रखते हैं.

हां, वो है शादी में दूल्हे के गले में डाली जाने वाली नोटों की माला या जिसे 'नोटों का हार' कहते हैं. ये हिंदू और मुस्लिम समुदाय सभी में प्रचलित परंपरा है. जहां बारात रात में रुकने की परंपरा है, वहां दूल्हे को अगले दिन आंगन में यह माला पहनाई जाती है. वर माला का चलन गांवों में अब हुआ है लेकिन नोटों की माला दशकों से चली आ रही है. दूल्हे को प्यार से यह हार पहनाया जाता है, जो इसे सुरक्षित रखता है. यह ससुराल से मिला सबसे महत्वपूर्ण तोहफा होता है. हालांकि, ईरान की मदद के लिए कश्मीरी उसे भी दान कर दे रहे हैं.

#WATCH | Locals of Ladakh's Kargil city donate money, jewellery, utensils, and other items in support of Iran against the US-Israel attacks on the country. (26.03) pic.twitter.com/UrSB7MdmeP Add Zee News as a Preferred Source — ANI (@ANI) March 26, 2026

कश्मीर में तेहरान की मदद के लिए जुटाया जा रहा चंदा करोड़ों में पहुंच चुका है. अपुष्ट रिपोर्टों में इसके 20 दिनों में ही 50 करोड़ से लेकर 100-200 करोड़ तक पहुंचने के दावे किए जा रहे हैं. बाकायदे कश्मीर के अलग-अलग इलाकों में माइक से दानदाताओं के नाम एनाउंस किए जा रहे हैं. चौराहों पर लोगों को इकट्ठा करके नीलामी की जा रही है.

पांच साल के एक बच्चे के दिए 50 पैसे के सिक्के की नीलामी ने लोगों को चौंका दिया. बच्चे का हौसला बढ़ाने के लिए लोगों ने बढ़-चढ़कर इसके रेट लगाए. आखिर में 50 पैसे का सिक्का 17 हजार रुपये में बिका. यह सारा पैसा ईरान के लिए जुटाया जा रहा है. उधर, ईरान की सेना अपनी मिसाइलों पर 'थैंक्यू भारत के लोग' लिखकर इजरायल पर दाग रही है.

With sincere appreciation for the support and solidarity of the esteemed people of India in providing humanitarian assistance through the Embassy’s bank account, we wish to inform you that, in response to your requests and in order to facilitate the process of aid delivery, this… pic.twitter.com/bzKAkuGpnI — Iran in India (@Iran_in_India) March 23, 2026

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