Kerala Vidhan Sabha Chunav: केरलम में तो गजब हुआ! LDF और UDF के 'कॉपी-पेस्ट' घोषणा पत्र से जनता कन्फ्यूज

केरलम में विधानसभा के लिए होने वाले मतदान में केवल कुछ दिनों का समय शेष है. 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होगी. राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारुढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के बीच है.
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Kerala Assembly Elections: केरलम में विधानसभा के लिए होने वाले मतदान में केवल कुछ दिनों का समय शेष है. 9 अप्रैल को एक चरण में वोटिंग होगी. राज्य में मुख्य मुकाबला सत्तारुढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) के बीच है. आम तौर पर धारणा रही है कि राज्य में हर पांच साल पर सत्ता बदल जाती है, लेकिन साल 2021 में यह धारणा टूटी, जब सीएम पिनाराई विजयन के नेतृ्त्व में लगातार दूसरी बार एलडीएफ ने सरकार बनाई.
विधानसभा चुनाव के मतदान की तारीखों से करीब एक हफ्ते पहले UDF और LDF ने अपने-अपने घोषणा पत्र जारी किए. हैरान करने वाली बात है कि दोनों गठबंधनों ने करीब-करीब एक जैसे चुनावी वादे किए हैं, जिसने लोगों को कथित तौर पर कन्फ्यूज कर दिया है. दोनों गठबंधनों ने गरीब, बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई सुविधाएं देने का वादा कर दिया है, इनमें कुछ वादे पूरी तरीके से एक जैसे ही हैं. हालांकि, इन योजनाओं को लागू करने का तरीका दोनों का अलग-अलग है.
दोनों गठबंधनों ने घोषणा पत्र में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे से जुड़ी योजनाओं पर मुख्य रूप से ध्यान दिया है. इसके अलावा UDF और LDF ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण पेंशन को 3000 रुपये तक बढ़ाने का वादा भी किया है. वहीं, राज्य में मेट्रो रेल, हाई-स्पीड रेल, मानव-पशु संघर्ष को रोकने के उपाय, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाना और युवाओं के लिए बिना ब्याज वाले ऋण जैसी घोषणाएं दोनों में शामिल हैं. चूंकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि केरलम में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, यही कारण है कि दोनों गठबंधनों ने संख्या वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल को प्राथमिकता दी है. यूडीएफ ने बुजुर्ग कल्याण के लिए अलग मंत्रालय बनाने का वादा किया है.
एलडीएफ के घोषणा पत्र में 60 सूत्री कार्यक्रम पर घोषणा की गई है, जिसमें शासन की निरंतरता और नव केरलम के अंतर्गत लोगों की योजना अभियान पर जोर देने का काम किया गया है. एलडीएफ ने राज्य को गरीबी मुक्त बनाने का बड़ा वादा किया है. इसमें महिलाओं के लिए 50 फीसदी नौकरियां, शिक्षित युवाओं के लिए स्किल ट्रेनिंग और MSME को बढ़ावा देने जैसे वादे शामिल हैं.
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इसके अलावा यूडीएफ ने 'इंदिरा गारंटी' फ्रेमवर्क पर अपने कल्याण कार्यक्रम बनाए हैं. महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा, कॉलेज छात्राओं को 1000 रुपये की वित्तीय सहायता, वायनाड में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करना मुख्य वादों में शामिल है.
दोनों गठबंधनों के चुनावी वादों को विशेषज्ञों ने बिना किसी रोडमैप वाला करार दिया है. माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक एक सप्ताह पहले ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया गया है, जो वास्तव में असामान्य समझ आ रहा है. कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि केरलम में हर पांच में एक वोट बुजुर्ग का है. यही कारण है कि दोनों गठबंधनों ने बुर्जुर्गों के मुद्दे पर अधिक फोकस किया है. जानकार मानते हैं कि केरल में नौकरियां कम होने की समस्या कम है, असली समस्या अच्छी तनख्वाह की है.
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