Advertisement
trendingNow13084060
Hindi Newsदेशजम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद

Kathua Encounter update: भारतीय सेना, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में सुरक्षा बलों ने राज्य के कठुआ जिले में पाकिस्तानी आतंकवादी को मार गिराया. संयुक्त ऑपरेशन चलाने वाली टीम ने घातक हथियार बरामद किए हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 23, 2026, 07:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद

Kathua Encounter: जम्मू-कश्मीर के कठुआ के बिलावर इलाके में एक पाकिस्तानी आतंकी ढेर होने से सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिली है.कठुआ के बिलावर इलाके में एक पाकिस्तानी आतंकवादी उस्मान भारतीय सुरक्षाबलों की कार्रवाई में ढेर कर दिया गया. एक खुफिया इनपुट पर चलाए गए सर्च ऑपरेशन में जम्मू-कश्मीर पुलिस की टुकड़ी सेना और सीआरपीएफ की टीम के साथ बीते कई दिनों से आतंकियों को ढूंढ रही थी. जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ करीबन 3.30 बजे शुरू हुई थी.  

जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक बीएस तुती ने एनकाउंटर की जानकारी देते हुए कहा, 'कठुआ जिले के बिलावर इलाके में सेना और सीआरपीएफ के साथ संयुक्त अभियान में जम्मू-कश्मीर पुलिस की एक छोटी टीम ने एक पाकिस्तानी जैश आतंकवादी को मार गिराया है.' बता दें कि इससे पहले गुरुवार को, किश्तवार जिले के चत्रू इलाके में जैश आतंकवादियों से हुई मुठभेड़ में एक जवान घायल हुआ था.

IGP ने ये भी कहा कि खुफिया जानकारी मिली थी कि शुक्रवार की सुबह एक आतंकी कठुआ जिले के बिलावर इलाके में खाने-पीने का सामान लेने के लिए एक स्थानीय युवक के घर आने वाला है. इस सूचना के आधार पर सुरक्षाबल अलर्ट हो गए थे. जैसे ही आतंकी रसद लेने के लिए आया, सेना के जवानों ने उसे घेर लिया और मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

M4 कार्बाइन बरामद

सुरक्षा बलों को एक आतंकी के छुपे होने की खबर मिली थी. आतंकी के हवाले से M4 कार्बाइन रायफल बरामद हुई है. आपको बताते चलें कि घातक M4 राइफल आम तौर पर आतंकवादियों के टॉप कमांडर के पास ही होती हैं. ऐसे में उम्मीद है कि ये भी एक टॉप कमांडर है जिसे सुरक्षा बलों ने ढेर किया है.

7 जनवरी को भी हुई थी एक मुठभेड़

जम्मू-कश्मीर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 7 जनवरी को भी इसी इलाके में आतंकवादियों से एक मुठभेड़ हुई थी. ज़ी न्यूज ने 21 जनवरी को तीन आतंकियों की तस्वीर चलाई थी,  जिनमें से एक उस्मान भी था. जानकारी थी कि ये तीनों आतंकी कठुआ उधमपुर रेंज में एक्टिव हैं.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

Jammu Kashmirkathua encounter

Trending news

पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
Punjab
पंजाब में CM हेल्थ स्कीम लागू, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
India News
पेट तो भर रहा, लेकिन खाने से गायब हो रहा पोषण; खाद्द सुरक्षा पर मंडराया खतरा
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर के कठुआ में जैश का पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर, M4 कार्बाइन रायफल बरामद
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
Supreme Court
बिना शर्त माफी मांगो... वकील को SC की फटकार, जज पर की थी विवादित टिप्पणी
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
Rahul Gandhi
50% अमेरिकी टैरिफ पर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना, मोदी सरकार को ठहराया जिम्मेदार
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
PM Modi
सबरीमाला का 5Kg सोना कौन खा गया, क्या ये चुनावी मुद्दा बनेगा? PM मोदी ने LDF को घेरा
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
pathankot bomb threat
पंजाब में डिग्री कॉलेज को मिली बम से उड़ाने की धमकी, 26 जनवरी को लेकर दिया अल्टीमेटम
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
Karnataka News
विदेशी टूरिस्ट से रेप, दूसरे की हत्या लेकिन सांसद जी ने कह दिया 'माइनर घटना'
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
National Girl Child Day 2026
भारत की बेटियां बोझ नहीं, ब्रांड हैं, कोडिंग से कॉकपिट तक भर रही उड़ान, देखें डेटा
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग
Subhash chandra bose
नेताजी की जयंती पर 'दीदी' ने छेड़ी अनसुलझे रहस्य की चर्चा, केंद्र से की ये मांग