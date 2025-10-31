पहलगाम आतंकी हमले के बाद 'ऑपरेशन महादेव' के इन जांबाजों ने दिखाया था अदम्य साहस, वीर सपूतों को मिला 'गृहमंत्री दक्षता पदक'

Kendriya Grihmantri Dakshta padak: पहलगाम के खूनी हमले के तीन महीने बाद 'ऑपरेशन महादेव' में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तीन पाकिस्तानी आतंकियों को धराशायी किया. इस बहादुरी के लिए आईजीपी विधि कुमार बिरदी समेत 20 अधिकारियों को 31 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक मिला. यह सम्मान शांति की जंग में उनकी निष्ठा का प्रतीक है. देखें सभी के नाम.
Operation Mahadev: 31 अक्टूबर 2025 को, सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर केंद्र सरकार ने देशभर के 1466 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से नवाजा.इनमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के 20 जांबाज अधिकारी शुमार हैं. यह पुरस्कार खासतौर पर उन वीरों को दिया जाता है, जो आतंकवाद-रोधी अभियानों, जांच, खुफिया जानकारी और फोरेंसिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में बेमिसाल काम करते हैं. जम्मू-कश्मीर के इन अधिकारियों ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को नेस्तनाबूद करने में जोखिम भरी भूमिका निभाई, जिससे कश्मीर की वादियों में शांति की उम्मीद फिर जगी.
केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक किनको मिला?
पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने में अहम भूमिका निभाने वाली जम्मू-कश्मीर पुलिस टीम को उनकी बहादुरी और असाधारण सेवा के लिए प्रतिष्ठित केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है. पुरस्कार विजेताओं में वरिष्ठ अधिकारी और अग्रिम पंक्ति के कर्मी शामिल हैं, जैसे आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बिरदी, डीआईजी पांडे राजीव ओमप्रकाश, एसएसपी श्रीनगर जी.वी. संदीप चक्रवर्ती, एसपी तनवीर अहमद डार और ज़ोहेब तनवीर, डीएसपी विक्रम नाग, शाकिर हसन, मुबाशिर नाइज़, तासीर हामिद, और अन्य अधिकारी, जिनमें कांस्टेबल और तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक क्यों दिया जाता है?
यह सम्मान आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान टीम द्वारा प्रदर्शित साहस, समन्वय और व्यावसायिकता को दर्शाता है, जो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है. ये अधिकारी पहलगाम हमले के तीन महीने बाद, श्रीनगर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास के जंगलों में चलाए गए एक उच्च-जोखिम वाले आतंकवाद-रोधी अभियान "ऑपरेशन महादेव" का हिस्सा थे.
"ऑपरेशन महादेव" के सपूतों की जय-जय
जिसमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कंधे से कंधा मिलाया. खुफिया जानकारी से पता चला कि तीन पाकिस्तानी आतंकी, जिनमें सुलेमान उर्फ आसिफ (पहलगाम का मास्टरमाइंड) शामिल था, महादेव पीक के घने जंगलों में छिपे हैं. हाई-रिस्क ऑपरेशन में गोलीबारी हुई, लेकिन हमारे जवान अडिग रहे. तीनों आतंकी ढेर, उनके हथियार और नक्शे बरामद. यह सफलता कश्मीर की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हुई.
