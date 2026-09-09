घाटी में आतंकी धमकियों के बीच कश्मीरी पंडितों की गुहार: 'तैयार फ्लैट्स में तुरंत करें शिफ्ट, वरना करेंगे भूख हड़ताल'

आतंकी संगठनों की नई धमकियों और निजी डेटा लीक होने के बाद कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का सब्र टूट गया है. सुरक्षित सरकारी ट्रांजिट आवास की मांग को लेकर पीएम पैकेज कर्मचारियों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में मौन प्रदर्शन किया. प्रशासन द्वारा बार-बार डेडलाइन बदलने से नाराज कर्मचारियों ने साफ कर दिया है कि अगर 30 सितंबर तक मकान नहीं मिले, तो वे 1 अक्टूबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. प्रदर्शन में शामिल हुए कई कर्मचारी सालों से किराए के मकानों में रह रहे हैं. उनका कहना है कि पिछले एक महीने से आतंकी संगठन उन्हें लगातार धमकियां दे रहे हैं. वहीं सरकार सिर्फ झूठे आश्वासन और नई तारीखें दे रही है, इसी वजह से वे सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं.
दरअसल, श्रीनगर के जेवान, अनंतनाग के मट्टन और वेरीनाग समेत कई इलाकों में हजारों ट्रांजिट फ्लैट्स बनकर तैयार तो हैं, लेकिन उनका आवंटन कागजों में ही अटका हुआ है. असुरक्षित किराए के कमरों में रहने को मजबूर कर्मचारियों ने बार-बार इन कॉलोनियों के सुरक्षा ऑडिट और तय समय पर पजेशन देने की मांग उठाई है. उनका आरोप है कि प्रशासन के दावों और जमीनी हकीकत में जमीन-आसमान का फर्क है.
अब कर्मचारियों ने प्रशासन को 30 सितंबर तक की सख्त मोहलत दी है. उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर तब तक सुरक्षित आवास नहीं मिला, तो वे अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू करेंगे. प्रेस कॉलोनी में जुटे कर्मचारी प्रतिनिधियों ने बताया कि घाटी में उनके लगभग 3,500 साथी अब भी किराए के कमरों में रहने को मजबूर हैं, इन निजी मकानों में कोई सुरक्षा नहीं है, जिससे उनकी जान को खतरा बना रहता है. उन्होंने कहा कि कई सरकारी ट्रांजिट आवास बनकर पूरी तरह तैयार हैं, फिर भी कर्मचारियों को चाबी नहीं सौंपी जा रही है, सरकार सिर्फ झूठे वादे कर रही है और नई तारीखें थमा रही है.
कश्मीरी पंडित कर्मचारी आशीष राजदान ने कहा 'हमारी मुख्य मांग वही है, जिसे हम सालों से सरकार के सामने उठा रहे हैं. हम 2010 से यहां हैं, 16 साल हो गए हैं और हमें अभी तक सुरक्षित आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है. हमें एक के बाद एक समय-सीमा दी गई है. पहले अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त और अब प्रशासन ने हमें सितंबर के अंत की समय-सीमा दी है.'
आशीष राजदान ने बताया कि 'मुझे समझ नहीं आता कि जब कुछ इमारतें पहले ही बनकर तैयार हैं, तो हमें उनका कब्ज़ा क्यों नहीं दिया जा सकता. 39 इमारतों में से 26 रहने के लिए तैयार हैं. हमें तुरंत इन इमारतों में क्यों नहीं भेजा जा सकता? बाकी इमारतों का निर्माण साथ-साथ जारी रह सकता है. 30 सितंबर हमारी समय-सीमा है. अगर तब तक हमारी मांग पूरी नहीं हुई, तो हम भूख हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे, हर बार जब हमारे खिलाफ धमकी भरा पत्र जारी किया जाता है, तो बहुत तनाव होता है.'
कश्मीरी पंडित कर्मचारी बरखा ने कहा 'हम यहां इसलिए जमा हुए हैं, क्योंकि हम सालों से ट्रांजिट कैंपों में रहने की जगह का इंतजार कर रहे हैं. सरकार हमें भरोसा दिलाती रही है कि हमें रहने की जगह दी जाएगी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है. अब, धमकी भरे नए पत्रों के आने से हमारी चिंताएं बढ़ गई हैं. हमारी मांग बहुत सरल है, जो इमारतें पहले से तैयार हैं, उन्हें खोला जाए और हमें तुरंत वहां शिफ्ट किया जाए. इससे सरकार के लिए हमें उचित सुरक्षा देना भी आसान हो जाएगा. यह हमारे लिए बहुत बड़े मानसिक तनाव का कारण बन गया है.'
यह विरोध प्रदर्शन आतंकी संगठनों की नई धमकियों के बीच हो रहा है. हाल के दिनों में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन 'यूनाइटेड लिबरेशन काउंसिल' (ULC) ने पत्र जारी किए हैं. इसमें कश्मीरी पंडित कर्मचारियों को 'नौकरी छोड़ो या मौत चुनो' की धमकी दी गई है. आरोप है कि कर्मचारियों के फोन नंबर, पते और गाड़ियों के नंबर ऑनलाइन लीक कर दिए गए हैं. यह निजी डेटा सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप्स पर फैलाया गया है.
घाटी के प्रमुख राजनीतिक दलों बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कश्मीरी पंडित कर्मचारियों की इस मांग को पूरी तरह जायज ठहराया है. दोनों दलों ने सरकार से अपील की है कि कर्मचारियों को तुरंत सुरक्षित आवास मुहैया कराए जाएं. बीजेपी का कहना है कि एक तरफ सरकार कश्मीरी पंडितों को वापस घाटी में बसाने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, ऐसे में सुरक्षित घर की उनकी मांग बिल्कुल सही है. उधर, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय (MHA) को इस गंभीर मामले को प्राथमिकता देते हुए फौरन ठोस कदम उठाने चाहिए.