नमस्ते दोस्तों...पीएम के साथ प्रेस कांफ्रेंस में कीर स्टार्मर ने जीता दिल, दिखाया भारत प्रेम

Keir Starmer: ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर हैं, इस दौरान उन्होंने बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात की और ज्वाइंट प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान कीर स्टार्मर का भारतीय अंदाज देखने को मिला.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर भारत दौरे पर हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को मुंबई में मौजूद राजभवन में उनका स्वागत किया. इस दौरान दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की प्रक्रिया के तहत एक बैठक की गई. बाद में दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस की, जिसमें ब्रिटिश पीएम का 'भारतीय स्वैग' देखने को मिला. कीर स्टार्मर ने नमस्कार के साथ अपने संबोधन का आगाज किया.
प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा,'प्राइम मिनिस्टर स्टार्मर के नेतृत्व में भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. इस साल जुलाई में मेरी ब्रिटेन यात्रा के दौरान हमने ऐतिहासिक 'कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक और ट्रेड एग्रीमेंट' पर सहमति बनाई. समझौते के कुछ ही महीनों में आपका (स्टार्मर) यह भारत दौरा और आपके साथ आया अब तक का सबसे बड़ा बिजनेस डेलिगेशन, भारत-ब्रिटेन साझेदारी में आई नई ऊर्जा और व्यापक दृष्टि का प्रतीक है.'
उन्होंने कहा,'मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में भारत और ब्रिटेन के बीच यह बढ़ती हुई साझेदारी ग्लोबल स्टेबिलिटी और आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण आधार बन रही है.' प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान भारत और ब्रिटेन को 'नेचुरल पार्टनर' बताया. उन्होंने कहा,'हमारे संबंधों की नींव में डेमोक्रेसी, फ्रीडम और 'रूल ऑफ लॉ' जैसे मूल्यों में साझा विश्वास है.'
संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,'यह बहुत खुशी की बात है कि अब ब्रिटेन की 9 यूनिवर्सिटीज भारत में कैंपस खोलने जा रही हैं. साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी के गुरुग्राम कैंपस का हाल ही में उद्घाटन हुआ है और छात्रों का पहला बैच प्रवेश भी ले चुका है.'
पीएम मोदी ने बताया कि हमने मिलिट्री ट्रेनिंग में सहयोग पर समझौता किया है. इसके तहत भारतीय वायुसेना के 'फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर' ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स में ट्रेनर्स के रूप में काम करेंगे.
उन्होंने कहा कि भारत की गतिशीलता और ब्रिटेन की विशेषज्ञता मिलकर एक अद्वितीय तालमेल बनाती है. हमारी साझेदारी भरोसेमंद है, टेलेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है.
