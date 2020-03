दिल्ली में CM केजरीवाल की चेतावनी, लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर लोगों ने लॉकडाउन का पालन नहीं किया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. सीएम ने कहा 'ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ लोग इस लॉक डाउन का सही से पालन नहीं कर रहे हैं. जो लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं. वो इसे अच्छे से समझ लें. हमारी कोई इच्छा नहीं है आपको तकलीफ पहुंचाने की, ये आपकी जिंदगी के लिए हम कर रहे है. ये कोरोना वायरस बहुत खतरनाक वायरस है. ये पूरी दुनिया में तबाही मचा चुका है. हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में कि इसस हजारों लोगों की मौत हो चुकी है.'

सीएम ने कहा, 'ये वायरस नया वायरस है, इसके बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं है, इसके बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है. हमारे देश में ये वायरस देरी से आया इसलिए हमें दूसरे देशों से सीखकर कदम उठाने होंगे. अगर हम उन देशों से नहीं सीखेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. इटली में 23 फरवरी को केवल 100 केस थे लेकिन आज वहां 40 हजार से ज्यादा केस हैं केवल एक महीने में और 5000 हजार से ज्यादा की मौत हो चुकी है. अमेरिका में 29 फरवरी तक 68 केस थे और 1 की मौत हुई थी. आज अमेरिका में 35 हजार से ज्यादा केस है और 418 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है.

We have taken the extreme step of lockdown from today. Why? I need your cooperation. Answers to some of your common queries. I am convinced that we can defeat Corona if we put up a united fight https://t.co/b4oBNYwC8q

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 23, 2020