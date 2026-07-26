/लिफ्ट ठीक कराने को कहा तो खो बैठीं आपा...! चेन्नई में पूर्व मंत्री की बेटी ने SBI मैनेजर को जड़ा थप्पड़, FIR दर्ज

Kayalvizhi Slaps SBI Bank Manager: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में सत्ता के रसूख और बदसलूकी का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री एम.के. अलागिरी की बेटी कायलविझी पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के एक ब्रांच मैनेजर को सरेआम थप्पड़ मारने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है. यह पूरी घटना बैंक परिसर में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
वायरल हो रहे CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कायलविझी एक शख्स के साथ बैंक के केबिन में बैठी हुई हैं. उनके ठीक सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अड्यार (Adyar) शाखा के बैंक मैनेजर मौजूद हैं. शुरुआत में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बातचीत हो रही होती है, जो देखते ही देखते तीखी बहस में बदल जाती है. बहस के दौरान कायलविझी अचानक अपनी कुर्सी से उठती हैं और आव देखा न ताव, बैंक मैनेजर को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती हैं. इस अप्रत्याशित हमले से केबिन में मौजूद लोग सन्न रह गए.
SBI Chief Manager in Chennai slapped by Former Union Minister's Daughter.
Former Union Minister MK Alagiri's daughter Kayalvizhi has slapped SBI Chief Manager. The alleged incident was captured on CCTV. The footage showed Kayalvizhi arguing with the bank manager of State… pic.twitter.com/352IQUJEjg
Hellobanker (@Hellobanker_in) July 25, 2026
पुलिस और बैंक अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक, इस विवाद की वजह एक कमर्शियल बिल्डिंग में खराब पड़ी लिफ्ट थी. जिस इमारत में SBI की यह शाखा चलती है, उसकी मालकिन कायलविझी खुद हैं. जब बैंक मैनेजर ने उनसे इमारत की खराब लिफ्ट को ठीक कराने का अनुरोध किया, ताकि कर्मचारियों और ग्राहकों को परेशानी न हो, तो कायलविझी इस बात पर भड़क गईं. बातचीत के दौरान ही मामला इतना बढ़ा कि उन्होंने आपा खो दिया और अधिकारी पर हमला कर दिया.
घटना के तुरंत बाद SBI के चीफ मैनेजर की शिकायत पर चेन्नई पुलिस ने एक्शन लिया. पुलिस ने CCTV फुटेज को अहम सबूत के तौर पर अपने कब्जे में ले लिया है और कायलविझी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की 4 गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.