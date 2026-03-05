Advertisement
पश्चिम बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला?

पश्चिम बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला?

Ladakh News: केंद्रशासित राज्य लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे की खबर आने के बाद सिसायसी हलचल तेज हो गई है. हालांकि, उन्होंने किस कारण इस्तीफा दिया वह साफ नहीं हो सका है. 

 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 05, 2026, 08:11 PM IST
कविंदर गुप्ता, लद्दाख के पूर्व राज्यपाल
कविंदर गुप्ता, लद्दाख के पूर्व राज्यपाल

Ladakh News: केंद्रशासित राज्य लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे की खबर आने के बाद सिसायसी हलचल तेज हो गई है. लद्दाख के उपराज्यपाल ने ऐसे समय पर इस्तीफा दिया है, जब कुछ देर पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस दे दिया. हालांकि, कविंदर गुप्ता ने अपने पद से किस कारण इस्तीफा दिया वह साफ नहीं हो सका है. 

कविंदर गुप्ता को 18 जुलाई 2025 को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था. गुप्ता से पहले ब्रिगेडियर (डॉ.) बी.डी. मिश्रा से पहले इस पद पर थे. कविंदर गुप्ता बीजेपी के दिग्गज नेता रह चुके हैं और वह जम्मू-कश्मीर के उपमुख्यमंत्री भी बने थे. 

कौन होगा नया उपराज्यपाल 

लद्दाख का नया उपराज्यपाल कौन होगा और कविंदर गुप्ता ने किस कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है. इसकी स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ सकती है. उधर, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के इस्तीफे पर सीएम ममता बनर्जी ने हैरानी जताई है. पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल आर.एन. रवि होंगे. वह तमिलनाडु के राज्यपाल थे. लद्दाख के नए उपराज्यपाल के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा.  

बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
