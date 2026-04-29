Kerala Exit Poll 2026: केरल में किसकी बनेगी सरकार? Zeenia के सर्वे में UDF आगे, LDF से कांटे की टक्कर; BJP भी खोल सकती है खाता

Kerala Exit Polls Results 2026: 2026 केरल विधानसभा चुनाव को लेकर एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं. शुरुआती अनुमानों में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को मामूली बढ़त मिलती दिख रही है. इससे राज्य में सत्ता परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं. हालांकि, मुकाबला बेहद करीबी है. केरल की 140 सदस्यीय विधानसभा के लिए जारी ताजा सीट प्रोजेक्शन में कांग्रेस नेतृत्व वाले UDF को हल्की बढ़त मिलती दिख रही है. जबकि LDF कड़ी टक्कर देता नजर आ रहा है. बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत है.

UDF और LDF में तगड़ा मुकाबला

Zeenia के सर्वे में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को 63 से 74 सीटें मिलने का अनुमान है. ये आंकड़ा बहुमत के बेहद करीब है, लेकिन कुछ सीटों की कमी होने पर उसे निर्दलीयों या अन्य दलों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है. वहीं, सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को 58 से 70 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. इससे साफ है कि मुकाबला आखिरी सीट तक जा सकता है.

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BJP भी खोल सकती है खाता

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2 से 5 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में 1 से 4 सीटें जा सकती हैं. Zeenia के सर्वे सरकार बनाने की सबसे ज्यादा संभावना UDF की बताई जा रही है. अनुमान है कि UDF के पास करीब 52 प्रतिशत संभावना है कि वह अपने दम पर या सहयोगी दलों के समर्थन से सरकार बना सके. वोट शेयर में केवल 5 प्रतिशत का बदलाव सीटों में लगभग 15 सीटों तक का अंतर ला सकता है. इससे अंतिम नतीजों में बड़ा उलटफेर संभव है.

Zeenia के सर्वे में पश्चिम बंगाल में 3 लाख लोगों से बातचीत की गई है. असम में 1.5 लाख लोगों की राय ली गई है. जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को मिलाकर 2.20 लाख लोगों को सर्वे में शामिल किया गया है. इस तरह कुल 6.70 लाख लोगों पर ये सर्वे आधारित है.

डिस्क्लेमर: इस एग्जिट पोल में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है. डेटा कलेक्शन और डेटा प्रोसेसिंग में एआई तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. आपको बता दें कि जो आंकड़े ज़ी न्यूज दिखाएगा, वो सर्वे एजेंसी आईसीपीएल के आंकड़े हैं. ये आंकड़े चुनाव का नतीजा नहीं हैं, सिर्फ़ एग्जिट पोल हैं. एग्ज़िट पोल के आंकड़ों और नतीजों में अंतर हो सकता है.