'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक मुख्यमंत्री को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक मुख्यमंत्री को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट

CM Revanth Reddy: इस सचिवालय वाली स्टोरी में पते की बात यह है कि मेन एंट्रेंस की पूर्व दिशा वास्तु के हिसाब से शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह सुबह की धूप को घर में आने देती है, जो घर के वातावरण को शुद्ध करती है. लेकिन इसे वास्तु दोष बताया गया और एंट्रेंस की दिशा दक्षिण-पूर्व करा दी गई.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:24 AM IST
'पुष्पा' को झुकाने वाला खुद किससे डरता है? एक मुख्यमंत्री को डराने वाली इमारत का DNA टेस्ट

CM Revanth Reddy: जानकारी मिल रही है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी राज्य सचिवालय की नई बिल्डिंग में बैठने से डरते हैं और सारे काम बंजारा हिल्स स्थित हाई सिक्योरिटी वाले तेलंगाना पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से करते हैं. पते की बात तो ये कि तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसी राव को भी पुराने सचिवालय में वास्तु दोष मिला था जिसकी शांति यानी रेमिडी के नाम पर उन्होंने सचिवालय को 70 करोड़ रु खर्च कर गिरवाया था.

वास्तु कैसे ठीक न हुआ? 

अब नए सचिवालय में नए सीएम को वास्तु का डर सता रहा है. इस पर एक बड़ा सवाल यह है कि वास्तु दोष ठीक करवाने के लिए जब 650 करोड़ रुपए खर्च कर नया सचिवालय बनाया गया तो वास्तु दोष ठीक कैसे नहीं हुआ? करोड़ों रुपए खर्च कर आखिर किसके घर का वास्तु ठीक होता रहा कि जिसके एवज में पुराने सचिवालय से लेकर नए सचिवालय तक का वास्तु कभी ठीक ही नहीं हो पाया? या वास्तु तो एक बहाना है. सीएम का कहीं और ठिकाना बनाने के पीछे कोई और अफसाना है? आज हम इसी पुराने और नए सचिवालय के वास्तुदोष के सच का विश्लेषण करेंगे.

कहानी कोविड काल से शुरू होती है, जब तेलंगाना गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा था, लेकिन तत्कालीन सीएम KCR को सारा दोष पुराने सचिवालय के वास्तु में नजर आ रहा था. बतौर मुख्यमंत्री अपने दो कार्यकाल में वे करीब 24 बार ओल्ड सेक्रेटेरिएट आए थे. कारण वास्तुदोष को बताया गया. इसके बाद उन्होंने खराब फायर सेफ्टी का हवाला देकर करोड़ों खर्च कर डाले और ओल्ड बिल्डिंग गिरवा डाली फिर सचिवालय की नई इमारत खड़ी हुई. 30 अप्रैल 2023 को उसका उद्घाटन हुआ. सचिवालय की नई बिल्डिंग में KCR अपने बेटे के टी रामाराव को गद्दी में बैठा हुआ देखना चाहते थे. लेकिन ये क्या? नई बिल्डिंग में भी वास्तु दोष निकल आया.

पहले इस नए सचिवालय का मेन एंट्रेंस गेट पूर्व दिशा की ओर था लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व की एंट्री बंद करा दी गई और गेट को दक्षिण-पूर्व की ओर से खोला गया. लेकिन वास्तु दोष ठीक करने के बावजूद दिसंबर के तेलंगाना विधानसभा चुनाव में KCR की पार्टी  TRS चुनाव हार गई. एक बार फिर सारा दोष वास्तु पर मढ़ दिया गया. हारने के बाद केसीआर नए सचिवालय का वास्तु दोष ठीक करने का अधिकार तो खो चुके थे लेकिन उन्होंने हैदराबाद में अपनी पार्टी हेडक्वार्टर 'तेलंगाना भवन' के मेन एंट्रेंस गेट की दिशा बदलवा दी.

बिल्डिंग का बिगड़ा हुआ वास्तु न बदला

इस तरह सरकार बदल गई, लेकिन नए सचिवालय की बिल्डिंग का बिगड़ा हुआ वास्तु नहीं बदला. अब तेलंगाना के युवा सीएम रेवंत रेड्डी राज्य सचिवालय की नई बिल्डिंग में नहीं बैठ रहे हैं. रेवंत के नजदीकी सूत्रों के अनुसार सीएम बनने के बाद से ही नई इमारत में रेवंत को बार-बार अशांति महसूस हो रही थी. जांच हुई तो फिर एक बार कमाल हो गया! एक बार फिर वास्तु दोष पकड़ में आया. अब सीएम रेवंत रेड्डी पुलिस कंट्रोल रूम में ही बैठते हैं. जब किसी विशेष प्रतिनिधि या मेहमान से मिलना होता है, तब ही नए सचिवालय में जाते हैं.

सवाल है कि क्या वाकई यही वो कारण है कि सीएम रेवंत रेड्डी नए सचिवालय में बैठने से कतरा रहे हैं, या कारण कुछ और है?

अब सीएम रेवंत रेड्डी के सूत्रों की ओर से कुछ नई और चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं. सीएम रेवंत रेड्डी के नए सचिवालय में नहीं बैठने की जो असल वजह है वो यह कि यहां से कैबिनेट की अहम जानकारियां लीक हो रही थीं. केसीआर के कई वफादार कर्मचारी यहां अभी भी हैं. मीटिंग्स की कई जानकारियां जब लीक होने लगीं और साल की शुरुआत में फोन टैपिंग प्रकरण सामने आया तो रेवंत का शक यकीन में बदल गया. इसके बाद उन्होंने ठिकाना बदल कर काम करना शुरू कर दिया.

तो यह है असली वजह लेकिन जिस तरह से वास्तु दोष बता-बता कर पुराने सचिवालय की इमारत गिराई गई, फिर नया सचिवालय बनाया गया, फिर मेन एंट्रेंस की दिशा बदली गई. इससे एक पुरानी कहानी याद आ गई. एक गांव में एक तालाब खुदवाने के लिए अधिकारियों ने फंड रिलीज करवाया. फिर उस अधिकारी का ट्रांसफर होने पर एक दूसरा अधिकारी वहां आया. उसने तालाब की सफाई करवाने के नाम पर फंड रिलीज करवाया. इसके बाद वहां एक तीसरा अधिकारी आया और उसने तालाब की कमियां गिनवाईं और उसे भरवाने के लिए फंड रिलीज करवाया. न कभी तालाब खुदा, न सफाई हुई, न भरा गया, अधिकारियों की जेबें भरती रहीं.

हालांकि सचिवालय वाली स्टोरी में पते की बात यह है कि मेन एंट्रेंस की पूर्व दिशा वास्तु के हिसाब से शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह सुबह की धूप को घर में आने देती है, जो घर के वातावरण को शुद्ध करती है. लेकिन इसे वास्तु दोष बताया गया और एंट्रेंस की दिशा दक्षिण-पूर्व की ओर करवा दी गई. दक्षिण-पूर्व दिशा वास्तु की दृष्टि से शुभ नहीं मानी जाती. क्योंकि यह परिवार में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रिश्तों में तनाव और गुस्से को बढ़ाती है. आखिर इतने सालों से वास्तु दोष की नई-नई कहानी बना कर कौन करोड़ों खर्च करवा रहा है और अपने घर का वास्तु चमका रहा है? इस बात की पहचान होना भी जरूरी है.

