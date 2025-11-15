'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का महागठबंधन पर तंज, कहा- एक नहीं हुए तो हालत होगी और खराब

Badruddin Ajmal reaction on Bihar Election Result: बिहार विधानसभा चुनाव में विपक्षी महागठबंधन को करारी हार का सामना करना पड़ा है. इस नतीजे के बाद कांग्रेस-आरजेडी समेत महागठबंधन के तमाम नेता सकते में हैं. जबकि दूसरे विपक्षी नेता इस हार पर तंज कस रहे हैं. अब असम के प्रमुख नेता और AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने बिहार के नतीजों पर टिप्पणी करते हुए विपक्षी पार्टियों को एकजुट रहने की सलाह दी है. उनका कहना है कि अगर विपक्षी दल सचमुच अपनी राजनीतिक पहचान और अस्तित्व बचाना चाहते हैं, तो उन्हें साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनके अगले पांच साल सिर्फ गम-गुस्सा भरकर कट सकते हैं.

'महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर एक साथ खड़े हों'

अजमल ने अपने बयान में कहा कि विपक्षी पार्टियों का टूटना उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यदि सभी दल अपने हित और महत्वाकांक्षा से ऊपर उठकर एक साथ खड़े नहीं होंगे, तो उनकी हालत और गरीब हो जाएगी. ऐसे में या तो वे खुद को बचा सकेंगे या अगले 5 साल रोते ही रहेंगे.

Add Zee News as a Preferred Source

'बिहार के नतीजे सिर्फ एक चुनावी हार नहीं'

AIUDF मुखिया ने इस टिप्पणी के जरिए विपक्ष को चेताया कि बिहार के नतीजे सिर्फ एक चुनावी हार नहीं हैं, बल्कि पूरे विपक्ष के लिए बड़े सबक की घड़ी है. बदरुद्दीन अजमल की यह अपील उन लोगों के लिए भी बहुत मायने रखती है, जो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी एकता की बात करते रहते हैं. अजमल की सोच सिर्फ असम तक सीमित नहीं है. वे चाहते हैं कि विपक्षी दल बड़े स्तर पर मिलकर एक साझा राजनीति खड़ी करें.

असम में अगले साल होने वाले हैं चुनाव

उनका मानना है कि महागठबंधन जैसी एकता को जब तक गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक विपक्ष सिर्फ मौकापरस्त गठजोड़ों तक सीमित रहेगा. राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि अजमल की अपील लंबे समय तक काम करने वाली रणनीति की शुरुआत हो सकती है. अगर विपक्षी दल अजमल की बात मानें और सच में एक मंच पर आकर साझा रास्ता अपनाएं, तो आने वाले विधानसभा चुनावों में उनका प्रभाव बढ़ सकता है. असम में भी अगले चुनावों में विपक्षी दलों के लिए यह एक सुनहरा मौका हो सकता है.

क्या जनता की उम्मीदों पर उतर पाएगा विपक्ष?

लेकिन क्या ऐसा होना इतना ही आसान है. राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक, विपक्षी दलों के लिए चुनौती बड़ी है. सबसे पहले उन्हें अपने बीच के मतभेद को भुलाकर बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना होगा. उन्हें अपनी महत्वाकांक्षाओं को एक तरफ रखकर यह सोचना होगा कि जनता की उम्मीदें क्या हैं और उन्हें कैसे पूरा किया जाए. सिर्फ सीट बंटवारे तक सीमित सहयोग से काम नहीं चलेगा बल्कि चुनावों में जीत हासिल करने के लिए साझा एजेंडा और स्पष्ट रणनीति बनानी होगी.