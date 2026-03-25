33% छोड़िए... केरलम में केवल इतनी प्रतिशत महिला उम्मीदवार, आखिर क्यों आधी आबादी पर पार्टियां नहीं जता रहीं भरोसा?

केरलम में आगामी 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है. इसको लेकर राज्य में सभी सियासी दलों ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं. हालांकि, एक बार फिर केरलम में चुनाव में महिला उम्मीदवारों और आधी आबादी की हिस्सेदारी को लेकर सवाल खड़ा होने लगा है.
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Kerala Assembly Elections 2026: केरलम को देश का सबसे प्रगतिशील राज्य माना जाता है. यहां की प्राकृतिक खूबसूरती, यहां के लोग, महिलाओं की साक्षरता दर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, सामाजिक सुधारों में महिलाओं की भूमिका और कई मामले इसको अन्य राज्यों से भिन्न बनाते हैं. हालांकि, जब राजनीति की बात आती है, तो एक तस्वीर सभी को हैरान करती है. वह है सक्रिय राजनीति में महिलाओं की भूमिका. आइए आपको बताते हैं हम ऐसा क्यों कह रहे हैं.
दरअसल, राज्य में आगामी 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं. उम्मीदवार उतारे जा चुके हैं और नामांकन भी हो चुका है. इन सबके बीच एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो बेहद हैरान कर रही है. राज्य की कुल 140 विधानसभा सीटों पर 457 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है, लेकिन इसमें महिलाओं की भागीदारी फिर 10 प्रतिशत से कम है. सभी राजनीतिक दलों को मिला दिया जाए, तो केवल 54 महिला प्रत्याशी चुनावी रण में हैं.
इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि यह पहली बार नहीं है, जब चुनावी रण में महिलाओं की भागीदारी काफी कम है. इससे पहले 2021 से 2026 तक की विधानसभा में केवल 12 महिलाएं विधायक थीं. वहीं, 2016-2021 की विधानसभा में तो यह संख्या सिर्फ 8 थी. सबसे हैरान करने वाली बात है कि भारत की स्वतंत्रतता के बाद से अभी तक कभी भी केरल विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी 10 प्रतिशत से अधिक नहीं रही.
इन सबके बीच केरलम के स्थानीय निकायों में स्थिति थोड़ी बेहतर नजर आ रही है. माना जाता है कि पंचायतों और नगरपालिकाओं में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं निर्वाचित होती हैं. लेकिन चिंता तब बढ़ने लगती है, जब सत्ता का स्तर ऊंचा होता है, वहां पर महिलाओं की संख्या घटती चली जाती है. जानकार मानते हैं कि सत्ता के गलियारे में जैसे-जैसे पावर बढ़ता है, वहां पर महिलाओं की भागीदारी काफी कम होती चली जाती है.
विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों की सूची पर प्रकाश डालें, तो पता चलता है कि विभिन्न मोर्चों ने मिलाकर सिर्फ 39 महिलाओं को टिकट दिया है. एलडीएफ गठबंधन की ओर से 18 महिला उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. जिसमें CPI (M) की 12, CPI की 5 और केरल कांग्रेस (M) की 1 महिला उम्मीदवार शामिल है.
ठीक इसी तरीके से यूडीएफ में कुल 12 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है, जिसमें कांग्रेस की 9, आईयूएमएल की 2 और आरएमपीआई की 1 प्रत्याशी शामिल है. वहीं, एनडीए ने थोड़ी ज्यादा महिला भागीदारी पर जोर दिया है, लेकिन माना जाता है कि अधिकांश ऐसी सीटें हैं, जहां पर भाजपा के जीतने की संभावना काफी कम रही है.
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केरलम के इतिहास पर नजर घुमाएं, तो पता चलता है कि कई शक्तिशाली महिलाएं रही हैं, जिन्होंने राज्य की दशा और दिशा को बदलने में अपनी अहम भूमिका निभाई है. डॉ. मैरी पुन्नेन लुकोज,अम्मू स्वामिनाथन, कुत्तिमालु अम्मा, रानी गौरी लक्ष्मी बाई, अच्चम्मा चेरियन, दक्षयणी वेलायुधन जैसे कई नाम हैं, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया.
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