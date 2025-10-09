Advertisement
trendingNow12954206
Hindi Newsदेश

नमस्ते दोस्तों...पीएम के साथ प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारत प्रेम

Keir Starmer: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर हैं, इस दौरान उन्होंने बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान कीर स्टार्मर का भारतीय अंदाज देखने को मिला. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 09, 2025, 01:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नमस्ते दोस्तों...पीएम के साथ प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारत प्रेम

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में मौजूद राजभवन में उनका स्वागत किया. इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रक्रिया के तहत एक बैठक की गई. बाद में दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमें ब्रिटिश पीएम का 'भारतीय स्वैग' देखने को मिला. कीर स्टार्मर ने नमस्कार के साथ अपने संबोधन का आगाज किया.

प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,'प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. इस साल जुलाई में मेरी ब्रिटेन यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक 'कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट' पर सहमति बनाई. समझौते के कुछ ही महीनों में आपका (स्टार्मर) यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलिगेशन, भारत-ब्रिटेन साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है.'

यह भी पढ़ें: हम उम्मीद करते हैं कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कह दी मन की बात

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा,'मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और ब्रिटेन के बीच यह बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है.' प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भारत और ब्रिटेन को 'नेचुरल पार्टनर' बताया. उन्होंने कहा,'हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और 'रूल ऑफ लॉ' जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है.'

  • संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,'यह बहुत खुशी की बात है कि अब ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं. साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और छात्रों का पहला बैच प्रवेश भी ले चुका है.'

  • पीएम मोदी ने बताया कि हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है. इसके तहत भारतीय वायुसेना के 'फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर' ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में काम करेंगे.

  • उन्होंने कहा कि भारत की गतिशीलता और ब्रिटेन की विशेषज्ञता मिलकर एक अद्वितीय तालमेल बनाती है. हमारी साझेदारी भरोसेमंद है, टेलेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है.

(INPUT IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Keir StarmerPM Modi

Trending news

'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
Supreme Court
'अदालत का माहौल ऐसा होना चाहिए...' जूते फेंकने की घटना पर पूर्व SC जज की सलाह
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
Bhiwandi
डैडी, फीस कब दोगे... आधी फीस नहीं देने पर फैज को जमीन पर बैठाकर दिलवाया एग्जाम
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
operation sindoor
93 साल में पहली बार भारतीय वायु सेना दिवस के मौके पर वायरल हुआ ऐसा 'मेन्यू बम'?
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
west bengal weather
2-3 दिन बाद CM ने दौरा किया, सांसद पर घुसपैठियों ने हमला किया...,' BJP का TMC पर वार
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
TVK chief Vijay news
टीवीके प्रमुख विजय के आवास पर बम की धमकी से हड़कंप, पुलिस ने ली कोने-कोने की तलाशी
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
PM Modi
हमारे रिश्तों की बुनियाद डेमोक्रेसी, फ्रीडम पर है...मोदी और स्टार्मर की मुलाकात
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
PM Modi
हमें उम्मीद है कि... इजरायल-हमास डील पर आया पीएम मोदी का पहला रिएक्शन, कही मन की बात
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
Mumbai Porsche accident
मुंबई में 150 की रफ्तार पर दौड़ी Porsche, बिगड़ा बैलेंस और..., BMW से कर रही थी रेस
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
Zubeen Garg
भाई हैं जुबीन की मौत का कारण? पत्नी ने बताया जाना चाहते थे सिंगर के साथ सिंगापुर
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी
Cough Syrup
जहरीली सिरप बनाने वाली कंपनी का मालिक तमिलनाडु से अरेस्‍ट, फैक्ट्री ताले की तैयारी