Kerala actress assault case: कैसे साउथ एक्ट्रेस गैंगरेप केस में मशहूर हीरोइन की एक स्पीच बना टर्निंग पॉइंट? एक्टर पति के खिलाफ देते रही आखिरी तक गवाही!

2017 Kerala actress assault case: केरल को झकझोर देने वाले एक्ट्रेस असॉल्ट केस में आज आखिरी फैसला आठ दिसंबर को सुनाया जाएगा. यह फैसला एर्नाकुलम सेशंस कोर्ट सुनाएगा, जो कोच्चि में इस केस की सुनवाई कर रहा है. इस केस में मशहूर एक्टर दिलीप भी आरोपी हैं. आइए जानते हैं आखिर कैसे कैसे दिलीप की पहली पत्नी मंजू वारियर का एक भाषण बना इस केस में टर्निंग पॉइंट. जानें पूरी कहानी.
Trending Photos
केरल की मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को हिला देने वाले 2017 के एक्ट्रेस असॉल्ट केस में आज 8 दिसंबर 2025 को एर्नाकुलम प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट में फैसला आने वाला है. एक्टर दिलीप भी इस मामले में आरोपी हैं. लगभग आठ साल तक चले लंबे ट्रायल के बाद एर्नाकुलम के प्रिंसिपल सेशंस जज हनी एम. वर्गीस सुबह करीब 11 बजे इस केस में फैसला सुना सकते हैं. यह केस में साजिश, बदला और इंडस्ट्री की गंदगी उजागर हुई.
सबसे पहले जान लें क्या है मामला?
इस केस ने तब बहुत ध्यान खींचा था जब एक युवा महिला एक्टर को कथित तौर पर किडनैप करके चलती कार में रेप किया गया था और एक्टर दिलीप को इस केस में आरोपी बनाया गया था. मिस्टर दिलीप पर आरोप है कि उन्होंने एन.एस. सुनील, उर्फ पल्सर सुनी के साथ मिलकर तीन बार पीड़िता को बेइज्जत करने की साज़िश रची और एक्ट्रेस के अश्लील सीन और सेक्सुअल एक्ट को फिल्माने का सुझाव दिया, और इस काम के लिए ₹1.5 करोड़ की पेशकश की. लेकिन इस केस में असली हीरो बनीं मंजू वारियर. साउथ की सुपरस्टार हीरोइन और एक्टर दिलीप की पूर्व पत्नी. जिनकी एक स्पीच ने पूरे केस को मोड़ दिया. अपनी दोस्त (पीड़िता) को इंसाफ दिलाने के लिए वो चट्टान की तरह खड़ी रहीं, भले ही आरोपी उनका पूर्व पति दिलीप ही क्यों नहीं था. सरल भाषा में समझते हैं पूरा मामला.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.