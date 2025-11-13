Advertisement
एडमिशन की आड़ में 'दहलाने' की साजिश! 'सिंदूर' के बाद देशभर की यूनिवर्सिटियों में दाखिला लेने वाले कश्मीरी जांच के घेरे में

Delhi Bomb Blast Full Details: दिल्ली बम धमाके की जांच में ऐसे हैरतअंगेज खुलासे हो रहे हैं कि जांच अधिकारी भी हैरान हैं. पता चल रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार खाने से झल्लाई पाकिस्तानी सेना अपने मोहरे आतंकी संगठनों के जरिए इसकी साजिश रचनी शुरू कर दी थी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 13, 2025, 06:17 PM IST
Delhi Bomb Blast Latest News in Hindi: दिल्ली में हुए बम धमाके की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे हैरतअंगेज खुलासे होते जा रहे हैं. सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मार खाने से झल्लाए पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठनों ने जम्मू कश्मीर के अपने गुर्गो को हिंदुस्तान की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए प्लांट किया. वे सब गुर्गे नाम के लिए तो पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उनका असल मकसद अपने आकाओं का इशारा मिलते ही देश को दहला देना है. 

ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की साजिश

खुफिया सूत्रों के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर में जैश ए मोहम्मद (JAISH-e-Mohammed) के सरगना मसूद अजहर के बहनाई समेत परिवार के 10 लोग मारे गए थे. इस हमले के बाद से अजहर खून के आंसू रो रहा है और हर वक्त अपने आपको कोसता है. इस अटैक का बदला लेने के लिए वह हिंदुस्तान में अपना आतंकी कुनबा बढ़ाने में जुटा हुआ है. 

डॉक्टरी करने वाले ये लोग निशाने पर

मामले की जांच से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, उसके संगठन से जुड़े आतंकी सोशल मीडिया की अलग-अलग वेबसाइट के जरिए जैश से कनेक्ट हुए थे. अब जांच एजेंसियों के रडार पर जम्मू कश्मीर के वे सभी युवक-युवती हैं, जो पिछले कुछ माह में जम्मू कश्मीर से देश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर पढ़ाई के लिए पहुंचे हैं. 

Delhi Blast: कश्मीर में जीरो टॉलरेंस! जैश-ए-मोहम्मद के 13 ठिकानों पर CIK की छापेमारी, बारामूला पुलिस का सख्त एक्शन

 

'ऑपरेशन क्लीन' चलाने की तैयारी

जांच एजेंसियों को सूचना मिली है कि आतंकियों के आकाओं ने 'I LOVE MUHMMAD' के नाम पर यूपी समेत देशभर में सांप्रदायिक दंगों की आग भड़काने की कोशिश की थी लेकिन सभी समुदायों के लोगों की समझदारी से वे इसमें कामयाब नहीं हो पाए थे. इसके बाद उन्होंने धमाकों के जरिए देश को दहलाने का प्लान तैयार किया, लेकिन वे इसे पूरी तरह अंजाम दे पाते. उससे पहले ही उनका राज उजागर हो गया. अब कानूनी एजेंसियों आतंकियों के आकाओं और उनके मददगारों को साफ करने के लिए जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन क्लीन चलाने की तैयारी कर रही है. 

