केरलम के Gen-Z का बदल रहा मूड: 40 साल बाद 'भगवा' आंधी में SFI का सूपड़ा साफ, ABVP ने सभी सीटें जीत लहराया परचम

केरलम के त्रिपुनिथुरा स्थित सरकारी संस्कृत कॉलेज के छात्रसंघ चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी ने बड़ा उलटफेर करते हुए इतिहास रच दिया है. बीजेपी के वैचारिक संगठन आरएसएस से जुड़े एबीवीपी ने छात्रसंघ की सभी प्रमुख सीटों पर अपनी जीत दर्ज करते हुए इस बार एसएफआई का सूपड़ा साफ कर दिया. गौरतलब कॉलेज कॉलेज को लंबे समय से SFI के मजबूत गढ़ के तौर पर देखा जाता रहा है. एबीवीपी की इस विराट जीत के साथ इस परिसर में लाल सलाम बोलने वाले SFI के चालीस साल पुराने दबदबे का अंत हो गया.
इसी साल 4 मई को देश में वामपंथ का आखिरी किला यानी केरलम की लेफ्ट यूडीएफ सरकार ढ़हने के बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर यूडीएफ सरकार बनाई थी. बीजेपी ने भी कई सीटों पर अपना वोटबैंक बढ़ाया. कई नगर निकायों में बीजेपी की जीत के बाद अब भगवा की आंधी में वामपंथी दलों की स्टूडेंट विंग एसएफआई के नेता नेपथ्य से गायब हो गए.
एबीवीपी का क्लीन स्वीप
SFI बीते कई सालों से इस कॉलेज के छात्रसंघ पर काबिज था, लेकिन इस बार एबीवीपी ने चुनाव में क्लीन स्वीप कर दिया. संगठन ने छात्रसंघ के सभी छह प्रमुख पद अपने नाम किए. यह जीत ऐसे समय में हुई है जब इलाके की राजनीति में भी बदलाव देखने को मिला है. हाल ही में बीजेपी ने त्रिपुनिथुरा नगरपालिका पर कब्जा किया है, जिससे स्थानीय निकाय में वाम दलों का 45 साल पुराना शासन खत्म हुआ.
अब कॉलेज परिसर में भी एबीवीपी ने इसी तरह की सेंध लगाई है. यह वही कॉलेज है जहां चार दशक से ज्यादा समय से वामपंथी छात्र संगठनों का प्रभाव बना हुआ था.
एबीवीपी ने अपनी जीत को SFI की कथित 'छात्र विरोधी नीतियों' के खिलाफ छात्रों का फैसला बताया है. संगठन के एक प्रतिनिधि ने कहा कि इस कॉलेज में मिली जीत से केरलम के दूसरे परिसरों में काम कर रही एबीवीपी की इकाइयों को भी मजबूती मिलेगी.
एबीवीपी के विजेता छात्र नेताओं ने पिछली SFI नेतृत्व वाली छात्रसंघों पर संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए पर्याप्त काम नहीं करने का आरोप लगाते हुए छात्रों से जुटाए गए फंड के गलत इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए. एबीवीपी का आरोप है कि SFI के कार्यकाल में छात्रों के लिए पर्याप्त कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए गए.
चुनाव में स्निग्धा एम हरि अध्यक्ष चुनी गईं, जबकि आदित्य टीए ने उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की. विग्नेश भट्ट महासचिव और विग्नेश डी मैगजीन एडिटर चुने गए. वहीं अंजलि टी को आर्ट्स क्लब सचिव चुना गया.
निवेद्या केएन ने यूनिवर्सिटी यूनियन काउंसिलर का पद जीता. इसके अलावा शिवानी आर और अवनी सीबी क्रमशः सेकंड यूजी रिप्रेजेंटेटिव और सेकंड पीजी रिप्रेजेंटेटिव चुनी गईं.
एबीवीपी के लिए यह जीत त्रिपुनिथुरा के उस कॉलेज में एक अहम संगठनात्मक बढ़त के तौर पर देखी जा रही है, जहां लंबे समय से SFI का प्रभाव रहा है. इस नतीजे से केरलम के कॉलेज परिसरों में छात्र संगठनों के बीच राजनीतिक प्रभाव और जगह बनाने की होड़ में एबीवीपी को नया उत्साह मिलने की बात कही जा रही है.