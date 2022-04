आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को मारी गोली, 24 घंटे के अंदर दहशतगर्दों ने किए 3 हमले

जम्मूः सुर्खियों में छाए कश्मीरी पंडितों के पलायन के मुद्दे के बीच आतंकियों ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है. कश्मीर के शोपियां जिले में कश्मीरी पंडित पर हमले की घटना सामने आई है. घटना के बाद से ही सुरक्षाबल पूरे इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चला रहे हैं.

पीड़ित की पहचान कश्मीरी पंडित सोनू कुमार बलजी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि दक्षिणी कश्मीर के शोपियां जिले के चित्रागाम के रहने सोनू कुमार पलायन के दौरन कश्मीर छोड़कर नहीं गए थे. आतंकियों ने उनके ऊपर सोमवार शाम को फायरिंग की है. हमले में बलजी को तीन गोलियां लगी हैं. उन्हें गंभीर हालत में श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है. शोपिया में सोनू की मेडिकल स्टोर है. पिछले 30 साल से वे कश्मीर में रह रहे हैं. इस हमले के अलावा घाटी में पिछले 24 घंटों के दौरान आतंकवादियों ने 7 लोगों पर हमला किया है.

इससे पहले श्रीनगर के लाल चौक के पास आतंकियों ने हमला किया. इस हमले में सीआरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया और एक जवान घायल हो गया. हमले के बाद सुरक्षाबलों ने इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन किया. पुलवामा में भी आतंकियों बड़े हमले को अंजाम दिया है. पुलवामा में आतंकियों ने दूसरी बार दो गैर कश्‍म‍ीरियों को निशाना बनाकर हमले को अंजाम दिया. इस हमले में ब‍िहार के दो लोग घायल हुए हैं.

Jammu & Kashmir | Two CRPF jawans injured in a terrorist attack at Maisuma in Lal Chowk, Srinagar.

