Kasol Viral Video: हिमाचल प्रदेश का खूबसूरत और शांत हिल स्टेशन कसोल इस वक्त सोशल मीडिया पर एक बेहद शर्मनाक और गैर-जिम्मेदाराना हरकत की वजह से चर्चा में है. कसोल की संकरी और खतरनाक वादियों में कुछ हुड़दंगी पर्यटकों द्वारा चलती गाड़ी में अश्लीलता और जानलेवा स्टंट करने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इंटरनेट पर इस 21 सेकंड के वीडियो क्लिप को देखकर लोग भड़क उठे हैं. लोग न सिर्फ इन पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि देवभूमि की संस्कृति को धूमिल करने के लिए इन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं.
Kya fantasy hai ye kapde khol ke gaadi par ghoomne ki, wo bhi pahadon mein? Ek baar ke liye beach area mein bhi samajh aa jaye, but mountains?
Look at the other tourists around, local women are moving nearby too. What kind of shamelessness is this? This behaviour is nowhere to… pic.twitter.com/nqDCnLkKPN
Nikhil saini (@iNikhilsaini) June 13, 2026
वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि पर्यटकों का एक ग्रुप चलती गाड़ी के भीतर और बाहर बेहद खतरनाक तरीके से हुड़दंग मचा रहा है. इस 21 सेकंड के क्लिप में कुछ पुरुष गाड़ी की खिड़कियों और सनरूफ से बाहर लटके हुए हैं. हद तो तब हो गई जब इनमें से कुछ लोग बिना शर्ट के (आधे-नंगे बदन) पहाड़ी रास्तों पर तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ी की छत पर खड़े होकर डांस करने लगे. इसके अलावा, एक अन्य युवक कार के साइड डोर पर आधा बाहर लटककर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. रील बनाने या जश्न मनाने के चक्कर में इन युवकों को अपनी और दूसरों की जान के खतरे का जरा भी अहसास नहीं था.
सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इस वीडियो को पोस्ट करते हुए एक यूजर ने लिखा कि आस-पास के दूसरे टूरिस्ट्स को देखिए, स्थानीय महिलाएं भी पास से गुजर रही हैं. यह कैसी बेशर्मी है? इस व्यवहार का कोई बचाव नहीं हो सकता. ऐसे कुछ लोग पूरे राज्य की छवि खराब कर देते हैं. इंटरनेट पर लोग कसोल जैसे संवेदनशील हिल स्टेशनों की संकरी और खतरनाक घुमावदार सड़कों का हवाला देकर इस हरकत को बेहद खतरनाक बता रहे हैं.
यूजर्स ने चिंता जताई कि आजकल ऑनलाइन अटेंशन और सोशल मीडिया पर रील वायरल करने के लिए लोग अपनी जान दांव पर लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं. ऐसी घटनाएं न सिर्फ इन पर्यटकों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं, बल्कि पहाड़ों पर गाड़ी चला रहे अन्य मासूम लोगों की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हैं. हालांकि, इस मामले में अभी तक हिमाचल प्रदेश पुलिस या स्थानीय अधिकारियों की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या चालान काटने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोग लगातार मुख्यमंत्री और पुलिस प्रशासन को टैग कर एक्शन की मांग कर रहे हैं.