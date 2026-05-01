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Hindi Newsदेशअब कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, प्रशासन की अनुमति के बिना हुआ नामकरण

अब कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, प्रशासन की अनुमति के बिना हुआ नामकरण

Khamenei Chowk: मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच जम्मू-कश्मीर के लेगों ने बढ़-चढ़कर ईरान के नाम पर चंदा दिया. अब खबर मिल रही है कि कुछ लोगों एक जगह का नाम ही अयातुल्ला खामेनेई के नाम पर रख दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: May 01, 2026, 02:48 PM IST
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अब कश्मीर में भी खामेनेई चौक! भारतीयों के ईरानी प्रेम की इंतेहा, प्रशासन की अनुमति के बिना हुआ नामकरण

Khamenei Chowk in Kashmir: अमेरिका के साथ जंग के दौरान जम्मू-कश्मीर, लेह और लद्दाख के लोगों ने ईरान पर जबरदस्त प्यार लुटाया. जब ईरान को आर्थिक मदद की जरूरत थी तो, तब भी यहां के लोगों ने करोड़ों रुपये का दान चंदे के तौर पर इकट्ठा कर दिए. ना सिर्फ कैश, बल्कि लोगों ने सोना-चांदी और बच्चों ने अपनी गुल्लकें भी दान कर दीं. ईरान के प्रति कश्मीर के लोगों का यह प्रेम अब इतना बढ़ गया है कि यहां की सड़कों के नाम भी खामेनेई के नाम पर रखे जाने लगे हैं.

मध्य कश्मीर में, मलमूवा नाम का एक इलाका, जो बडगाम और बारामूला जिलों के बीच पड़ता है. यह जगह अब अपनी पहचान में एक नया और बड़ बदलाव देख रहा है. यहां के स्थानीय लोगों ने अब इस इलाके को 'खामेनेई चौक' कहना शुरू कर दिया है. पूरे इलाके में नए नाम वाले साइनबोर्ड और दीवारों पर निशान दिखाई देने लगे हैं, जिससे पता चलता है कि यहां के कुछ निवासियों के बीच इस बदलाव को कबूल किया जा रहा है.

कई जगहों पर लगे बड़े-बड़े बोर्ड

स्थानीय लोगों का कहना है कि यह नाम बदलना उनकी भावनाओं और सामूहिक पसंद को दर्शाता है, क्योंकि यह नया नाम रोजमर्रा के इस्तेमाल में लोकप्रिय होता जा रहा है. इलाके से मिली तस्वीरों में अहम जगहों पर बोर्ड लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, जिन पर 'खामेनेई चौक' बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है. इस घटनाक्रम ने पूरे क्षेत्र में चर्चा छेड़ दी है और लोग इस बदलाव पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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प्रशासन ने नहीं बदला नाम

एक तरफ, जहां कुछ निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है और नए नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना ​​है कि ऐसे बदलाव एक आधिकारिक प्रक्रिया के तहत ही होने चाहिए. अभी तक, मलूह के आधिकारिक तौर पर नाम बदलने के संबंध में अधिकारियों की तरफ से कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है. हालांकि, जमीनी स्तर पर, यह नई पहचान धीरे-धीरे स्थानीय बोलचाल का हिस्सा बनती जा रही है.

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Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

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