Advertisement
trendingNow12982618
Hindi Newsदेश

पहलगाम आतंकी हमले के बाद 'ऑपरेशन महादेव' के इन जांबाजों ने दिखाया था अदम्य साहस, वीर सपूतों को मिला 'गृहमंत्री दक्षता पदक'

Kendriya Grihmantri Dakshta padak: पहलगाम के खूनी हमले के तीन महीने बाद 'ऑपरेशन महादेव' में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने तीन पाकिस्तानी आतंकियों को धराशायी किया. इस बहादुरी के लिए आईजीपी विधि कुमार बिरदी समेत 20 अधिकारियों को 31 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक मिला. यह सम्मान शांति की जंग में उनकी निष्ठा का प्रतीक है. देखें सभी के नाम.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Oct 31, 2025, 01:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पहलगाम आतंकी हमले के बाद 'ऑपरेशन महादेव' के इन जांबाजों ने दिखाया था अदम्य साहस, वीर सपूतों को मिला 'गृहमंत्री दक्षता पदक'

Operation Mahadev: 31 अक्टूबर 2025 को, सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर केंद्र सरकार ने देशभर के 1466 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से नवाजा.इनमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के 20 जांबाज अधिकारी शुमार हैं. यह पुरस्कार खासतौर पर उन वीरों को दिया जाता है, जो आतंकवाद-रोधी अभियानों, जांच, खुफिया जानकारी और फोरेंसिक विज्ञान जैसे क्षेत्रों में बेमिसाल काम करते हैं. जम्मू-कश्मीर के इन अधिकारियों ने पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड को नेस्तनाबूद करने में जोखिम भरी भूमिका निभाई, जिससे कश्मीर की वादियों में शांति की उम्मीद फिर जगी.

केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक किनको मिला?
पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने में अहम भूमिका निभाने वाली जम्मू-कश्मीर पुलिस टीम को उनकी बहादुरी और असाधारण सेवा के लिए प्रतिष्ठित केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है. पुरस्कार विजेताओं में वरिष्ठ अधिकारी और अग्रिम पंक्ति के कर्मी शामिल हैं, जैसे आईजीपी कश्मीर विधि कुमार बिरदी, डीआईजी पांडे राजीव ओमप्रकाश, एसएसपी श्रीनगर जी.वी. संदीप चक्रवर्ती, एसपी तनवीर अहमद डार और ज़ोहेब तनवीर, डीएसपी विक्रम नाग, शाकिर हसन, मुबाशिर नाइज़, तासीर हामिद, और अन्य अधिकारी, जिनमें कांस्टेबल और तकनीकी कर्मचारी शामिल हैं, जिन्होंने इस अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक क्यों दिया जाता है?
यह सम्मान आतंकवाद-रोधी अभियानों के दौरान टीम द्वारा प्रदर्शित साहस, समन्वय और व्यावसायिकता को दर्शाता है, जो क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है.  ये अधिकारी पहलगाम हमले के तीन महीने बाद, श्रीनगर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान के पास के जंगलों में चलाए गए एक उच्च-जोखिम वाले आतंकवाद-रोधी अभियान "ऑपरेशन महादेव" का हिस्सा थे. 

Add Zee News as a Preferred Source

"ऑपरेशन महादेव" के सपूतों की जय-जय
जिसमें इंडियन आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने कंधे से कंधा मिलाया. खुफिया जानकारी से पता चला कि तीन पाकिस्तानी आतंकी, जिनमें सुलेमान उर्फ आसिफ (पहलगाम का मास्टरमाइंड) शामिल था, महादेव पीक के घने जंगलों में छिपे हैं. हाई-रिस्क ऑपरेशन में गोलीबारी हुई, लेकिन हमारे जवान अडिग रहे. तीनों आतंकी ढेर, उनके हथियार और नक्शे बरामद. यह सफलता कश्मीर की सुरक्षा में मील का पत्थर साबित हुई.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Syed Khalid Hussain

TAGS

Pahalgam terror attack

Trending news

भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
Punjab
भारत की अखंडता को चुनौती दे रहे थे खालिस्तान समर्थक, पंजाब में पुलिस का बड़ा एक्शन
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
rss
'RSS पर फिर लगना चाहिए बैन, सारी समस्याओं की जड़ यही' पटेल को यादकर बोले खरगे
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
Pahalgam terror attack
'ऑपरेशन महादेव' के जांबाजों के साहस को सरकार का सलाम, दिया 'गृहमंत्री दक्षता पदक'
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
best dog breeds
कुत्ता पालने वालों के लिए बड़ी खबर: इन 6 नस्लों कर दिया गया बैन, देख लीजिए लिस्ट
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
Supreme Court
कोर्ट के आदेश की कोई इज्जत नहीं... आवारा कुत्तों के मामले पर SC ने फिर लगाई फटकार
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
2020 Delhi Riot
'दंगे के समय उमर खालिद दिल्ली में ही नहीं थे...मैं अकेली महिला' SC में जोरदार बहस
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
PM Modi
पटेल की नीतियों पर नहीं चले नेहरू तो देश ने देखी हिंसा और खूनखराबा- पीएम मोदी
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
Maharastra News
NaMo टूरिस्ट सेंटर बने तो तोड़ डालेंगे... अचानक क्यों इतना गुस्सा गए राज ठाकरे?
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
#ArvindKejriwal
₹75 करोड़ में श्री काली माता मंदिर होगा नवीनीकरण, CM मान-केजरीवाल ने किया शुभारंभ
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
एक चुनाव और मुख्यमंत्रियों की लाइन लग गई, बिहार ने ऐसी सिर फुटौव्वल कभी नहीं देखी