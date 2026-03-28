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Hindi Newsदेशपश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी गहरा असर,वोटिंग से रिजल्ट तक कैसे प्रभावित कर सकता है ये युद्ध?

पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी गहरा असर,वोटिंग से रिजल्ट तक कैसे प्रभावित कर सकता है ये युद्ध?

केरलम में 9 अप्रैल को एक चरण में सभी 140 सीटों के लिए वोटिंग होनी है. माना जाता है कि इस चुनाव वो लोग अहम भूमिका निभाते हैं, जो विदेशों में रहते है और वोटिंग के समय भारत आते हैं. लेकिन इस बार पश्चिम में बढ़ते तनाव के कारण कई लोग वापस नहीं आ पा रहे हैं, जिसका असर मतदान प्रतिशत के साथ परिणाम पर भी देखने को मिल सकता है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Mar 28, 2026, 06:13 PM IST
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पश्चिम एशिया तनाव का केरलम चुनाव पर भी गहरा असर,वोटिंग से रिजल्ट तक कैसे प्रभावित कर सकता है ये युद्ध?

Keralam Assembly Election 2026: केरलम में विधानसभा चुनाव के लिए कुल एक चरण में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है. मतदान की तारीख में अब गिने-चुने दिन ही बचे है. सभी 140 सीटों पर इसी दिन मतदान होगा और नतीजे 4 मई को आएंगे. सभी राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर तैयारियों में लगे हैं. इस बीच माना जा रहा है कि इस चुनाव पर पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का सीधा असर देखने को मिल सकता है. 

दरअसल, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण विदेश में रहने वाले भारतीय (एनआरआई/एनआरके) मतदाताओं के केरलम विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने की कम संभावना है. माना जा रहा है कि इसका प्रभाव वोटिंग प्रतिशत के साथ-साथ परिणामों पर भी देखने को मिल सकता है.  

पहले जानिए केरलम में कुल कितने NRI वोटर्स 

रिपोर्ट्स के अनुसार, केरलम में 2.2 लाख अधिक ऐसे लोग हैं, जो विदेशों में रहते हैं. पिछले कई चुनावों में देखने को मिला है कि अधिकांश एनआरआई वोटिंग के समय आते हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं. बताया जाता है कि अधिकांश एनआरआई खाड़ी देशों में ही रहते हैं. सामान्य तौर पर समझें, तो यह मतदाता विशेषकर  उत्तर केरल (मालाबार क्षेत्र) के हैं. हैरान करने वाली बात है कि इस जगह पर जीत का अंतर हमेशा कम रहा है.    

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कैसे घट रही एनआरआई की मतदान में भागीदार? 

पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण खाड़ी देशों से किसी भी देश की यात्रा काफी मुश्किल हो चुकी है. यही कारण है कि लोगों को खाड़ी से किसी भी क्षेत्र में जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा रहा है. 

  • पश्चिम एशिया की ओर जाने वाली कई उड़ानों में देरी हो रही है या फिर घुमावदार रास्तों से चल रही है. 

  • अलग-अलग रास्तों से जाने के कारण यात्रियों को अतिरिक्त वीजा की आवश्यकता पड़ रही है. 

  • घुमावदार रास्तों से जाने कारण हवाई किराया कई गुना बढ़ चुका है, जो लोगों को लिए दिक्कतें पैदा कर रहा है. 

  • इसके अलावा कोई भी एयरलाइंस चार्टर्ड फ्लाइट्स चलाने को तैयार नहीं है. 

  • माना जा रहा है कि एनआरआई एक तरीके से मानसिक रूप से थक चुके हैं. कई लोगों का मानना है कि पहले की तरह घर जाने का उत्साह अब नहीं बचा है. 

KMCC की ओर से क्या कहा गया? 

बता दें कि कुवैत केरल मुस्लिम कल्चरल सेंटर (KMCC) के उपाध्यक्ष राहूफ थंगाल की ओर से कहा गया कि कई लोग मानसिक रूप से थक चुके हैं. वह अब पहले के जैसे चुवानों में भागीदारी के लिए उत्साहित नजर नहीं आ रहे हैं. कल्चरल सेंटर की ओर से दावा किया गया कि कुछ लोगों के लिए दो चार्टर्ड फ्लाइट्स की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें केवल 500 लोग ही आ सकेंगे.  

यह भी पढ़ें: Kerala Elections 2026: मुस्लिम वोट किसके साथ? BJP की एंट्री से कांग्रेस-LDF के लिए बढ़ेगी परेशानी, त्रिकोणीय होगा मुकाबला

NRI वोटर्स का किन क्षेत्रों में प्रभाव? 

केरलम की कई ऐसी विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां पर एनआरआई वोटर्स अहम भूमिका निभाते हैं. इनमें से कई सीटें ऐसी हैं, जहां पर जीत-हाल का अंतर काफी कम रहता है. आइए आपको इनमें से कुछ सीटों के बारे में बताते हैं...

  • कुत्तियाडी- यहां पर कुल 16,000+ NRI मतदाता हैं, जहां पर पिछली बार जीत का अंतर सिर्फ 333 वोट था.

  • नडापुरम-  यहां पर 12,000+ NRI मतदाता रजिस्टर्ड है, इस सीट पर पिछली बार जीत का अंतर 3,385 वोट ही था. 

  • इसके अलावा पय्योली से मेप्पयूर तक कई ऐसे इलाके हैं, जहां पर 40 प्रतिशत एनआरआई मतदाता हैं. 

  • वहीं, अन्य प्रभावित क्षेत्रों में अझिकोडे, कुथुपरंबा, कोयिलांडी, कन्नूर, तलिपरंबा, मलप्पुरम, त्रिशूर इत्यादि शामिल है. 

  • हैरान करने वाली बात है कि  यूडीएफ इन सीटों को वापस पाने की उम्मीद में लगाए बैठी है. हालांकि, अगर एनआरआई वोट कम होता है, तो इस यूडीएएफ को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. 

चुनावी फंडिंग पर भी असर की संभावना 

रिपोर्ट्स के अनुसार, एनआरआई अक्सर चुनाव में आर्थिक मदद भी करते हैं. अगर वह इस बार के विधानसभा चुनाव NRI नहीं आते हैं, तो कई प्रत्याशियों की फंडिंग में कमी आ सकती है. बताया जा रहा है कि कई एनआरआई इस समय हैलो केरल जैसे अभियान भी चला रहे हैं, जिससे उनके परिवार के सदस्य वोट डालने जरूर जाए. सामान्य उदाहरण के तौर पर 2024 का लोकसभा चुनाव देखें, तो पता चलता है कि वडकारा सीट पर खाड़ी से आए वोटों ने कांग्रेस उम्मीदवार को करीबी मुकाबले में जीत दिलाई थी.

मिडिल ईस्ट जंग का केरलम चुनाव पर सीधा असर 

गौरतलब है कि पश्चिम एशिया में जारी तनाव का सीधा असर केरलम विधानसभा चुनाव में देखने को मिलना ही है. इस विधानसभा चुनाव में एनआरआई वोटर्स की भागीदारी कम होने पर कई सीटों पर इसका सीधा असर देखने को मिल सकता है.  

यह भी पढ़ें: सबका हिसाब लिया जाएगा...अमित शाह को ममता बनर्जी की ललकार, खड़े किए कई सवाल

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abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

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