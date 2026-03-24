टिकट बांटने के बाद केरलम में फंस गई कांग्रेस? पार्टी नेताओं ने ही उठाए सवाल; लोकसभा चुनाव से क्यों होने लगी तुलना

Kerala Election 2026: केरलम में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. राज्य की कुल 140 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है. चुनावी परिणाम 4 मई को आएंगे. केरलम में होने वाले यह विधानसभा चुनाव कई मायनों में दिलचस्प रहने वाले हैं.

दरअसल, इस विधानसभा चुनाव में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) फिर से एक बार राज्य में सत्ता पाने की कोशिश में है, तो उधर संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) 10 साल बाद सत्ता की वापसी के लिए ताकत झोंक रहा है. इसके अलावा एनडीए को भी उम्मीद जगी है, क्योंकि हाल में निकाय चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया था. इन सबके बीच चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने टिकट वितरण पर सवाल खड़ा किया है, जो पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं...

कांग्रेस ने टिकट बंटवारे में ऐसा क्या किया?

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा का नेतृत्व कर रही है. गठबंधन में कांग्रेस ने कुल 92 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और बाकी की सीटें अपने साथी दलों के लिए छोड़ दी है. हालांकि, टिकट वितरण में पार्टी की ओर से कुछ ऐसा किया गया है, जिससे अपने नेता ही सवाल खड़े कर रहे हैं.

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पिछले दिनों अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी की उम्मीदवार सूची में महिलाओं की कम प्रतिनिधित्व पर नाराजगी जताई.

क्यो उठा महिलाओं के प्रतिनिधित्व वाला मामला?

कांग्रेस ने केरलम विधानसभा चुनाव में कुल 92 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है. हैरान करने वाली बात है कि कांग्रेस ने बड़े मंचों से महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर हमेशा अपनी आवाज उठाई है, लेकिन केरलम में टिकट बंटवारे के दौरान केवल नौ सीटों पर महिला उम्मीदवार उतारे. जिसके बाद पार्टी के नेताओं ने ही सवाल खड़े करने शुरू कर दिए.

किसने क्या कहा?

कांग्रेस की प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने एक्स पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से इस मामले में हस्तक्षेप करने और इसको सुलझाने का आग्रह किया है. वहीं, जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर से इस मामले पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि मैं काफी समय से महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व के पक्ष में हूं. हालांकि, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया की संभव है पार्टी ने उन उम्मीदवारों को उतारा होगा, जिसके जीतने की संभावना अधिक होगी. उन्होंने यह भी जोड़ा कि मुझे यह कहते हुए खेद है कि महिलाएं आबादी का आधा हिस्सा हैं, तो उनको केवल 9.8 प्रतिशत सीटें मिलना उचित नहीं है.

क्या कांग्रेस की बढ़ेंगी मुश्किलें?

विधानसभा चुनाव के लिए टिकट बांटने के लिए भी कांग्रेस को लंबे समय तक मंथन करना पड़ा था. इसके बाद उम्मीदावारों पर सहमति बन सकी. उसमें 92 में से केवल 9 महिला उम्मीदवार हैं, जिसको लेकर अब पार्टी के भीतर ही सवाल खड़े होने लगे हैं. चुनाव से पहले पार्टी में अंधरुनी कलह की वजह बन सकती है. हालांकि, इस मुद्दे पर अब तक पार्टी हाईकमान की ओर से किसी प्रकार का कोई बयान नहीं दिया गया है.

लोकसभा में भी कांग्रेस ने किया था ऐसा

गौरतलब है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी केरलम में लड़ी गई 16 सीटों में से कांग्रेस ने केवल एक महिला उम्मीवार बनाया था. इधर, कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि 92 टिकटों में से केवल 9 टिकट महिलाओं को दिया गया.

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