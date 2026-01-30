उधमपुर के बाद कठुआ, जम्मू-कश्मीर में एक और स्टेशन शहीद के नाम; नई पहचान- 'शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन'

Kathua railway station code is KTHU: जम्मू-कश्मीर के एक और स्टेशन का नाम बदल गया है. उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के बाद अब कठुआ के रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है. कठुआ रेलवे स्टेशन अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी के नाम से जाना जाएगा.
Kathua station name change: जम्मू कश्मीर सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए, कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन कर दिया है. इससे पहले भी जम्मू कश्मीर के ही उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैटन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम किया गया था. करीब तीन साल पहले ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बलिदानी कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर किया गया था, हालांकि उस समय ‘ऊधमपुर’ शब्द हटने से लोगों ने इसे ऊधमपुर की पहचान छीनना बताया था. जिसके बाद जनभावनाओं का ध्यान रखते हुए ऊधमपुर शब्द फिर से जुड़ गया और ऑनलाइन टिकट में नया नाम मार्टर सी तुषार एम-एमसीटीएम (ऊधमपुर) प्रदर्शित होने लगा.
केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जताया आभार
केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार के फैसले की जानकारी देते हुए कठुआ रेलवे स्टेशन (KTHU) का नाम बदलने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताया है.
#Kathua #RailwayStation renamed as "Martyr Captain Sunil Kumar Choudhary Kathua Railway Station”:
Thanks PM Sh @NarendraModi for expeditiously responding to the popular demand presented before you from the people of Kathua for renaming of Kathua Railway Station after the war…
— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) January 30, 2026
जम्मू-कश्मीर से सांसद और मोदी सरकार ने मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि कठुआ के स्थानीय लोगों की ओर से रखी गई उस लोकप्रिय मांग पर तत्परता के साथ सकारात्मक फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक आभार जताता हूं. जिसके तहत इस रेलवे स्टेशन का नाम उस वीर युद्ध शहीद के नाम पर रखा गया जो इसी धरती के सपूत थे.’
ये नाम भी बदले
बीते कुछ सालों में देश के कई रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं. इनमें इलाहाबाद जंक्शन, अब प्रयागराज जंक्शन, फैजाबाद रेलवे स्टेशन राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या कैंट, मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, भोपाल का हबीबगंज स्टेशन अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन क्रांतिवीर संगोली रायन्ना स्टेशन और मुंबई को एलफिंस्टन रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर प्रभा देवी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है.
जम्मू-कश्मीर की नई पहचान
जम्मू-कश्मीर करीब 6 से 7 साल पहले पत्थरबाजी की घटनाओं के लिए बदनाम था. वहां विकास की रफ्तार लचर और मंद थी लेकिन 5 अगस्त 2019, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35 ए हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात पूरी तरह से बदल गए हैं.
